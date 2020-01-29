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Все про:Київпастранс (50) тендер (133)

 Фірма, пов'язана з дядьком менеджера "Київпастрансу", виграла тендери на понад 323 млн гривень, - "Наші гроші". ВIДЕО

Компанія "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах. Але варто було їй змінити профіль, як вона перемогла в тендері на ремонт станції трамвая "Гната Юри" і взялася купувати шпали і шурупи у посередників втричі дорожче, ніж у виробника.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанію "КП Спецавтоматика". До 2017 року в ній, за даними журналістів, працював Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля.

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 01Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 02

Віктор Рафальський - дядько начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля

До 2019 року "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах, але згодом різко змінила профіль і 9 січня отримала ліцензію на будівництво залізничних та трамвайних колій. А вже 14 січня перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного трамваю "Гната Юри".

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 03

Журналісти встановили, що компанія купувала трамвайні рейки, шпали і комплекти скріплень не напряму у виробника, а через фірму-посередника "Авіра Маркетс". Цей процес суттєво вплинув на вартість. Наприклад, шпали із комплектом скріплень до рейок Р-65 посередник купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав "Спецавтоматиці" за 4500 грн за штуку – майже утричі дорожче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент "Укрзалізниці" купив газ на 18 млн грн в обхід тендерів, компанія почала розслідування

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 04

Раніше у інтерв’ю начальник Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрій Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором Рафальським. При цьому матір начальника Дирекції Олена Курбаль та дружина Віктора Рафальського Тетяна у 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі – "На Прорізній", що під Києвом. Окрім цього, Олена Курбаль видавала Віктору Рафальському довіреність на представництво її інтересів під час будівництва на її земельній ділянці у місті Буча.

Фірма, повязана з дядьком менеджера Київпастрансу, виграла тендери на понад 323 млн гривень, - Наші гроші 05

Житловий комплекс, квартири в якому купили мати начальника Дирекції Олена Курбаль і дружина Віктора Рафальського Тетяна.

Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, що у 2017-2018 тендери на проєктування "Київпастрансу" регулярно вигравало "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія", власником якого був дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський.

Після виходу сюжету Головне управління Нацполіції у Києві відкрило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. За інформацією правоохоронців, досудове розслідування триває й досі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172500
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕленый пилеж во всей красе!
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а куда педалька делся???????????
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Интересует один вопрос: этой зимой, снега в Киеве не было и вероятно, не будет.
Куда пойдут деньги, предусмотренные на очистку города от снега,?
Фирма, связанная с дядей менеджера "Киевпастранса", выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5951
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ремонт станции трамвая "Гната Юры"- это там где на фасаде станции вместо плитки пальцами на стяжке нарисовали квадраты......

тут бы дело завести за распил и договорняк.......
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ну все правильно ))) зачем чужим...дядям.... башлять? )))
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Интересует один вопрос: этой зимой, снега в Киеве не было и вероятно, не будет.
Куда пойдут деньги, предусмотренные на очистку города от снега,?

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Что за крамольные намеки)))Конечно педалику)))
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Почему мер никак не комментирует все эти коррупционные скандалы с коммунальными предприятиями?

На прошлой неделе Киевзеленстрой загремел на левых тендерах и отмывании денег на парках.

Кто вообще этих всех руководителей назначает на должности? Мер?
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Ему хорошо,а народ потерпит,не впервой Фірма, пов'язана з дядьком менеджера "Київпастрансу", виграла тендери на понад 323 млн гривень, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1935
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Я считаю, что это в его же интересах проявить инициативу и открытость в этих скандалах.
Иначе выходит, что у него под носом крадут, а он не замечает?
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Нет ему все равно,его мерство результат венских договорняков.Именно поэтому он ложил на Киевс и киевлян.
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що на це скаже дебільно-барижне бюро? бобік, голос!
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Зелеебы и агрессивные Порохоботы, одного сорта г0вна, с рыгами, жаль что в стране так мало людей голосующих за нормальные партии и кандидатов, так уж сложилось что они все уезжают за границу, бо мозги есть.
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