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 Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦОЗ. ВIДЕО

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих були виявлені віруси грипу А чи В.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.

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"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.

"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172336
 
 
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"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели"

Как раз до появления первых симптомов

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
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так наші без тих наборів оприділили шо нє
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Прикол буде якщо ці тести закуплять в Китаї
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прикол будет, если тесті закупят а предідущие пациенті, которіе на глазок біли здоровіми окажутся носителями вот тогда жара начнется, учитівая наш уровень пофигизма
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В своё время Тимошенка неплохо подзаработалась на тамифлю на миллиардик, а в этой ситуации ваще грешно не подзаработать денег на панике во время торговой войны против китая)))))))))))
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

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Откуда поступят и когда,где точная дата? Это учителя уже получают по 4000 у.е,а тюрьмы забиты коррупционерами из высших эшелонов власти,а МОЗ когда проснется?
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