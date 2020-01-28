 "Ми всіх переловимо ... Сховай нах#й свій телефон. Дура, бл#дь", - противникам будівництва на Микільській слобідці в Києві погрожують представники забудовника. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі активістка ГО "Микільська Слобідка" Lena Orhova.

"Майже з перших днів проведення акції, за активістами ведеться вистежування, відео та фотофіксація невідомими людьми, а також працюють ПРОВОКАТОРИ на чолі з ЛЁ ХА (Олексій Олександрович Долгопятов 17.01.1978 живе на Микільській Слобідці). Щоденно провокує, погрожує, наносить образи жінкам, молодим дівчатам та людям похилого віку що приєдналися до акції. З приводу погроз написано декілька заяв з підписами свідків. На сьогодні вже було два напади на активістів - 3 і 14 січня. Нападом керував "десятник тітушок" Бойко Назар Сергійович (в соцмережах Сергеев Назар, 31.03.1992 проживає на Дарниці) ... На відео Назар Бойко особисто обіцяє "всіх переловити". З огляду на згадані події і побиття активістів, його погрозу можна вважати реальним наміром реалізувати свої погрози активістам", - Lena Orhova на своїй сторінці в ФБ.

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Жителі району Микільської слобідки біля метро "Лівобережна" намагаються протистояти будівництву трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра тривають з 2016 року. Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра" і охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

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