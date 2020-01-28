 Полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго запрошує на службу. ВIДЕО

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти сильний, розумний і швидкий? Є бажання приєднатися до найкращої команди 3 полку? Тоді тобі до нас! Приходь щовівторка та щочетверга на КПП частини і покажи, на що ти здатний! Приєднуйся до SOLTG 31 (1 загін)", - повідомляють у полку.

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