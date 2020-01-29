 У Дніпрі під час спроби дати 5 тис. дол. хабаря начальнику відділення поліції затримано співробітницю компанії ритуальних послуг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівниця однієї з приватних компаній у Дніпрі, які спеціалізуються на ритуальних послугах, звернулася до начальника Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області з метою налагодити довгострокову "співпрацю". Жінка запропонувала посадовцю поліції систематичну "винагороду" за надання інформації щодо померлих осіб.

Підполковник поліції попередив "бізнес-леді", що її пропозиція є злочином. Одночасно повідомив про подію своєму керівництву і Департамент внутрішньої безпеки. Було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці задокументували факт передачі жінкою 5 тис. доларів начальнику Соборного відділення поліції.

Кошти вилучено як речові докази. Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України. За підкуп посадової особи їй загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

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