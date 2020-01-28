 "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в новому сюжеті "Поліцейської хвилі".
Підозрюваний здійснював ці злочини, починаючи з 2018 року, але щоразу, імітуючи напади епілепсії в залі суду, отримував м'який запобіжний захід. Його умов не дотримувався і незабаром здійснював нові крадіжки.
"Де живе там і скоює злочин. Пройшовся районом - знає де відеоспостереження, де хто живе... На черговому злочині його впіймали, коли заліз у квартиру через вікно. Побачили громадяни і вони його і затримали... Судді знову звернули увагу на його стан здоров'я та знову відпускають... Ми думали, що вже все - людину вдруге відпустили, вже точно не буде скоювати злочини", - каже майор поліції Артем Захарець.
Але незабаром підозрюваний вчинив розбійний напад на вулиці Березняківській у Києві. Проникнувши у квартиру літньої жінки, він, погрожуючи, забрав золоті прикраси, банківську карту, готівку і навіть повечеряв на місці злочину.
По гарячих слідах злочинця затримали і цього разу суд обрав для нього взяття під варту як запобіжний захід.
Отменил ЗЕ петину судебную реформу и замастрячил свою собственную в октябре.
То, что хочет провести новую реформу - ну так а что - не надо разве?
А шо это ?
Дипломатический маневр, как и поздравление главнокомандующим напавшего на Украину главнокомандующего ?
\\\\\\\\"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец. Источник: https://censor.net.ua/v3172292\\\\\\\\\
был такой фильм, ооочень давно видел, "белая стрела", там вроде чувак мочил бандосов.
осторожно, фильм совковый, так что смотреть либо с горшком под боком, либо в ванной.
но факт такой - таких если бы отстреливали, я бы только за. был.
правда не факт шо отстрелят однажды тебя....
Он воровал и грабил. У простых людей. Это записная урка, которая должна быть изолирована от общества, желательно навсегда.
Вор - это тот, кто ворует, а не тот, кто кофе в отелях покупает.
Т.е. - 2 раза брали за преступления и отпускали без наказания, рассчитывая на то, что он просто перестанет совершать преступления. Логично.
У нас же токо определённые группы сограждан не попадают под карающий меч правосудия, а все остальные очень даже попадают. А если у тебя нет статуса в группе неприкасаемых, то ты - в группе попаданцев, где судьи плюют на все твои болезни и самочувствие.
Вот я и говорю, шо в этом деле ещё стоит разобраться.
Я не возьмусь щас приводить многочисленные примеры(которых навалом в интернете) и искать на них ссылки, вы сами сможете это легко сделать, если захотите конешно. Гугл вам в помощь.