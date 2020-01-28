 Перелізла через паркан, спробувала кинути телефон в Бабікова, чинила спротив, - ДБР розслідує "факт можливого порушення громадського порядку" Чорновол. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держбюро розслідувань.
Зазначається, що розслідування проводиться за фактом можливого порушення громадського порядку "за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов'язаною зі спротивом представникові влади, який припиняв хуліганські дії" (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, близько 11:00 28 січня жінка проникла на територію, що охороняється ДБР (вул. С. Петлюри, 15) через паркан із колючим дротом. Після цього зайшла в актовий зал, де проходив брифінг першого заступника директора ДБР, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.
У зв'язку з цим жінку вивели із залу проведення брифінгу. До того ж, під час супроводу до виходу, вона чинила спротив правоохоронцям.
"Зараз тривають першочергові слідчі дії. У разі доведення провини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича, хоча сам він заперечував це.
1) Какого хрена эта территория вообще охраняется? Это общественное учреждение.
2) Если секретарша пустила кого-либо без доклада, то следует уволить начальника секретаря (и, по большому счету, секретаря): за неспособность организовать работу.
3) Если бы я был начальником, и в меня женщина кинула бы телефон,я бы ей объяснил, что я, хотя и отношусь к ней с симпатией, как к женщине, но всю свою энергию трачу на службу и на жену.... Ну не могу я ей внимание уделить, как мужчина, не следует в меня телефоны метать для привлечения внимания.... Жена у меня, опять же, ревнивая до нельзя....Вот в зале сидят - орлы, как на подбор - уж если кто согласится, то хоть порнофильм снимай (по обоюдному согласию)... Пусть из них и выбирает... Я где-то её понимаю и даже сочувствую, но нету у меня сил и на неё (Родину-то кто защищать будет ?). А вообще, может быть ей, вместо того, чтобы телефоны метать, - глаза подвести и губы подкрасить? А там глядишь и флирт нарисуется?
3) Ну, уж хулиганку я бы ей "шить" не стал.... (а если у неё серьезная инфа - выслушал бы, без метания телефонов).
- я журналист-еврооптимист, а не шантропа!
- так! Нахрен увольняйте этого Лещенко и берем на работу Черновол, такие как она нам самим пригодится. И спокойней будет... и хватит мне ноги целовать. Все, ты уволен бородатая бейба.