EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Події
  4550  103
Все про:Чорновол Тетяна (109) ДБР (817) Бабіков (11)

 Перелізла через паркан, спробувала кинути телефон в Бабікова, чинила спротив, - ДБР розслідує "факт можливого порушення громадського порядку" Чорновол. ВIДЕО

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держбюро розслідувань.

Зазначається, що розслідування проводиться за фактом можливого порушення громадського порядку "за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов'язаною зі спротивом представникові влади, який припиняв хуліганські дії" (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, близько 11:00 28 січня жінка проникла на територію, що охороняється ДБР (вул. С. Петлюри, 15) через паркан із колючим дротом. Після цього зайшла в актовий зал, де проходив брифінг першого заступника директора ДБР, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.

Читайте також: "ЄС" заявляє про застосування сили до нардепки Іонової та активістки Чорновол у приміщенні ДБР

У зв'язку з цим жінку вивели із залу проведення брифінгу. До того ж, під час супроводу до виходу, вона чинила спротив правоохоронцям.

"Зараз тривають першочергові слідчі дії. У разі доведення провини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича, хоча сам він заперечував це.

Читайте також: Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172409
 
   
 Топ коментарі
 
таки она ПАТРИОТКА! а клован и зекоМАНДА. калабаранты от слова КАЛ.или КАЛАМОЙ. ИЛИ БЕНЯ.
 показати весь коментар
 
Пєрєлєзла черєз забор і кінула в Бобікова тєлєфон? Татишо !!!!!! Страшноє прєступлєніє !!!!
«Командира разведки "ОПЛОТ" задержали после того, как он несколько раз выстрелил в сотрудников полиции. Сообщается, что злоумышленник также пытался выстрелить в голову полицейскому, когда тот наклонился над раненым коллегой, но оружие второй раз дало сбой, и стрелок скрылся.
Через несколько часов после преступления его задержали и объявили о подозрении по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296) УК Украины.
Раненого офицера полиции прооперировали, его состояние удовлетворительное.»
 показати весь коментар
 
По сравнению с любым зелебобиком Татьяна - эталон психического здоровья.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
У вас, по ходу, в ГБР идиот на идиоте лежит, идиотом укрывается, а в головах еще по одному идиоту:
1) Какого хрена эта территория вообще охраняется? Это общественное учреждение.
2) Если секретарша пустила кого-либо без доклада, то следует уволить начальника секретаря (и, по большому счету, секретаря): за неспособность организовать работу.
3) Если бы я был начальником, и в меня женщина кинула бы телефон,я бы ей объяснил, что я, хотя и отношусь к ней с симпатией, как к женщине, но всю свою энергию трачу на службу и на жену.... Ну не могу я ей внимание уделить, как мужчина, не следует в меня телефоны метать для привлечения внимания.... Жена у меня, опять же, ревнивая до нельзя....Вот в зале сидят - орлы, как на подбор - уж если кто согласится, то хоть порнофильм снимай (по обоюдному согласию)... Пусть из них и выбирает... Я где-то её понимаю и даже сочувствую, но нету у меня сил и на неё (Родину-то кто защищать будет ?). А вообще, может быть ей, вместо того, чтобы телефоны метать, - глаза подвести и губы подкрасить? А там глядишь и флирт нарисуется?
3) Ну, уж хулиганку я бы ей "шить" не стал.... (а если у неё серьезная инфа - выслушал бы, без метания телефонов).
 показати весь коментар
 
- слышь нимфа бородатая ты через забор с колючкой перелезть сможешь?
- я журналист-еврооптимист, а не шантропа!
- так! Нахрен увольняйте этого Лещенко и берем на работу Черновол, такие как она нам самим пригодится. И спокойней будет... и хватит мне ноги целовать. Все, ты уволен бородатая бейба.
 показати весь коментар
 
Это шож целое ГЕ БЕ ЭР создавали с такой помпой шоб оно занималось "нарушениями общественного порядку"??? Так а полицию с милицией куда деть? На этих тоже народные денюжки тратятся.!!! Надо срочно ишо один орган создавать-по борьбе с перелазаньям заборов! Вот.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору