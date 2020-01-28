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Все про:алкоголь (673) Рівне (188) СБУ (5068) фальсифікат (268) ДФС (2386)

 СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

У Рівному Служба безпеки України блокувала масштабний збут небезпечної для здоров'я і життя громадян контрафактної алкогольної продукції.

Оперативники спецслужби встановили, що троє жителів обласного центру закуповували алкосурогат у підпільних виробників з Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Підробку зберігали на 8 орендованих складських приміщеннях, розташованих у Києві. Збували контрафакт під виглядом продукції відомих марок через мережу роздрібної торгівлі регіону.

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Під час обшуків за місцями зберігання фальсифікату вилучено понад 48 тисяч пляшок різної ємності із підготовленою до продажу підробкою, більше ніж 2,5 тонни горілчаної продукції, 200 літрів контрафактного коньяку, а також понад 800 літрів спирту. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 4 мільйони гривень.

СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн 01
СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн 02
СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн 03
СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн 04
СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн 05

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження контрафакту та особи, причетні до його виготовлення та реалізації. Заходи із протидії тінізації економіки через нелегальний продаж підакцизних товарів проводилися спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172281
 
 
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