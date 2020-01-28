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 Набори для виявлення коронавірусу надійдуть в Україну найближчим часом, - ЦГЗ. ВIДЕО

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих були виявлені віруси грипу А чи В.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузин.

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"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Кузин також повідомив, що досягнуто домовленість про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавірусу, якими буде забезпечено ЦГЗ.

"Є попередня домовленість, що тести будуть поставлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня", - сказав він.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження у 120 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172336
 
 
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"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели"

Как раз до появления первых симптомов

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

Про численность непонятно написано. Т.е. проверят 120 человек и всё? Надо новые тесты для диагностики?
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так наші без тих наборів оприділили шо нє
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Прикол буде якщо ці тести закуплять в Китаї
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прикол будет, если тесті закупят а предідущие пациенті, которіе на глазок біли здоровіми окажутся носителями вот тогда жара начнется, учитівая наш уровень пофигизма
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В своё время Тимошенка неплохо подзаработалась на тамифлю на миллиардик, а в этой ситуации ваще грешно не подзаработать денег на панике во время торговой войны против китая)))))))))))
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Откуда поступят и когда,где точная дата? Это учителя уже получают по 4000 у.е,а тюрьмы забиты коррупционерами из высших эшелонов власти,а МОЗ когда проснется?
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Ни для кого не секрет, что для нового вируса пока-что не найдено лекарство. Не найдено потому, что даже самым крутым лабораториям (конечно, в США) требуется некоторое время для его изучения, расшифровки его генома и понимания того, чем новый вирус отличается о похожего старого. Биологические процессы по сравнению с химическими - довольно медленные, поэтому меньше, за 1 месяц не стоит ожидать результатов.
В свете сказанного не понятно, откуда так быстро появился биологический набор для выявления именно коронавируса, поскольку для выявления его отличий от других похожих требуется время. (Подробные детали вирусов неразличимы даже под электронным микроскопом, поэтому не стоит надеяться их увидеть. Остаются только медленный биологический процесс).
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