 "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - відомі українці записали кліп на підтримку заарештованих у справі вбивства Шеремета. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кліп записаний на пісню "Сенс" групи Андрія Антоненка Riffmaster і опублікований на сторінці студії Re:Evolution film у соцмережі.
"У кліпі на пісню "Сенс" знялися люди, які усвідомлюють, що сьогодні свобода кожного з нас під загрозою і кожного можуть звинуватити у скоєнні злочину. Але всі ми хочемо жити в сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими принципами. У епоху постправди, правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо. Але захистити її важко, особливо коли зацікавлені в тому, щоб її приховати, керують правосуддям. Захистити правду і покарати справжніх злочинців - це і є СЕНС. ... 12 грудня 2019 року поліція затримала так званих "підозрюваних" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Це військовий медик Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко і музикант, учасник АТО на сході України і діючий сержант ССО Андрій Riffmaster Антоненко. Докази пред'явлені на скандальному брифінгу, не переконали громадськість в їхній причетності до злочину. Під загрозою презумпція невинуватості - головна стаття цивілізованого правосуддя", - йдеться в описі до кліпу.
Помню, какк на заседании кабмина почти в прямом эфире паковали главного МЧсника - понту было.... и шо -пук.
Наркоман, дурак, повелся эту ахинею, явно с подачи Бени и Авакяна с целью втянуть в это зеленского - а оно малоросское и радо стараться....
То, что я говорю - это примерно 20-процентный лайт от того, что всю жизнь делал «Вечерний квартал»
призывают освободить заложников Зе-режима..., не Московии...., а Украины...
добрбатов, волонтеров и атошников....
дожили...
а от це звинувачення справді не має
Коли позавчора я дізнався, що Сергія Пояркова зробили підозрюваним в погрозі замаху на життя президента Зеленського, я відчув злість, огиду, плювок в душу. Але не було відчуття, яке навідувалося від дня приходу до влади ЗЕкоманди, - страху. Те саме повторилося вчора, коли почув, що охоронці ДБР витягли з брифінгу журналістку Тетяну Черновол. Була злість. Було скривджене почуття справедливості. Було презирство до бугаїв, що підняли руку на тендітну жіночку. А страху не було.
Не було страху, і коли на студії каналу «Прямий» я побачив, як Тетяна Черновол важко кульгала, обпершись на руку товариша. Коли переконався - ногу їй скрутили всерйоз і професійно, як раз аби травмувати. Не було страху й тоді, коли зазирнув на ФБ і прочитав на пабліках шанувальників ЗЕ, ніби Таня симулює травму або травмувала себе сама як завжди. Огида - так. Презирство - так. Злість - так. Але не страх.
Не буду приховувати, я - жива людина, і відчуваю я все те саме, що й кожен з вас. Біль, сум, гіркоту, веселість. Страх також. Це взагалі нормально - боятися. Страх на те нам і даний, аби вберегти від небажаного і застерегти від небезпеки. Але (і я переконався в цьому на фронті) до страху теж можна звикнути. Прийняти загрозу як невідворотне. Просто не звертати на неї уваги. Займати думки чимось нагальним - роботою, потребами, намірами. І страх уходить сам.
Не буду приховувати, ЗЕкоманда дала чимало приводів боятися. Мене перетрусило, коли почалися обшуки у людей, яких я знаю. Коли заарештували генерала Марченка і його офіцерів. Коли в ЗЕкоманді спливли діячі часів Януковича. Але на певному етапі це минуло. З'явилося відчуття - хай буде, що буде. Я знаю, чому я підтримую саме цю політичну силу, я знаю, що підтримуватиму ці ідеї, навіть якщо цього лідера і цієї політсили не буде. Я не бачу підстав міняти щось у своєму світогляді. Все просто і логічно.
І от страху нема. Є лише огида і бридота. Як до потвори, яка знову і знову вилазить, аби пред'явити світу своє слиняве рило, повне іклів. Зеленої. Звиклося. Перетерлося. Пригасло.
Ні, я не хочу сказати, що все позаду, і можна розслабитися. ЗЕкоманда все ще небезпечна і до ослаблення її ще сім верст і все лісом. Її треба стерегтися і чекати від неї чергових підступів. Але це вже не те. Це як страх перед ворогом, ти знаєш, що боятися його треба, але битися з ним тобі це не заважає. Це страх, що переходить в обережність, як коли працюєш з високим током або з важкими конструкціями під краном.
І знаєте, що я хочу сказати? Певно, це перелом. Бо якщо ЗЕкоманда перестала бути страшною, значить, частину перемоги ми уже здобули. Бо смішною вона стає як раз зараз. А зневаженою зробить себе сама, навіть без нашої допомоги. Невдовзі. ЗЕкоманда все робить для того.
Єдине -- шкода людей, які повірили цій банді шахраїв, аферистів і комиків-недоучок. Падіння ЗЕкоманди для них означатиме біль. Кришталеві замки, б'ючись, найбільш боляче ранять своїх творців. Але тут нічого не зробиш. Довірити свою долю дилетанту - прямий шлях до болю і розчарувань. Колись треба дорослішати.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
"Хулиганка" Татьяны Черновол и эпатажный художник Сергей Пояркова, Федына, и Звиробий в первую очередь высмеивали Зеленского. Возможно подобный способ политической сатиры и сомнителен с точки зрения эстетики, или даже с точки зрения юмора, но никаких реальных угроз там, конечно, не было.
Почему же у Зеленского так жестко и болезненно реагируют на подобную критику, когда любому понятно, что на политических или околополитических фриков правильнее всего просто не реагировать?
Ответ на этот вопрос кроется в комедийном прошлом Зеленского. Нынешний президент, хоть и обязан своему успеху на выборах политическим шуткам на грани фола, заметно комплексует из-за того, что многие до сих пор не воспринимают его всерьез и по-прежнему считают президента всего-лишь клоуном. Отсюда и пацанское "я не лох", и пафосные эпитеты вроде "одного из величайших лидеров современности", и особая гордость от попадания на обложку "The Time". Отсюда же и такая болезненная реакция на высмеивателей, ведь они не просто критикуют президента, они его десакрализируют, возвращая в его КВНовское прошлое.
А кто, если не Зеленский знает истинную цену политической клоунаде, ведь он стал президентом не только потому, что он "простой и честный парень", но и потому что старательно высмеивал Петра Порошенко, не чураясь откровенных издевок. И теперь ему должно быть особенно обидно и неприятно, когда ему отвечают той же монетой, и все это каждый раз напоминает, о его клоунском прошлом. Так что неудивительно, что Зеленский боится шуток о себе больше, чем Виктор Янукович.
Вот только, воспринимая политическую клоунаду всерьез, и объявляя ей уголовную войну, от образа клоуна избавиться никак не получится.
https://www.dsnews.ua/politics/pristrunit-payatsov-pochemu-vlast-revnuet-k-chernovol-poyarkovu-29012020220000
Молодцы!
У кліпі знімалися: Віталій Кириченко, Сашко Положинський, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасія "Стасік" Шевченко, Віктор Придувалов, Ярослав Пілунський, Олександр "Фоззі" Сидоренко, Сергій Кузін, Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв, Борис Таршис, Катерина Степанкова, Володимир Балух, Євген Степаненко, Світлана Орліченко, Андрій Яценко (Diezel), Олександр Ярмола, Дмитро Шуров, Ашот Арушанов, Юрій Юрченко ("Юркеш"), Юрій Макаров, Антон Слєпаков, Олена Божко, Євген Кібець, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець, Олексій Зволинський, Олексій Курбаков (Льолік), Вікторія Ягич, Іван Леньо, Дмитро Сазонов, Леся Литвинова, Анатолій Вексклярський, Лариса Руснак,Олег Фагот Михайлюта, Сергій Мартинюк, Валерій Ананьєв, Олександр Гагаєв.
Они всегда не прогибались.
Немного удивили Дизель и Шуров. Респект.
Не удивили своим отсутствием резиновые Потапы, Монатики, шмонатики...
Дзидзьо и Валерик Харчишин засс...
якщо є такі люди, то в України є шанс!
Пояркова после допроса в СБУ отпустили под личное обязательство
Інтелігенція забила тривогу. Її голос світ почує. "Заинтересованные в том, чтобы ее (правду) скрыть, управляют правосудием". Клоун дожився. Пройшло лише 8 місяців як став президентом. Зелох Оманський пакуй валізи на Ростов.
А "художника обидеть может каждый "... Я за Пояркова !