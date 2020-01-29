 Фірма, пов'язана з дядьком менеджера "Київпастрансу", виграла тендери на понад 323 млн гривень, - "Наші гроші". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про компанію "КП Спецавтоматика". До 2017 року в ній, за даними журналістів, працював Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля.
Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля
До 2019 року "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах, але згодом різко змінила профіль і 9 січня отримала ліцензію на будівництво залізничних та трамвайних колій. А вже 14 січня перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного трамваю "Гната Юри".
Журналісти встановили, що компанія купувала трамвайні рейки, шпали і комплекти скріплень не напряму у виробника, а через фірму-посередника "Авіра Маркетс". Цей процес суттєво вплинув на вартість. Наприклад, шпали із комплектом скріплень до рейок Р-65 посередник купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав "Спецавтоматиці" за 4500 грн за штуку – майже утричі дорожче.
Раніше у інтерв’ю начальник Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрій Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором Рафальським. При цьому матір начальника Дирекції Олена Курбаль та дружина Віктора Рафальського Тетяна у 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі – "На Прорізній", що під Києвом. Окрім цього, Олена Курбаль видавала Віктору Рафальському довіреність на представництво її інтересів під час будівництва на її земельній ділянці у місті Буча.
Житловий комплекс, квартири в якому купили мати начальника Дирекції Олена Курбаль і дружина Віктора Рафальського Тетяна.
Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, що у 2017-2018 тендери на проєктування "Київпастрансу" регулярно вигравало "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія", власником якого був дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський.
Після виходу сюжету Головне управління Нацполіції у Києві відкрило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. За інформацією правоохоронців, досудове розслідування триває й досі.
тут бы дело завести за распил и договорняк.......
Куда пойдут деньги, предусмотренные на очистку города от снега,?
На прошлой неделе Киевзеленстрой загремел на левых тендерах и отмывании денег на парках.
Кто вообще этих всех руководителей назначает на должности? Мер?
Иначе выходит, что у него под носом крадут, а он не замечает?