 Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента

Церемонія відбулася за участю голови держави і військовослужбовців та супроводжувалася Гімном України і пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами в 1918 році.

"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки.

Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю", - йдеться в заяві Президента, опублікованій у Facebook.

Фото: Зеленський / Facebook

"Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні 29 січня щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут. Саме цього дня в 1918 році на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.

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Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.