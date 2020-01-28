 Госпіталь за тиждень: в ураженому коронавірусом Ухані закінчують будівництво двох лікарень на 2300 місць. ВIДЕО

Відео з будівельних майданчиків публікує низка світових ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що будівництво однієї лікарні Ухань "Хуошеншань" ​​почалося 24 січня. А вже 3 лютого вона запрацює і буде розрахована на 1000 місць.

Друга лікарня "Лейшеншан" має запрацювати 5 лютого. Вона буде розрахована на 1300 місць. Будівництво цієї лікарні розпочалося 27 січня.

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На відео видно, якими швидкими темпами будуються медичні установи.

За повідомленнями китайських ЗМІ, в будівництві задіяно 10 мільйонів осіб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфіковані повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавируса 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.