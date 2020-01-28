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Все про:лікарня (264) вірус (95) будівництво (454) Ухань (1)

 Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць. ВIДЕО

У китайському місті Ухань, звідки почав поширення смертоносний коронавірус нового типу, рекордно швидкими темпами будуються дві лікарні.

Відео з будівельних майданчиків публікує низка світових ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що будівництво однієї лікарні Ухань "Хуошеншань" ​​почалося 24 січня. А вже 3 лютого вона запрацює і буде розрахована на 1000 місць.

Друга лікарня "Лейшеншан" має запрацювати 5 лютого. Вона буде розрахована на 1300 місць. Будівництво цієї лікарні розпочалося 27 січня.

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На відео видно, якими швидкими темпами будуються медичні установи.

За повідомленнями китайських ЗМІ, в будівництві задіяно 10 мільйонів осіб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфіковані повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавируса 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172347
 
 
 Топ коментарі
 
Надо позвать китайцев шоб детскую больницу будущего достроили.... ту которую Катя Ющенко ещё обещала построить ..
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в Кітайє осуществльон запуск іскуствєнного спутніка зємлі. Пять міліонов кітайцев получілі грижу
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В Украине за30 лет не то что новые дороги. ЯМЫ без дна не могут залатать
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потєрпєл крушенійє кітайскій космічєскій корабль. Погіблі оба космонавта і 100500 кочєгаров
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Ну это не про Китай, а скорее про ******* Украину.
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Уже заканчивают?
Кличко: "А шо, так можно было? А как же распил и откаты?"
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ті "роботи", що на передовій уханьської пошесті

Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць - Цензор.НЕТ 6315
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как это возможно? а сохнуть, фунтдамент и т.д.?
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кинуть в бетон нагреватели, он быстро затвердеет и высохнет
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З одноразовими палатами, лікарями, не кажучи вже про пацієнтів.
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7 часов сульфатация 28 суток для набирания прочности
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Речь не идет о капитальном строительстве. Это одноразовая больница. На видео пока как раз только плиту под фундамент и льют. А там скорей всего соберут что-то легкое из готовых модулей.
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AFP: Китай занижает число инфицированных коронавирусом в 10 раз

Коронавирусом заражены уже 44 000 человек, утверждает глава Медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует AFP.

http://www.profinance.ru/news/2020/01/28/bw4m-afp-kitaj-zanizhaet-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-10-raz.html
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AFP: Китай занижает число инфицированных коронавирусом в 10 раз.

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ні..
просто виявлено у 10-20 разів менше..



Епідемія,за розвитком якої просто не встигають..
якщо виходити з динаміки подібних епідемій(1 заражає 4-х),то завтра буде 100 000 інфікованих при офіційно 6-ти(Ухань краще взагалі не враховувати-місто ізольовано,там вже закони не розповсюдження,а насичення)
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Ладно месяц, но неделя??? Логисты за неделю поседеют...
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лет около 10 назад ролик был, отель 30 этажей за две недели
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а Педро за 5 років патронний завод не зміг збудувати )))
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А кому патроны, если ты крыса под диваном, как сидела, так и сидишь. Сбрось хоть деньги на карту волонтерам, сволочь!
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як кому? тобі звичайно, диванному воїну )))
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Ющенко больницу будущего до сегодняшнего дня строит. Говорят, что Катька деньги украла.
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Злые языки говорят, что этот вирус не случайно совпал по времени с подписанием торгового соглашения между Китаем и США. То, что он из лаборатории- факт. А вот кто его выпустил оттуда- тот, кому это соглашение не выгодно. Скажите, как его зовут?
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 21 янв.

1720 последняя пандемия чумы
1820 пандемия холеры
1920 испанка
2020 (вы находитесь здесь)
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СПИД забыли. Это была реальная эпидемия со смертностью 100%, а не 2,5% как от китайского вируса.
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спид получить,надо приложить собственные усилия(в большинстве случае).
а пандемии косят всех подряд,не разбираясь прав или виновен.достаточно вдохнуть пару порций инфицированного воздуха
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Тогда уже и огурцы в этот список. Все, кто ели огурцы - рано или поздно померли.
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от этой гусиной муйни давно все должны были вымереть...
а *****, тока размножаются...

так шо стараются помалкивать. как и о озоновой дыре.
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испанка 1918-1919. Немного не попали . Остальное не проверял.
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Притягнуто за вуха, чума була і пізніше, на росії в кінці 18 ст, в Азії в кінці 19 ст, іспанка почалась в 1918, в 1920 вже закінчилась.
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не думаю что высшие силы так уж скурпулезно следят за человеческим календарем.там проще плюс-минус поколение
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Так для вищих сил і 100 років не термін, їм що 1720 що 2020.
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не,все таки ступень для мутации-поколение Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць - Цензор.НЕТ 1752
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Надо позвать китайцев шоб детскую больницу будущего достроили.... ту которую Катя Ющенко ещё обещала построить ..
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Офигеть! Ещё кто-то помнит про это ООО "оволабеан"
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Там банк накрылся в котором счета фонда были на это строительство, при чем тут Екатерина Ющенко? У нас куча предпринимателей да и просто людей пострадало от банкопада это по твоему вкладчики виноваты?
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Какой там фундамент, проект и пр.? Его потом проще саркофагом накрыть, чем дальше эксплуатировать (это если "дальше" будет)
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видимо косоглазые у бубочки турборежим стырили...
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"По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек"


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Продолжается вранье на ТВ Россия.Так в дневной передаче "60 минут от болтунов" красно-зеленные штаны Попов со своей помошницей с колхозного рынка(орет как продавец картошки плохой,иранской) ЗАТКНУЛИ(влезли со своими тупыми знаниями,наверное зарплату уменьшили после отказа украинцев участвовать в воплях на ТВ) СПЕЦИАЛИСТА,КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЛ О НОВЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА кмтайского.Кажется через предметы.Запускают из Китая людей,хотя нужно ждать 14дней,чтоб определить вирус.ВЕСЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТДАЛИ народу,который жрет все ползучее.А главное специалисты не говорят что есть или делать людям для усиления иммунитета против этого вируса.Из 15млн Уханя-5 млн убежало непонятно куда распространять.Россия ждет когда ВОЗ посоветует закрыть границу России???...
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Все гриппы и вирусы раньше приходили из Китая.Китайцы едят всё ,что шевелится и просто растёт.Китай -главный пострадавший .Эпидемия ,минимум ,до середины мая.Потери промышленности просто неичислимы.Самое лучшая профилактика против вирусов -ультрафиолет ,озонирование,лучок ,чесночок,острые специи.В частности, гвоздика.И самое главное- крепкий иммунитет.Многие проститутки в Африке не заболевают СПИДом
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Так, а що там з повіями? Імунітет чи "лучок-чєсночєк" афріканскій діє?
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Передавать ,передают,но сами не болеют.Не все ,конечно.Это подмечено врачами доброй воли там.
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материалы, которые использовались на фундамент и перекрытия?
бетон? сколько ему затвердевать? и не лето ж...
ну стены как перегородки... то таке...
а пол-потолок... должен выдержать и аппаратуру и народ..
миллион на стройке... это - вау! одеть, накормить, не привалить... плюс материалы и техника..
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бетон не проблема - тысяч двадцать китайчат стали, дунули на тот бетон и он тут же в гранит застыл.
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на самом деле существуют различные "присадки" для быстрого затвердевания бетона, как они хороши на практике не знаю, но вот хоть ета "бытовуха":

Quick-Setting Cement Concrete Mix-124011 - in 10-15 minutes, which means it will become too firm to work with after that time. 3000 psi in 24 hours (that is normal concrete strength, so at that point should be good enough), 5000 psi at 7 days and Full strength 6000 psi in 28 days
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Там всё будет надувное ,скорей всего!Или готовые контейнеры привезут.
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Ех...сюди б тих китайців на тиждень .. Госпиталь за неделю: в пораженном коронавирусом Ухане заканчивают строительство двух больниц на 2300 мест - Цензор.НЕТ 2840

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«В будівництві задіяні 10міл.чоловік»,так кажуть ЗМІ.Так це,тому вони так швидко і будуються,ці лікарні.Плюс,там всі волонтери.Плюс,чим швидше побудуєш,тим швидше звітамти вступишся,з надією,що не заразився.А це стимулює швидкість виконанння робіт.Думаю,для 10міл.українців не було б проблеми побудувати лікарню за тиждень,якби епідемія в дупу копала.Але,дай Боже,щоб не треба було..
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Оооо, интересно пофантазировать на тему "а если бы (нидайБох!) у нас"?
Начинается эпидемия.
МОЗ не обращает на это внимание, они делят бабло от рынка левых прививок.
Больницы переполняются.
********** на всякий случай сваливает в Швейцарию в горы. Оттуда пилит ободряющие видосики.
Организовываются волонтёры, которые собирают бабло на строительство госпиталя.
Одновременно с волонтёрами на госпиталь собирают бабло ещё 100500 проходимцев.
В Фисбучике выступает Касьянов, который рассказывает, что у него готов проект госпиталя на пять этажей вверх и стодвадцатьсемь - вниз. И что это очень круто, бо нижние этажи будут обогреваться за счёт тепла ядра земли и их в случае чего удобней закапывать. Послан нахер МОЗом, которому не до того.
ЕС высказывает озабоченность.
ВОНА, распустив косу, вещает с трибуны, что готова организовать закупки Тамифлю и одолжить нуждающимся своё инвалидное кресло.
Проходит три месяца, но нет ещё даже утверждённого проекта. потому, что депутаты не могут поделить место главы рабочей группы по контролю строительства госпиталя.
Волонтёры ставят забор на пустыре. Его валят активисты, которые против гостиницы. Их киздят проходящие мимо титушки (просто по привычке).
А там уже и весна, солнышко и зелень...
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Качественный это какой? С какой текучестью? Пропорции? Марку назвать можете?
Может речь идет о дорогущих присадках? Которые за пару часов всю влагу из бетона выжимают? Такой бетон не внушает доверия.
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Посмотрите как собирают финские или канадские домики, какой бетон? Может вам еще облицовочньій кирпич и кафель?)))
После єпидемии наверное просто сожгут.
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На відео ллють бетон для фундаменту
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Достаточно или опорньіе столбьі загнать или просто подушки положить.
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Вєліколєпно.
Пам'ятаєте міністерку Супрун ?Так вона вже давно не міністр.
А Скалецьку.в якої ду-у-уже маленька зарплата в 90-100 тищ ? Так от недаремно вона ті надбавки з преміями отримує.
Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць - Цензор.НЕТ 5799

З Тві :"сегодня в больниц врач: "Все летит в пи*ду". -А в чем дело? - сказали с 1 февраля мед.учреждениям перейти на самоокупаемость - что-то типа хозрасчета? - нет, типа, больные должны за все платить перед поступлением в больницу - И? - так 80% услуг не просчитано. На что переходить?"
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вирус это плохо,
но то, что он в Китае - хорошо, эти ребята серьезно с ним борются.

а у нас, не доведи Боже:
преЗик с шаурмой в зубах,
Бодя рожки строит,
а премьер на самокате рассекает Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць - Цензор.НЕТ 7785
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" По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействовано 10 миллионов человек.Источник: https://censor.net.ua/v3172347 "

дорогая редакция, ну ладно, в Китае сейчас не до вычитывания текстов новостей, у них проблем выше крыши, но вы то могли подумать что 10 миллионов на этом клаптике земли не поместятся даже если они будут стоять плечо к плечу.
В западных СМИ пишут про 4000 работников на строительстве больницы за смену. Тоже не мало, но не 10 миллионов.
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