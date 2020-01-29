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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1258) підкуп (199) Нацполіція (8903) Правоохоронні органи (706)

 У Дніпрі під час спроби дати 5 тис. дол. хабаря начальнику відділення поліції затримано співробітницю компанії ритуальних послуг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали представницю компанії, що надає ритуальні послуги, під час спроби підкупу начальника відділення поліції в Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівниця однієї з приватних компаній у Дніпрі, які спеціалізуються на ритуальних послугах, звернулася до начальника Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області з метою налагодити довгострокову "співпрацю". Жінка запропонувала посадовцю поліції систематичну "винагороду" за надання інформації щодо померлих осіб.

Підполковник поліції попередив "бізнес-леді", що її пропозиція є злочином. Одночасно повідомив про подію своєму керівництву і Департамент внутрішньої безпеки. Було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

У Дніпрі під час спроби дати 5 тис. дол. хабаря начальнику відділення поліції затримано співробітницю компанії ритуальних послуг 01

Правоохоронці задокументували факт передачі жінкою 5 тис. доларів начальнику Соборного відділення поліції.

У Дніпрі під час спроби дати 5 тис. дол. хабаря начальнику відділення поліції затримано співробітницю компанії ритуальних послуг 02

Кошти вилучено як речові докази. Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України. За підкуп посадової особи їй загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

Дивіться: Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172612
 
 
 Топ коментарі
 
Когда мне менты (при регистрации смерти) предложили передать мои контакты Ритуальной Службе, я согласился, хотя и понимал всю схему...
Через пол часа поступил звонок с предложением услуг. Естественно, я обратился и в другие службы - в 3-х было дороже, а вот дешевле - не было нигде. Они тоже следят за рынком и конкурентами.
Ничего страшного в оповещении ритуальных служб не вижу. Как ни крути, а человеку необходимо хоронить умершего. Проблема в том, что делается это через черный нал.
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а разница какая, обе такой херней страдают
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а разница какая, обе такой херней страдают
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Когда служил, первые кто сообщал "своим ритуальным" были медики....Приезжаешь на вызов, а родственникам уже звонят....Так как изначально звонят в скорую, а те уже вызывают милицию
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Когда мне менты (при регистрации смерти) предложили передать мои контакты Ритуальной Службе, я согласился, хотя и понимал всю схему...
Через пол часа поступил звонок с предложением услуг. Естественно, я обратился и в другие службы - в 3-х было дороже, а вот дешевле - не было нигде. Они тоже следят за рынком и конкурентами.
Ничего страшного в оповещении ритуальных служб не вижу. Как ни крути, а человеку необходимо хоронить умершего. Проблема в том, что делается это через черный нал.
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как не смотри, а это нарушение конфиденциальной информации, недобросовестная конкуренция, взятка (ментам, врачам)
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не договорились о цене...
сдал коммерса мент,и такое бывает
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Сам потребовал,( вымогал), а потом хлопнули за дачу взятки. Провокация дачи взятки ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ! А провокация должна быть наказуема! Это мода такая пошла
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НУ если не боится с отрезанными яйцами в своей глотке оказаться или с выколатыми глазами и тому подобное , пусть попробует, я к тому о чём вы пишите , а именно " Сам потребовал,( вымогал), а потом хлопнули за дачу взятки. Провокация дачи взятки ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ! так вот подобным образом может поступить только умалишённый больной плюс у которого нет семьи В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг - Цензор.НЕТ 7755
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