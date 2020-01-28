 Полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго запрошує на службу. ВIДЕО

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти сильний, розумний і швидкий? Є бажання приєднатися до найкращої команди 3 полку? Тоді тобі до нас! Приходь щовівторка та щочетверга на КПП частини і покажи, на що ти здатний! Приєднуйся до SOLTG 31 (1 загін)", - повідомляють у полку.
Родился: 943 г. от Рождества Христова, Киев, Украина
Дата и место убийства: март 972 г. от Рождества Христова, Хортица, Запорожье, Украина.
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голіться та будете схожими до ******** українців!
тобто мошиах таки тута уже,чы вси кругом брэшуть?
Да ну нах эти ССО с такими напрягами )))
Еще, блин, умудрился туда к своим побратимам случайно заехать по гражданке.
Хорошие были джинсы ))