 Перелізла через паркан, спробувала кинути телефон в Бабікова, чинила спротив, - ДБР розслідує "факт можливого порушення громадського порядку" Чорновол. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держбюро розслідувань.

Зазначається, що розслідування проводиться за фактом можливого порушення громадського порядку "за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов'язаною зі спротивом представникові влади, який припиняв хуліганські дії" (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, близько 11:00 28 січня жінка проникла на територію, що охороняється ДБР (вул. С. Петлюри, 15) через паркан із колючим дротом. Після цього зайшла в актовий зал, де проходив брифінг першого заступника директора ДБР, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.

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У зв'язку з цим жінку вивели із залу проведення брифінгу. До того ж, під час супроводу до виходу, вона чинила спротив правоохоронцям.

"Зараз тривають першочергові слідчі дії. У разі доведення провини, народному депутату VIII скликання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича, хоча сам він заперечував це.

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