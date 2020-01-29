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Все про:Зеленський (4292) Крути (30) пам'ять (660)

 Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ВIДЕО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятного Хреста Героям Крут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента

Церемонія відбулася за участю голови держави і військовослужбовців та супроводжувалася Гімном України і пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами в 1918 році.

"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки.

Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю", - йдеться в заяві Президента, опублікованій у Facebook.

Зеленський вшанував память Героїв Крут 01

Фото: Зеленський / Facebook

"Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні 29 січня щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут. Саме цього дня в 1918 році на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.

Також дивіться: Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу пам'яті героїв Крут. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.

Зеленський вшанував память Героїв Крут 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172440
 
   
 Топ коментарі
 
Опять простых людей разогнали, что бы бубочка не испугался Зеленский почтил память Героев Крут - Цензор.НЕТ 1047
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А на инаугурации такой деловой бегал среди людей как шавка, типа я с народом. А теперь ныкается сцикун малой
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А в Оманійського вже з"явилась сивина на скронях. На стадіоні її не було. Шо, Вова, важка шапка Мономаха? Далі буде.
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Опять простых людей разогнали, что бы бубочка не испугался
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А на инаугурации такой деловой бегал среди людей как шавка, типа я с народом. А теперь ныкается сцикун малой
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А душа в Зєлі то лежить покласти квіти до могил "доблесних" балтійських морячків, що полягли за велику й неділиму большевіцку Рассєю.
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А ви подивіться хоча б на прізвища ватажків січневого заколоту...
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Еще одно сегодняшнее фото. таки реально- народа-то нет
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5360
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А ведь - реально. При барыге народна церемонии был, а при клоуне нет.

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Для объективности барыга такой же был. У него всегда была своя массовка которую везде приглашали, и только их пускали. Там в основном бабульки были в массовке. Это я хорошо помню когда в Киеве было какое-то мероприятие где должен был выступать Порошенко. Территорию обнесли забором, никого не пускали только массовку по приглашениям.
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Так что Зеля такой жлоб, что на массовку денег зажал? Или его массовке оно на хрен не над? Кстати Петя с супругой был, а где Зеленый свою Ленку потерял?
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саблич 6 букв
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Ты
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дебил?
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Как говорил песок,Зе становится националистом )) - Назвать фашистом,язык не поворачивается - плебс может отрыгнуть - Еврей же ))
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Красивый крест. Наш.Украинский. И Западом от него веет.
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и мертвые с косами стоят - а ты это дальше наверное будешь писать - звинаяй))))
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вчера лазил по раше блогерам... - они проклинают Зе за то что он приравнял ответственность за начало 2-й Мировой Германии и СССР - пишут что стал украинским фошистом.. Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8969
А теперь вот это....
Может шут понял - вата 73% при замесе сдаст его с потрохами.., а циничные биндеровцы укроют в схроне и будут защищать, если он сейчас выберет их сторону...
Может он постепенно превращается в Бандеровца...?
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Тухлая отмазка Янелоха. Шмаркля туп и ему глубоко плевать на всех. А по началу 2й мировой, ему не тот текст сунули, да и рашку назвать засцал.
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скоріш це його професійне надбання - перевтілюватися в інший образ, коли треба.
ліцєдєй, одним словом
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У него есть вилла в Италии. Он будет отсиживаться там.
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Ставим птицу- юноши герои Крут для ЗЕ - тоже герои
Значит имени их можно называть улицы и площади.
Правда малоросы юго востока может думают иначе? Для них Павлик Морозов ближе?
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Президент должен тихонько почтить, а не делать из этого представление.
у нас нету президента, и не было.
даже Петр Алексеича, спалили шо читал с суфлера жалобную промову, видео есть.
Может самым лучшим был Выговский, по истории. И Симон Петлюра, более-менее. И наверное Скоропадський в УНР.
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Какой-то сюр. Чмо, бегун от повесток(чтобьі отстоять независимость) военкомата, кладет венок к памятнику пацанам-добровольцам, погибшим 102 года назад за независимость.
Кто там есть близко к месту собьітия, вьікинте нафик его венок чтобьі не осквернять память.
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А в Оманійського вже з"явилась сивина на скронях. На стадіоні її не було. Шо, Вова, важка шапка Мономаха? Далі буде.
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Може підфарбовує щоб бути схожим на Пороха? Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8268
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А шо буде говорити батько Зеленського?
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він скаже, що бубочка втомився, йому потібно терміново на відпочинок.
А хто цього не розуміє - то біомаса
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Героев Крут/ ребята не уклонялись от призыва четыре раза, как главнокомандующий ВСУ во время войны с РФ.
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Статистика: за январь-май 2019г Украина вернула почти 24 км.2 своих территорий. Без особых разговоров с кем-то. Май 19 - январь 20 - потеряла почти 60 км2. Эти потери были в рамках "диалога" с путиным. И я так понимаю, что "диалог" еще не закончился.
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на видио...чувак с зонтиком...портит весь антураж ...так внимательно всматривается в воинов (боится нападения?)...правда с другой стороны - его брат близнец (с кейсом..) тоже бздит... народной любви к народному преЗЕденту... хотя народу и не видно (но лучше перебдеть чем...)
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Эти два лысых клоуна, как двое из ларца и одинаковы с лица. Я только за ними и наблюдала. Ужос.
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Ничего личного - протокол обязывает. Какая разница где номер отбывать?
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Ющ в сами Круты ездил, про Пороха не помню. Это тоже могло бы съездить или на геликоптере слетать, ведь относительно недалеко, но зачем ему это?
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Ну, не скажите. Ему возложить шезлонг на белый песок в Омане было бы приятнее.
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Молодець президент те те що спадковий мародер!
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Вообще непонятно при чем тут Аскольдова могила и памятник на ней.
Там захоронено только двое погибших и те в родовых усыпальницах.
Братские могилы находятся возле Центризбиркома и Андреевской церкви
Именно в этих местах и собирались шестидесятники в этот день.
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Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш. Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 9849
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Где все люди? Где нарид? Вокруг наридного президента должны быть хоть какие-нибудь люди. Даже ху#ло актеров вокруг себя выставляет, а возле сцыкуна одни быки-охранники. Скоро людей будут из города выгонять, если сцыкунишке захочется почтить чью-то память или запилить видосик, или сделать селфи.
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**
О Боже, наш добрий
З високого неба!
Молитву сьогодні
Звертаєм до Тебе,
За тих, що боролись
При станції КРУТИ,
За нашу Державу
Із ворогом лютим,
Що в битві тій впали
В ту зиму криваву...
Забрав їх до Себе
На Вічную славу!
А нам від цих Tриста,
О Боже, благаєм! -
Любови б навчитись
До Рідного Краю!
авторка Леся Щур
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А що так скромно, нейтрально і безбарвно = "на защиту украинского государства и смогли остановить противника,Источник: https://censor.net.ua/v3172440". А треба було " 1700 українських героїв недивлячись на дебільність і капітулянство держ.керівництва, що має місце і зараз через 102 роки, наприклад в моїй особі, змогли зупинити 3000 імперіалістичну орду російських шовіністів, знищивши 300 російських окупантів. Хай живе україна, смерть російському імперіалізму !!!!" Оце б була промова, ху№ло відрами хлебав би корвалол". А так всрався, та й го били, кароче не зараховано, неуд.
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Житомирянин

@Aleks_Kovalyuk

·38 мин

Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш.
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Окупанти зайняли позиції, з яких відійшли українські війська в зоні розведення під Петрівським, - Яна Зінкевич
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А вот Гадкий Порошенко - всё возлагал и возлагал!
То ли дело Зеля!
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Янелох решил отключить комментарии. В его ванной обоссали.
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- Вова!
- Што случілось, Лєнок!?
- Опять проклятиє порохоботи!
- Што оні натворілі?
- Оні мнє в Фейсбукє... щось в рота напіхалі!
- Щас позвоню Баканову!
- А может мнє в друґой соцсєті зарєґістріровацца?
- В какой?
- Ну... в Твіттерє.
- Ти шо!? Туда даже Баканов боіцца заходіть!
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Поряд з героями Крут були тисячі, які думали "какая разница", що призвело до поразки України
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Ну, тысячи были вполне управляемы.
А на самом верху были предатели Грушевский и Винниченко, которые и довели до этой ситуации.
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