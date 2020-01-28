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 СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм. ВIДЕО

Адвокат і громадський активіст Масі Найєм повідомив, що СБУ не має претензій до діяльності екснардепа від "Партії регіонів" Володимира Струка, який відкрито підтримував у 2014 році бойовиків "ЛНР", а також проводив зустрічі з ватажками терористів.

Про це Найем написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбулася персональна зустріч з главою СБУ Іваном Бакановим, на якій було порушено питання кримінальних проваджень проти Струка.

"Метою нашої зустріч було довести до керівництва СБУ інформацію про бездіяльність по двох кримінальних провадженнях, фігурантом яких є колишній народний депутат. Мету було досягнуто.

Щодо проваджень та причин звернення:

- перше кримінальне провадження за фактами причетності Струка В.О. до участі у створенні "ЛНР" було відкрите ще у 2014 році. Майже за 6 років у даному провадженні не було повідомлено про підозру жодній особі, що було мотивовано тим, що у СБУ відсутні достатні докази для повідомлення її будь-кому;

- друге кримінальне провадження за фактами вчинення Струком В.О. дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади відкрите вже за нашою заявою у 2019 році", - зазначає адвокат.

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Найєм каже, що СБУ вже дала відповідь, знову повідомивши про відсутність претензій до Струка.

"Відповідь за результатами прийому нам надали достатньо швидко - менше ніж через місяць. У відповіді нам повідомили, що за результатами лінгвістичної експертизи наданих нами відео, будь-яких закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у діях Струка В.О. встановлено не було", - відзначає Найєм.

СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172265
 
 
 Топ коментарі
 
Глава СБУ Баканов - Руководитель Студии Квартал-95. Председатель партии «Слуга народа» с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019. Что это чмо в СБУ делает?
СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2483
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не нравится, когда бубочку тыкают носом в его тупость?
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А чим він гірший за Герасимова з ПЄС,у якого Безлєр був очильником охорони,за наказом якого глав мусор Крищенко здав Горлівку?
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Парламентскую фракцию Блока Петра Порошенко возглавил Артур Герасимов. Такое решение фракция БПП приняла 3 апреля 2017 года.
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Оно ольгинское служивое брехло СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5519 Их тут "злых" целый табун пасется.
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так он же не доброволец, не генерал и даже не волонтер, не за что сажать его
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В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:

Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
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Страну готовят к дефолту, что бы потом скупить всё по дешевке, включая землю.
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Глава СБУ Баканов - Руководитель Студии Квартал-95. Председатель партии «Слуга народа» с 2 декабря 2017 по 27 мая 2019. Что это чмо в СБУ делает?
СБУ не увидела в действиях экс-регионала Струка призывов к свержению конституционного строя, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2483
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Этого никто не понимает что в СБУ он делает.. Баканов нулевка, он не профессионал своего дела.
Зеленский его поставил как просто своего человека...а на профессионализм Зе насать.
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Зато СБУ увидела в действиях Пояркова угрозы жизни оффшорника Оманского.
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це поярківське непорозуміння давно пора засунути в його ж фекалії!
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не нравится, когда бубочку тыкают носом в его тупость?
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И, по законам зелёнкиного цирка, заниматься этим должно СБУ, а не другой блогер.
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Чаво скулишь, это ваше поголовье щемить СБУ начала в особе этого Струка? СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 607
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Цікаво,а ж куди вони дивляться,щоб їм повилазило?
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порднов-бохдан радить,осел керує, баклан виконує!
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сепар сепара прикроет
сепар зрадника спасёт
новоросс у оккупанта
очень смачно отсосёт...
==============
Когда упадет последняя капля зелёного яда в чашу терпения народа Украины?
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Це тобі не рабська росія, кацапчик. Майдан буде, зеленомразота не досидить 5-ти річний термін.
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***, я уже просто хочу эту СБУ уничтожить нахрен... Откровенные враги Украины!!!
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Зато художнику и телеведущему Пояркову СБУ вчера выдвинуло официальное обвинение в экстремизме на основании точно такой же лингвистической экспертизы. Дело в том что он Бубочку назвал дебилом и этим подрывает наше государство СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 443 . Дебилы, ***
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всі кримські перевзулись і миттю достали зі шкафів наглажені фсб-ешні мундіри. А ше кількох командірували в Київ для развєддєятєльності
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у нас уже ОГПУ восстановили - Офис Ген Прокурора Украины. После федерализации Украины сделают еще и Федеральную Службу Безопасности Украины.
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зелебобы обеляют всех сепаров и рыгов
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Згадуючи Пояркова (можна цю персону любити чи ні, але тенденція): бубочка надцять років лив на усіх лайно, вимочував і обкладав, а як виліз на трибуну, то виявилось, що воно закомплексоване сцикло. І так, боти усе вичитують (і на цензорі теж), телефони слухаються (слухають у Авакяна і СБУ, і "порошенкові", кацапи, штати; усе, що треба пишеться), пошта "обраних" читається. То хай слухають/читають, бо ти, Вовочка: мале, мстиве, боягузливе НІЩО ! Як ти сам казав з гамна цукерка.
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Всі хто небажають захищати незалежність України потім все одно будуть "захищати" але вже інтереси країни-чуми
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звісно СБУ(м) не має претензій до діяльності екснардепа від "Партії регіонів" - українофоб Бакланов сам готовий стати на коліна будь-перед ким, аби тільки догодити туповатому корефану-Вошьдю та його таємному (тільки для зебілів) коханню - хйлу.. і тільки укріплювати свій особистий бізнес з Мокселем..

зелені 73%ві блди-пацифисти таки хочуть доконати Україну.. зебіли, ви робите це разом, дебіли, ***
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Зебилы, зебилы... Достал! Типа при порошке было лучше? Почему не сидит Медведчук? А Семочко тоже зебилы назначили?
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з такою владою, що має Вошьдь-бєспрєдельщик, завдячуючі тупості 73% зебілів, він міг би і Сємочку посадІть, і Мертвечука, з якого вже з пів-року знімати високі врожаї на користь України..
та воно, тупе-зелене, досі мстить і мстя його дурна, смердюча і шкідлива для Держави.. тому на Мокші і підняли, пониклі було при Пороху, голови.. - зебіли тупо рятують Моксель від поразки і радіють з того на свою задницю.. дебіли, *** (Лярвов)
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Що тут дивуватись з недолейтенанта Баканова -який голова, така й служба СБУ. Дивує інше - а чим займалась ця "організація " при Порошенку? Теж часу не хватило, цілих п"ять років соплі жували, робили вигляд, що когось там ловлять. От і доловились, що навіть головного свідка по збитому Боінгу Цемаха віддали Путіну в обмін на якогось торгаша, що не поділився з сепарами. Ганьба! Сто раз ганьба!
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Стручок единственный из бандюков выживших в лоханске, патаму шо пахал на ихремку. СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6041 СБУ не побачила в діях ексрегіонала Струка закликів до повалення конституційного ладу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6041
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