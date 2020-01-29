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 "Упади на землю! Руки за голову!" - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські за участю КОРД затримали членів злочинної групи, яких підозрюють у розбійних нападах.

Затримання відбулося в м. Кам'янське на Дніпропетровщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські з'ясували, що четверо місцевих жителів нападали на житлові будинки в Петриківському районі.

Упади на землю! Руки за голову! - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників 01

"Готуючись до нападів, озброювались пістолетом, одягали маски та вривались до будинків. У помешканні зв’язували господарів, погрожували та забирали всі цінні речі. 12 січня під час останнього розбою нападники поранили власника будинку ножем та побили його брата і матір", - повідомили в поліції.

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У квартирах затриманих і в автомобілі, на якому вони пересувалися, виявили 3 пістолети, набої і 3 гранати РГД-5 із запалами.

Упади на землю! Руки за голову! - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників 02

Нині затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

Провадження розслідують за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172532
 
   
 Топ коментарі
 
А у него пустота в голове,
А у него туман,
Потому что зеля наркоман "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников - Цензор.НЕТ 8189
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В США за педофилию дают 25 лет.А таких вообще из тюрьмы не выпускают.
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В США за педофилию дают 25 лет.А таких вообще из тюрьмы не выпускают.
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А у него пустота в голове,
А у него туман,
Потому что зеля наркоман "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников - Цензор.НЕТ 8189
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А бакаша в это время смотрит в календарь и ждет очередного юбилея в семье цуркисов.
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самий гуманний суд може й відпустити! пістолетики це добре, а де речові докази грабежів?
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Что за анекдот "национальная полиция"? А есть многонациональаная? Или безнациональная?Нацполы что ли, или просто нацики?
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А , есть еще интерпол. Они его как раз и ждали. Но их предупредить решили, что интерпол задерживается, и будут просто националы.
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и пошто местных робин гудов повязали, не будет им теперь ни ноттингемского шерифа, ни шервудского леса
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Нефартові пацани - будєть ім довга дорога і казьонний дім.
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"банду разбойников"? Креативненько.
А Алибабу задержали?
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закрывайте их, у рашки можно будет на эту биомассу выменять нормальных людей, кацапы обожают таких и всегда просят их на обмен....
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Тому пацану из Корда на первой фотографии объясните кто-нибудь, что для штурма помещений не нужно цеплять на Z-15 лишние обвесы (ну, может, кроме фонаря)
А, ну да )))) И фонарь справа, за габаритами.. И рукоятка переноса (а совместить - никак было? А фабовская картошка мики-1 для чего?)
На фига выносить обвесы за габариты? Да и рельса по всей длине от края квадрейла до ресивера тоже лишняя.
Да и Зешка сама по себе тоже лишняя (для остальных... Z-15 - это наша очень офигшенная украинская винтовка. Типичная AR, но со своими особенностями. На вооружении у Корда есть).
Работать в помещениях лучше всего с PCC (для непосвященных - карабины в пистолетном калибре). Или с помповыми дробовиками (только не Форт-500 - тогда лучше вообще безоружным )))
***********
В общем, при штурме жилых зданий, наличие у местечковой спецуры от силовиков нарезного под 5,45, или 7,62, или 223, или еще чего - банально режет глаза .
Ну шо, неужто не учили работать на килл хаузах?
Да не учили.
Те, кого действительно учили - те давно в ССУ ВСУ.
А это так... Ламеры.
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