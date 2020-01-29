 "Упади на землю! Руки за голову!" - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників. ВІДЕО+ФОТО

Затримання відбулося в м. Кам'янське на Дніпропетровщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Поліцейські з'ясували, що четверо місцевих жителів нападали на житлові будинки в Петриківському районі.
"Готуючись до нападів, озброювались пістолетом, одягали маски та вривались до будинків. У помешканні зв’язували господарів, погрожували та забирали всі цінні речі. 12 січня під час останнього розбою нападники поранили власника будинку ножем та побили його брата і матір", - повідомили в поліції.
У квартирах затриманих і в автомобілі, на якому вони пересувалися, виявили 3 пістолети, набої і 3 гранати РГД-5 із запалами.
Нині затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.
Провадження розслідують за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією.
А у него туман,
Потому что зеля наркоман
А Алибабу задержали?
А, ну да )))) И фонарь справа, за габаритами.. И рукоятка переноса (а совместить - никак было? А фабовская картошка мики-1 для чего?)
На фига выносить обвесы за габариты? Да и рельса по всей длине от края квадрейла до ресивера тоже лишняя.
Да и Зешка сама по себе тоже лишняя (для остальных... Z-15 - это наша очень офигшенная украинская винтовка. Типичная AR, но со своими особенностями. На вооружении у Корда есть).
Работать в помещениях лучше всего с PCC (для непосвященных - карабины в пистолетном калибре). Или с помповыми дробовиками (только не Форт-500 - тогда лучше вообще безоружным )))
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В общем, при штурме жилых зданий, наличие у местечковой спецуры от силовиков нарезного под 5,45, или 7,62, или 223, или еще чего - банально режет глаза .
Ну шо, неужто не учили работать на килл хаузах?
Да не учили.
Те, кого действительно учили - те давно в ССУ ВСУ.
А это так... Ламеры.