 Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента
Церемонія відбулася за участю голови держави і військовослужбовців та супроводжувалася Гімном України і пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами в 1918 році.
"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки.
Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю", - йдеться в заяві Президента, опублікованій у Facebook.
Фото: Зеленський / Facebook
"Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, в Україні 29 січня щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут. Саме цього дня в 1918 році на залізничній станції Крути на Чернігівщині відбувся бій між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну, і добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.
Бій українських воїнів проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру.
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https://www.youtube.com/watch?v=S-jXL2moGz4
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дебил?
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https://www.youtube.com/watch?v=mUnUzLBtDIA
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А теперь вот это....
Может шут понял - вата 73% при замесе сдаст его с потрохами.., а циничные биндеровцы укроют в схроне и будут защищать, если он сейчас выберет их сторону...
Может он постепенно превращается в Бандеровца...?
ліцєдєй, одним словом
Значит имени их можно называть улицы и площади.
Правда малоросы юго востока может думают иначе? Для них Павлик Морозов ближе?
у нас нету президента, и не было.
даже Петр Алексеича, спалили шо читал с суфлера жалобную промову, видео есть.
Может самым лучшим был Выговский, по истории. И Симон Петлюра, более-менее. И наверное Скоропадський в УНР.
Кто там есть близко к месту собьітия, вьікинте нафик его венок чтобьі не осквернять память.
А хто цього не розуміє - то біомаса
Там захоронено только двое погибших и те в родовых усыпальницах.
Братские могилы находятся возле Центризбиркома и Андреевской церкви
Именно в этих местах и собирались шестидесятники в этот день.
О Боже, наш добрий
З високого неба!
Молитву сьогодні
Звертаєм до Тебе,
За тих, що боролись
При станції КРУТИ,
За нашу Державу
Із ворогом лютим,
Що в битві тій впали
В ту зиму криваву...
Забрав їх до Себе
На Вічную славу!
А нам від цих Tриста,
О Боже, благаєм! -
Любови б навчитись
До Рідного Краю!
авторка Леся Щур
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·38 мин
Зєля вшановує Героїв Крут. І тут же відводить військових з власної території. Треш.
То ли дело Зеля!
- Што случілось, Лєнок!?
- Опять проклятиє порохоботи!
- Што оні натворілі?
- Оні мнє в Фейсбукє... щось в рота напіхалі!
- Щас позвоню Баканову!
- А может мнє в друґой соцсєті зарєґістріровацца?
- В какой?
- Ну... в Твіттерє.
- Ти шо!? Туда даже Баканов боіцца заходіть!
А на самом верху были предатели Грушевский и Винниченко, которые и довели до этой ситуации.