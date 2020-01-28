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 Події, Суспільство
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 "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань. ВIДЕО

Суд з третього разу взяв під варту 40-річного киянина, який причетний до понад 20 крадіжок та близько 10 розбоїв і грабежів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в новому сюжеті "Поліцейської хвилі".

Підозрюваний здійснював ці злочини, починаючи з 2018 року, але щоразу, імітуючи напади епілепсії в залі суду, отримував м'який запобіжний захід. Його умов не дотримувався і незабаром здійснював нові крадіжки.

"Де живе там і скоює злочин. Пройшовся районом - знає де відеоспостереження, де хто живе... На черговому злочині його впіймали, коли заліз у квартиру через вікно. Побачили громадяни і вони його і затримали... Судді знову звернули увагу на його стан здоров'я та знову відпускають... Ми думали, що вже все - людину вдруге відпустили, вже точно не буде скоювати злочини", - каже майор поліції Артем Захарець.

Але незабаром підозрюваний вчинив розбійний напад на вулиці Березняківській у Києві. Проникнувши у квартиру літньої жінки, він, погрожуючи, забрав золоті прикраси, банківську карту, готівку і навіть повечеряв на місці злочину.

По гарячих слідах злочинця затримали і цього разу суд обрав для нього взяття під варту як запобіжний захід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Швидко на підлогу! Руки за голову!" - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172292
 
 
 Топ коментарі
 
судейское дно стабильность по украински
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тебе с сентября методичку не поменяли ?

Отменил ЗЕ петину судебную реформу и замастрячил свою собственную в октябре.
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З плеча самого Дональда Джоновича Трампа
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судейское дно стабильность по украински
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тебе с сентября методичку не поменяли ?

Отменил ЗЕ петину судебную реформу и замастрячил свою собственную в октябре.
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Ничего он не отменял, не бреши.
То, что хочет провести новую реформу - ну так а что - не надо разве?
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Не отменял, потому что его все устраивает. У него ведь свой генпрокурор 100%-ный.
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По твоему роспуск Высшей квалификационной комиссии - это не отмена ? )))

А шо это ?

Дипломатический маневр, как и поздравление главнокомандующим напавшего на Украину главнокомандующего ?
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А чё там, гАварятЬ срубЄль от вируса упал? Вчерась кацапня об этом писала на маилСру или брешуть? "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 6503
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шоп ізбєжать наказанія - носітє Зє!льоний значок "слуха нарота"

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все ворюги ведут себя одинаково- пледы каталки, но это для ылитных воров
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от рожи и интонации введущего, (ха, опечатка))), понял почему Антиколорадос ненавидит наших журналистов..... о б*же, ну и рожа.....

\\\\\\\\"Где живет, там и совершает преступление. Прошелся по району - знает, где видеонаблюдение, где кто живет... На очередном преступлении он попался, когда залез в квартиру через окно. Увидели граждане, и они его и задержали... Судьи снова обратили внимание на его состояние здоровья и снова отпускают... Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления", - говорит майор полиции Артем Захарец. Источник: https://censor.net.ua/v3172292\\\\\\\\\

был такой фильм, ооочень давно видел, "белая стрела", там вроде чувак мочил бандосов.
осторожно, фильм совковый, так что смотреть либо с горшком под боком, либо в ванной.
но факт такой - таких если бы отстреливали, я бы только за. был.
правда не факт шо отстрелят однажды тебя.... "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 1024
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Реформа полиции... беспредел в Киеве, и всем пох... Зато патриотов, ******, мелких торговцев коноплей тягают...
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Эх, взять бы под стражу НАСТОЯЩИХ ВОРОВ ,которые 30 лет обносят Украину !!! "Понад 20 крадіжок, 10 грабежів і розбоїв. Де живе там і краде", - суд за третім разом узяв під варту 40-річного рецидивіста, який імітував важку хворобу під час засідань - Цензор.НЕТ 132
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Этот тоже вполне настоящий вор и грабитель.
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На его наворованное даже чашечку кофе в пятизвездочном отеле Омана не купить.
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Плевать.
Он воровал и грабил. У простых людей. Это записная урка, которая должна быть изолирована от общества, желательно навсегда.
Вор - это тот, кто ворует, а не тот, кто кофе в отелях покупает.
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" Мы думали, что уже все - человека во второй раз отпустили, уже точно не будет совершать преступления"

Т.е. - 2 раза брали за преступления и отпускали без наказания, рассчитывая на то, что он просто перестанет совершать преступления. Логично.
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пєрєстать стрєлять - шоп агрєсору стало стидно шо нас вбив
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Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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Раз токо с третьего раза этого чела взяли под стражу, то значит он или атовец, или волонтёр , или патриот. Тут блин нада разобраться.
У нас же токо определённые группы сограждан не попадают под карающий меч правосудия, а все остальные очень даже попадают. А если у тебя нет статуса в группе неприкасаемых, то ты - в группе попаданцев, где судьи плюют на все твои болезни и самочувствие.
Вот я и говорю, шо в этом деле ещё стоит разобраться.
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А може он земляк Вакарчука? Не, про такой вариант даже не думали?
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Да ну!..
Я не возьмусь щас приводить многочисленные примеры(которых навалом в интернете) и искать на них ссылки, вы сами сможете это легко сделать, если захотите конешно. Гугл вам в помощь.
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Не смешите. Чисто статистически Донбасс всегда был более криминальным регионом, чем Львов. Это факт и спорить с этим просто смешно.
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Земляки Вакарчука по воскресеньям в церковь ходят и у них даже сёла, как игрушечки с картинки. А это по-поведению типичный земляк Сивохи.
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