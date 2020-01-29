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Все про:гривня (89) НБУ (511) підробка (155)

 Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої. ВIДЕО

Заступник начальника відділу дослідження і захисту грошей Михайло Луценко розповів, як відрізнити справжні гроші від підробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеопоясненні, опублікованому НБУ.

Експерт на прикладі купюри номіналом 200 грн пояснив, як відрізнити підробку.

Зазначається, що банкноти гривні мають високий рівень захисту від підробки, проте перевіряти варто відразу кілька елементів захисту.

Папір, на якому надрукована підробка, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу.

Під час розгляду підробки на світлі можна побачити, що імітований у підробці водяний знак відрізняється від справжнього: відсутній об’єм і світлий елемент.

Також варто звертати увагу на оптичну зміну захисного елемента: під час зміни кута нахилу число 200 в правому нижньому кутку купюри має змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою купюрою.

Крім того, на підробці відсутні інфрачервоний і магнітний захист. Такі підробки гарантовано визначаються під час машинної обробки готівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172443
 
 
 Топ коментарі
 
"Вот, у меня один знакомый, тоже ученый. У него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!" Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5753

Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 3620
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кстати, сделайте шоб со смартика мона считать код банкноты и через 5 секунд заехать в КПЗ получить подтверждение шо ты не лох))
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"Вот, у меня один знакомый, тоже ученый. У него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!" Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5753

Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 3620
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Я бачив підроблену 500 грн купюру, яку дійсно важко відрізнити без приладів Материал бумаги и водяной знак: НБУ рассказал, как отличить настоящую гривну от поддельной - Цензор.НЕТ 5018
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У нас, у Кернесовському місті Хакерів в усіх Кулінічах в продавчинь є листок А4 з номерами серій підроблених 200 гривневих купюр, 500 гривень навіть у АТБ намагаються не брати - а що буде з 1000 гривневою купюрою.... але скажу так -мені здається, що хтось у Нацбанку таки мав доступ до обладнання та випустив у обіг свої серії така собі шабашка у розмірі держави....
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кстати, сделайте шоб со смартика мона считать код банкноты и через 5 секунд заехать в КПЗ получить подтверждение шо ты не лох))
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Тоді треба обладнати смартфон спеціальним пристроєм.
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та ви шо, не знаєш шо є прога для зчитування.... ну, такі квадрати з кодом. так і тут - скинув собі прогу на 1мб. - і воно перевірить.
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Боря, ты хоть сам понял, что написал?! Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 5009 Козлов, ну где твои мозги? Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 5009. Перерисуй этот квадратик вместе с номером и серией с настоящей купюры и такие лохи со смартфоном как ты, будут думать, что они не лохи.
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а, ок, принял к сведению шо Джон Смит - не оч. хороший человек.

слышь, а ниче шо мона просто номера банкнот заносить в общ. доступную базу? не? вот например в Германии такое могут сделать, правда не хотят, ибо скандал там с Дойче-Банком. и еще непонятно что раскопали и скажут ФРС, или как там, ИРС, США. Путин обосрется
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Как определить по номеру или баркоду, у тебя в руках оригинальная купюра или ее точная копия? Никак. И та, и та будет проходить по базе как настоящая.
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ааа, понял, там код тупо скопируют.... блин, затупил реально. но мона программу шоб сканировала, наверное, ч-з камеру?
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Шоб смартфон купюру на предмет защитных элементов сканировал, надо ему вместо светодиода подсветки видимого диапазона поставить светодиод ультрафиолетового диапазона. Тогда может что и получится.
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"Дядя Боря, ты дурак?" (с) Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4935. Номера банкнот заносятся в общую базу еще со времен первых бумажных купюр. Писари еще гусиными перьями в учетные книги записывали. И что это дало? Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 4935 А отследить перемещение каждой купюры не хватит мощностей никаких суперкомпьютеров.
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а, ок. сорри если подумал шо ФРС отслеживает все переводы.... кстати, да, писало шо Беня кучу млрд. махиновал и только еле-еле вычислили.
я блин идеалист Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 2731
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в місті Хакерів - в кожної продавчині з Куліничів є база формату А4 , куди вони заносять кожен день нові серії купюр це виглядає безподобно!
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кстати комменты на Ютупе
.... выключили.
хотя в видео норм. рассказал и все прилично в общем то
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чувак демонструє підроблену чи фальшиву ?
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Настоящая гривня по 27, а поддельная - по 23.
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Справжня гривня по 12дол. А Вальцмана і Сатанівська по по 28!
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Халтурщики! Кто же так демонстрирует пидробку?
Нужно демонстрировать ОДНОВРЕМЕННО фальшивку и настоящую банкноту!!!
Халтурщики!
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БОЛВАН --ПОЛОЖИ НАСТОЯЩУЮ и ПОДДЕЛЬНУЮ и ПОЯСНЯЙ !!!!
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На початку 90-х з'явилися побутові детектори валюти з магнітною голівкою та генератором звукового сигналу. Я без проблем зібрав цю схемку, але під час тестування так натер купюру що вона стала кольору "металік". Ледве обміняв.
Щодо нових гривень - може нехай придумають щось на кшталт нестандартного QR-коду який матиме кореляцію з серією та номером купюри? Перевірку здійснювати онлайн щоби уникнути хакерських штучок.
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Еще один поцалист...... Матеріал паперу і водяний знак: НБУ розповів, як відрізнити справжню гривню від підробленої - Цензор.НЕТ 9516. Ну и как ты хоть онлайн, хоть через смартфон (как Козлов выше) отличишь по "QR-коду який матиме кореляцію з серією та номером купюри" фальшивку и настоящую купюры? У них все совпадает, что дальше?
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после видео фальшивомонетчики учтут єти недостатки.
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