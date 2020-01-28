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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Бориспіль (303) вірус (95) Київ (6877) Китай (265)

 Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили. ВIДЕО

Пасажирів, які прибули 28 січня рейсом із КНР, перевірили в аеропорту "Бориспіль" на ознаки коронавірусу.

За висновком працівників МОЗ, які здійснювали перевірку, підвищеної температури та інших зовнішніх ознак можливого захворювання пасажирів на коронавірус не виявлено, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172402
 
 
 Топ коментарі
 
Жесть у него инкубационный период 14 дней как проверили ? Для кого мля эта информация ? Ох чую будет нам тут конец эпохи бедности.
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По нормальному бы - на 2 недели в отстойник.
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Проверили на что? Инкуб. период 10 дней. То что вы меряете температуру - ДО ЗАДНИЦЫ. Только полный КАРАНТИН для всех приехавших из Китая
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По нормальному бы - на 2 недели в отстойник.
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Жесть у него инкубационный период 14 дней как проверили ? Для кого мля эта информация ? Ох чую будет нам тут конец эпохи бедности.
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Сегодня в СМИ озвучили, что предполагаемый инкуб период вируса 10 дней. Так что 2 недели карантина явно не помешают.
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ето конечно очень хорошо, но давайте не забывать, шо есть еще инкубационный период, где то слышал около 2х недель...
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Проверили на что? Инкуб. период 10 дней. То что вы меряете температуру - ДО ЗАДНИЦЫ. Только полный КАРАНТИН для всех приехавших из Китая
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А ПЦР сделать, квалификации недостаточно или денег жалко?
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Тільки до кінця неділі! Безкоштовні тури в Китай для малоросів!
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Пока не обнаружено. Инкубация до 2-х недель.
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14 дней инкубационный период . какого хера барыги в Китай полетели
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Богдана проверьте. Он из Китая с косыми глазами вернулся и с красной мордой лица.
Пассажиров рейса из Китая проверили в аэропорту Киева, характерных для коронавируса признаков не обнаружили - Цензор.НЕТ 6506
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Ну, судя по морде 1,3-1.5 промилле...вирусов.
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Быгдын Бытумбаев - выдающийся сын бурятского народа. Так что попрошу! Без нацшовинизма тут!
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Так он и был вылитый удмурт. Ну или какая там еще малая северная народность...
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Львович‏ @Sector_KL 1 ч.1 час назад

Очень здравая идея правительств разных стран вывозить своих граждан из заражённых районов Китая. По гениальности с ней может соперничать разве что идея развозить на сувениры камешки из чернобыльского реактора.
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А чому дивуватися? Хіба мало опромінених речей розтянули з чорнобиля? Сталкери Обмірюють дозиметром де свою дупцю примостити, а скільки того добра вдихнуть і в легенях осяде?
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Ivan Buben@bubenfire5 ч
Разговаривал со многими россиянами уже долго живущими в Китае, в том числе семьями с детьми. Почти все не хотят возвращаться так как уверены что вирус очень скоро попадает в Россию и там начнётся настоящий ужас. В Китае есть более высокие шансы получить лечение и выжить.
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Якраз там все нормально. вони відразу попадають в карантин.
це не довбо..обство нашого мозу з перевіркою на симптоми,..
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Короче можно не сомневаться в том шо через пару недель мы тут начнем протягивать ласты из плюсов больше не будет волновать цена на газ и не будем видеть то позорище шо Вислюк творит на посту президента из минусов умирать из за тупости каких-то идиотов как то не очень хотелось бы но то такое лирика
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Какая беспечность власти, естественно, что им есть где и чем лечиться, не то что простым смертным...температуру они меряют, да этим прибывшим из китая нужно мерять 2 недели.
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Тітонька в центрі не вкурсі останніх подій
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Или переболела и теперь у неё иммунитет.
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вона просто знає що та маска ні від чого не рятує
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А як вони будуть шампунське пить?
Чого в них такі криві ноги?
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А самолетики не бени, случайно будут летать до 3 февраля.?
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угу...угу...они проверили ..а мы им поверили..ага!
Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили - Цензор.НЕТ 1502
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плять .... проверили .... щас бы смертельный вирус градусником проверять .... ждите последствий ...********** !!!!!
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Мені одному здається що китайці будують лікарні швидше ніж на форумі зявляються нові коментарі?
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Китай объявит военное положение.Ситуация не под контролем.Тоталитарный сарай Китая дал сбой.
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А у нас вирус не действует? Полукраины под вирусом раши и другая половина под Бандерой.
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Вирус обнаружили в конце октября,а сейчас февраль на носу.
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А в Москве устроили молебен против коронавируса nCoV
И в это время :
1. 1000 японских врачей отправились в Китай на помощь коллегам.
2. Южная Корея выделила 2 миллиона масок, и по 100 000 защитных очков и костюмов
И это при том, что и в Японии и в Южной Корее подтверждены случаи заболевания (по 3 в каждой из стран).
В РФ, где с подозрением на коронавирус изолированно уже более 100 человек, в том числе в Москве - проводят молебен.
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на расєє хоч морозна температура, а у нас взагалі найсприятливіші умови поширення
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позорище! они бы ещё с ложечкой пришли и просили "скажи ааааа..."
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Vetus miles Ruscianorum@GlennARathn 37 мин

"В китайському Тяньцзіні фактично переходять на військовий стан через поширення коронавируса. Місто стало першим населеним пунктом, в якому контроль над центральною лікарнею та 500 медиками був переданий армії."
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Ось,дивлюся на погранца і,ніби,не дурний,але йолкипалки:ти хоч одного інфікованого бачив?Як він виглядає?Ти тільки градусником можеш відрізнити інфікованого від здорового?Так їдь в Китай,в них там професура заявляє,що люди з розплавленими легенями не пчихають,не кашляють і не температурять!Ти ж діагност-ясновидець!А ще:»якби,хтось кашлянув,його сусіда справо-зліво,ми би відправили на скорій».Погранец,а ти хоч слухаєш новини?Ти чув,що»інфікована людина,тільки один раз пчихнувши,зразу заразить 14 чоловік».За час перельоту,який триває 10 годин,в салоні літака,який не має розмір футбольного поля,якщо одна людина пчихнула,означає,що всі решта,включно пілоти,є інфікованими.
P.S.А не можна рейс Пекін-Київ садити десь на воєнному аеродромі,де нема скупчення людей?Для чого ця «російська рулетка»?
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У Великобританію навіть тваринку здорову не пропустять без карантину, а тут людей з епіцентру зарази пропускають та їм піфуй. Європа всіх своїх з Китаю на карантин відправляє.
Зебільна влада страшну біду принесе у наш дім.
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Це так,якби я прийшла в поліклініку,а лікар мені каже:»пані,я вас вколю використаним шприцом.Два попередні пацієнти,яких я ним вколов,були добре вбрані,приступів ніяких не виявляли,жовтого кольору не були.Тому не бійтеся.Ви в руках-професіонала.»
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За висновком працівників МОЗ, які здійснювали перевірку, підвищеної температури та інших зовнішніх ознак можливого захворювання пасажирів на коронавірус не виявлено .

перевірка здійснювалась шляхом опитування..

трохи затяглась,бо україно-китайський розмовник був на кантонському діалекті.. Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили - Цензор.НЕТ 4634
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