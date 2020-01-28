 У Львові дві електроопори впали на автомобіль Mitsubishi і тролейбус із пасажирами, що проїжджали повз. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Varta-1, ще один автомобіль пошкоджено проводом електромережі.

За попередніми даними, тролейбус потягнув за собою провід електромережі, через що опори не витримали і впали.

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