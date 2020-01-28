 Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць. ВIДЕО

Відео з будівельних майданчиків публікує низка світових ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що будівництво однієї лікарні Ухань "Хуошеншань" почалося 24 січня. А вже 3 лютого вона запрацює і буде розрахована на 1000 місць.
Друга лікарня "Лейшеншан" має запрацювати 5 лютого. Вона буде розрахована на 1300 місць. Будівництво цієї лікарні розпочалося 27 січня.
На відео видно, якими швидкими темпами будуються медичні установи.
За повідомленнями китайських ЗМІ, в будівництві задіяно 10 мільйонів осіб.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфіковані повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавируса 2019 nCoV від людини до людини.
За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.
Кличко: "А шо, так можно было? А как же распил и откаты?"
Коронавирусом заражены уже 44 000 человек, утверждает глава Медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Льюнг, которого цитирует AFP.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/28/bw4m-afp-kitaj-zanizhaet-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-10-raz.html
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ні..
просто виявлено у 10-20 разів менше..
Епідемія,за розвитком якої просто не встигають..
якщо виходити з динаміки подібних епідемій(1 заражає 4-х),то завтра буде 100 000 інфікованих при офіційно 6-ти(Ухань краще взагалі не враховувати-місто ізольовано,там вже закони не розповсюдження,а насичення)
1720 последняя пандемия чумы
1820 пандемия холеры
1920 испанка
2020 (вы находитесь здесь)
а пандемии косят всех подряд,не разбираясь прав или виновен.достаточно вдохнуть пару порций инфицированного воздуха
а *****, тока размножаются...
так шо стараются помалкивать. как и о озоновой дыре.
бетон? сколько ему затвердевать? и не лето ж...
ну стены как перегородки... то таке...
а пол-потолок... должен выдержать и аппаратуру и народ..
миллион на стройке... это - вау! одеть, накормить, не привалить... плюс материалы и техника..
Quick-Setting Cement Concrete Mix-124011 - in 10-15 minutes, which means it will become too firm to work with after that time. 3000 psi in 24 hours (that is normal concrete strength, so at that point should be good enough), 5000 psi at 7 days and Full strength 6000 psi in 28 days
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Начинается эпидемия.
МОЗ не обращает на это внимание, они делят бабло от рынка левых прививок.
Больницы переполняются.
********** на всякий случай сваливает в Швейцарию в горы. Оттуда пилит ободряющие видосики.
Организовываются волонтёры, которые собирают бабло на строительство госпиталя.
Одновременно с волонтёрами на госпиталь собирают бабло ещё 100500 проходимцев.
В Фисбучике выступает Касьянов, который рассказывает, что у него готов проект госпиталя на пять этажей вверх и стодвадцатьсемь - вниз. И что это очень круто, бо нижние этажи будут обогреваться за счёт тепла ядра земли и их в случае чего удобней закапывать. Послан нахер МОЗом, которому не до того.
ЕС высказывает озабоченность.
ВОНА, распустив косу, вещает с трибуны, что готова организовать закупки Тамифлю и одолжить нуждающимся своё инвалидное кресло.
Проходит три месяца, но нет ещё даже утверждённого проекта. потому, что депутаты не могут поделить место главы рабочей группы по контролю строительства госпиталя.
Волонтёры ставят забор на пустыре. Его валят активисты, которые против гостиницы. Их киздят проходящие мимо титушки (просто по привычке).
А там уже и весна, солнышко и зелень...
вони жменями бетон носять?
Может речь идет о дорогущих присадках? Которые за пару часов всю влагу из бетона выжимают? Такой бетон не внушает доверия.
После єпидемии наверное просто сожгут.
Пам'ятаєте міністерку Супрун ?Так вона вже давно не міністр.
А Скалецьку.в якої ду-у-уже маленька зарплата в 90-100 тищ ? Так от недаремно вона ті надбавки з преміями отримує.
З Тві :"сегодня в больниц врач: "Все летит в пи*ду". -А в чем дело? - сказали с 1 февраля мед.учреждениям перейти на самоокупаемость - что-то типа хозрасчета? - нет, типа, больные должны за все платить перед поступлением в больницу - И? - так 80% услуг не просчитано. На что переходить?"
но то, что он в Китае - хорошо, эти ребята серьезно с ним борются.
а у нас, не доведи Боже:
преЗик с шаурмой в зубах,
Бодя рожки строит,
а премьер на самокате рассекает
дорогая редакция, ну ладно, в Китае сейчас не до вычитывания текстов новостей, у них проблем выше крыши, но вы то могли подумать что 10 миллионов на этом клаптике земли не поместятся даже если они будут стоять плечо к плечу.
В западных СМИ пишут про 4000 работников на строительстве больницы за смену. Тоже не мало, но не 10 миллионов.