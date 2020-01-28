 Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦГЗ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.
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"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.
"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.
За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.
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Как раз до появления первых симптомов
По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
В свете сказанного не понятно, откуда так быстро появился биологический набор для выявления именно коронавируса, поскольку для выявления его отличий от других похожих требуется время. (Подробные детали вирусов неразличимы даже под электронным микроскопом, поэтому не стоит надеяться их увидеть. Остаются только медленный биологический процесс).