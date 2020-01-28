 У Львові дві електроопори впали на автомобіль Mitsubishi і тролейбус із пасажирами, що проїжджали повз. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Varta-1, ще один автомобіль пошкоджено проводом електромережі.
За попередніми даними, тролейбус потягнув за собою провід електромережі, через що опори не витримали і впали.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Varta-1, ще один автомобіль пошкоджено проводом електромережі.
За попередніми даними, тролейбус потягнув за собою провід електромережі, через що опори не витримали і впали.
Вот это был бы страйк, если бы сзади или навстречу кто ехал. )) Или эта труба мне бы забор раздолбала.
Ну (потирая руки) думаю, вот святой Мыколайчик подсуетил старику с опозданием ))
Не. Вернулся.
Вышел - ну что, говорю?
Это залет, воин ))
Вот каким нужно быть дебилом, чтобы негабаритный груз не стянуть стропой и не прикрепить к кузову?
Или, как можно не заметить, что у тебя на крыше троллейбуса рога отсоединились и потянуть так, что два бетонных, мать их, столба рухнули?
Вот где мозги у людей?
Mitsubishi пол метра (0,5 сек) не проскочил... жаль ( с коммунальщиков хрен выколотишь... одна надежда на страховщиков...а это страховой случай???)