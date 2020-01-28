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Все про:ССО (92) Військова служба правопорядку (6)

 Полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго запрошує на службу. ВIДЕО

3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго запрошує приєднатися до команди.

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти сильний, розумний і швидкий? Є бажання приєднатися до найкращої команди 3 полку? Тоді тобі до нас! Приходь щовівторка та щочетверга на КПП частини і покажи, на що ти здатний! Приєднуйся до SOLTG 31 (1 загін)", - повідомляють у полку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172367
 
   
 Топ коментарі
 
Святосла́в И́горевич - князь новгородский, князь киевский с 945 по 972 год, прославился как полководец. Формально Святослав стал правителем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 году отца, киевского князя Игоря, но самостоятельное правление началось, как можно судить по косвенным данным, около 961 года. Википедия
Родился: 943 г. от Рождества Христова, Киев, Украина
Дата и место убийства: март 972 г. от Рождества Христова, Хортица, Запорожье, Украина.
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Рюрік був кацапом? Отоб він здивувався, аби знав
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згинь, московит! святослав никогда кацапским князем не был!
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Святосла́в И́горевич - князь новгородский, князь киевский с 945 по 972 год, прославился как полководец. Формально Святослав стал правителем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 году отца, киевского князя Игоря, но самостоятельное правление началось, как можно судить по косвенным данным, около 961 года. Википедия
Родился: 943 г. от Рождества Христова, Киев, Украина
Дата и место убийства: март 972 г. от Рождества Христова, Хортица, Запорожье, Украина.
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Афигеть, русская википедия признала что Новгород был украинским... 😱
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згинь, московит! святослав никогда кацапским князем не был!
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Рюрік був кацапом? Отоб він здивувався, аби знав
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Я вас розачарую, но никакого рюрика не существовало. Аскольд был. Дир был. Хотя некоторые утверждают что это был один и тот же еловек. Многие другие были. Даже Иисус Христос был, и возможно, Будда. А вот рюрика - не было. Придумали московиты рюрика чтобы потом претендовать на трон киевский.
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Скандинавом он был, скандинавом(одна из версий - "даном")... И дедом Святослава... В Руси они именовались "варягами"... (на севере - "мурманами", в Западной Европе - "норманнами" ("нордманнами" - "северными людьми"). И правили они Русью, как оккупированной территорией, почти сотню лет. Их только Владимир, правнук Рюрика (Хререкра), официально, "рассчитал" и стал править, как полностью "славянский князь"...
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В лѣто 6370… Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си. Ркоша руси чюдь, словенѣ, кривичи и вся: "Земля наша велика и обилна, а наряда въ ней нѣтъ. Да поидете княжить и володѣть нами". И изъбрашася трие брата с роды своими, и пояша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣе. И срубиша город Ладогу. И сѣде старѣйший в Ладозѣ Рюрикъ, а другий, Синеусъ на Бѣлѣ озерѣ, а третѣй Труворъ въ Изборьсцѣ. И от тѣхъ варягъ прозвася Руская земля
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КАССАБ с тюркского - это резник, мясник.... крч садист! Казанские татары (которые сами были жестокими тварями) их так нарекли после РЕЗНИ В КАЗАНИ, которую учинили московиты и их козломордый царь Иван Грозный!!! Предсталяете?!!! Жестокие татары обозвали москалей - МЯСНИКАМИ и САДИСТАМИ ?!!﻿
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Иван Грозный был кстате прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапраправнуком Святослава.
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Ага... "Седьмая вода на киселе"... Он даже герб Святослава, "Тризуб", не имел права использовать, потому что московские Рюриковичи - младше-младшая их ветвь, а в те времена, в Украине, ещё были живы представители "старшей" ветви...
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Ты портрет этого "кацапского князька" видел, "лахтинец"? Его нарисовал личный художник императора Цимисхия, с "оригинала", на встрече его с императором, на Дунае... Бритое лицо и голова, вислые усы, "оселедец" на голове и серьга в ухе... Ты таких "кацапов", когда-нибудь, видел? И в какой "подворотне" во "ВнутриМКАДье" вас набирают, ПТУшники? "Кацап" кацапом и именовался, что носил бороду, "как у цапа" (козла)...
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Портретик под подушкой хранишь? Покажешь?
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саме тому ці поважні "служники" та й інші депутати викликають таку відразу! А саме головне - навіть про це не здогадуються, бо це "модна", як у мусульман та на єреф!
голіться та будете схожими до ******** українців!
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Надо этого косаря туда "на отдых" побегать по полосе препятствий, а потом поползать на нуле...

Полк спецназначения имени князя Святослава Храброго приглашает на службу - Цензор.НЕТ 9375
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где полк хаима зеленого?шо за антисемитизм?
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Это надо чтоб его там пристрелили, тогда и назовут...
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без вознесения нияк?
тобто мошиах таки тута уже,чы вси кругом брэшуть?
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дивизия лорда ахметова по актуальнее
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Хазар бить будем? А то если только удмуртов и байстрюков монгольских - то лучше в АЗОВ.
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Пипец ,уже некому иди и в спецназовцы! Пацаны где вы? Жлобы смотрят 95 квартал, остальные играют в Call of Duty и в тиндерах баб снимают. В спецназ никто не хочет, не хотят стать мужчинами- воинами с уникальной подготовкой, Дожились.
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Щоб ними командував бігун від призову? Полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго запрошує на службу - Цензор.НЕТ 6124
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Крайне опасные идеи озвучиваете. Президенты меняются спецназ остается)
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В субботу день на полигоне бегал в броне и шлеме со стрельбой из всех позиций - третий день не разогнуться ))
Да ну нах эти ССО с такими напрягами )))
Еще, блин, умудрился туда к своим побратимам случайно заехать по гражданке.
Хорошие были джинсы ))
Полк спецназначения имени князя Святослава Храброго приглашает на службу - Цензор.НЕТ 186
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Про лучшую команду: ??.07.2017, 29-й, паутина вместо розтяжки. (для тех кто в теме)😎
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В 3-му полку не місце випадковим, заробітчанам, та хлюпикам! Там готують професіоналів, відбір жорсткий! Не даремно ху@лостанці жахаються лише від назви!
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" прослужил" там дня три (84г.), пока "военник" не выдали и " покупатель" глаз не положил на меня. Полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго запрошує на службу - Цензор.НЕТ 9142
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