 Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили. ВIДЕО

За висновком працівників МОЗ, які здійснювали перевірку, підвищеної температури та інших зовнішніх ознак можливого захворювання пасажирів на коронавірус не виявлено, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.
Очень здравая идея правительств разных стран вывозить своих граждан из заражённых районов Китая. По гениальности с ней может соперничать разве что идея развозить на сувениры камешки из чернобыльского реактора.
Ivan Buben@bubenfire5 ч
Разговаривал со многими россиянами уже долго живущими в Китае, в том числе семьями с детьми. Почти все не хотят возвращаться так как уверены что вирус очень скоро попадает в Россию и там начнётся настоящий ужас. В Китае есть более высокие шансы получить лечение и выжить.
це не довбо..обство нашого мозу з перевіркою на симптоми,..
Чого в них такі криві ноги?
И в это время :
1. 1000 японских врачей отправились в Китай на помощь коллегам.
2. Южная Корея выделила 2 миллиона масок, и по 100 000 защитных очков и костюмов
И это при том, что и в Японии и в Южной Корее подтверждены случаи заболевания (по 3 в каждой из стран).
В РФ, где с подозрением на коронавирус изолированно уже более 100 человек, в том числе в Москве - проводят молебен.
Vetus miles Ruscianorum@GlennARathn 37 мин
"В китайському Тяньцзіні фактично переходять на військовий стан через поширення коронавируса. Місто стало першим населеним пунктом, в якому контроль над центральною лікарнею та 500 медиками був переданий армії."
P.S.А не можна рейс Пекін-Київ садити десь на воєнному аеродромі,де нема скупчення людей?Для чого ця «російська рулетка»?
Зебільна влада страшну біду принесе у наш дім.
перевірка здійснювалась шляхом опитування..
трохи затяглась,бо україно-китайський розмовник був на кантонському діалекті..