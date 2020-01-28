 "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в новому сюжеті "Поліцейської хвилі".

Підозрюваний здійснював ці злочини, починаючи з 2018 року, але щоразу, імітуючи напади епілепсії в залі суду, отримував м'який запобіжний захід. Його умов не дотримувався і незабаром здійснював нові крадіжки.

"Де живе там і скоює злочин. Пройшовся районом - знає де відеоспостереження, де хто живе... На черговому злочині його впіймали, коли заліз у квартиру через вікно. Побачили громадяни і вони його і затримали... Судді знову звернули увагу на його стан здоров'я та знову відпускають... Ми думали, що вже все - людину вдруге відпустили, вже точно не буде скоювати злочини", - каже майор поліції Артем Захарець.

Але незабаром підозрюваний вчинив розбійний напад на вулиці Березняківській у Києві. Проникнувши у квартиру літньої жінки, він, погрожуючи, забрав золоті прикраси, банківську карту, готівку і навіть повечеряв на місці злочину.

По гарячих слідах злочинця затримали і цього разу суд обрав для нього взяття під варту як запобіжний захід.

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