 Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦОЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.
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"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.
"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.
За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.
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Как раз до появления первых симптомов
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .