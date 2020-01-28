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 "Ми всіх переловимо ... Сховай нах#й свій телефон. Дура, бл#дь", - противникам будівництва на Микільській слобідці в Києві погрожують представники забудовника. ВIДЕО

Активісти, які протистоять будівництву житлових комплексів на Микільській слобідці, отримують погрози від представників забудовника. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі активістка ГО "Микільська Слобідка" Lena Orhova.

"Майже з перших днів проведення акції, за активістами ведеться вистежування, відео та фотофіксація невідомими людьми, а також працюють ПРОВОКАТОРИ на чолі з ЛЁ ХА (Олексій Олександрович Долгопятов 17.01.1978 живе на Микільській Слобідці). Щоденно провокує, погрожує, наносить образи жінкам, молодим дівчатам та людям похилого віку що приєдналися до акції. З приводу погроз написано декілька заяв з підписами свідків. На сьогодні вже було два напади на активістів - 3 і 14 січня. Нападом керував "десятник тітушок" Бойко Назар Сергійович (в соцмережах Сергеев Назар, 31.03.1992 проживає на Дарниці) ... На відео Назар Бойко особисто обіцяє "всіх переловити". З огляду на згадані події і побиття активістів, його погрозу можна вважати реальним наміром реалізувати свої погрози активістам", - Lena Orhova на своїй сторінці в ФБ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Микільської Слобідки вимагають від "Ковальської" припинити сприяння незаконному будівництву на березі Дніпра. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Жителі району Микільської слобідки біля метро "Лівобережна" намагаються протистояти будівництву трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка". Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра тривають з 2016 року. Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра" і охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Також дивіться: "Прибери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172243
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский - это янукович
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Хуже . Он ничего не скрывал . Ему досталась ватная Украина . Каким бы он не был жадным , а в 2014 - 2019м он спас страну . Зеля на такое не способен .
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зеля это собачка коломойского, такого-себе олигарха которых вы так хотите раскулачить и поделить имущество и быстро пропить.
порох это политик который раскулачил олигарха коломойского за преступление и сделал его имущесто частью государственного бюджета.
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"Земельный участок... охраняется как культурное наследие". Интересно где находится государство, охраняющее это наследие. И существует ли оно вообще?
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Однако, судя по лексикону, это речь настоящего героя, в судах над побратимами, в разборках с противными журналистами герои говорят точно то же!
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А когда этот" переловщик" пуховый остается один,какую песню петь будет?
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Авакову и его замам за что платят десятки тысяч зарплаты, за крышевание преступности?

Lena Orhova:

"Нагадую, що Долгопятов Олексій це та персона , яка здійснювала напад на Петра з качалки в Гідропарку
Чи відкрита кримінальна справа?
Він хвалився що підстрелив якогось дурня і йому нічого не було！Це правова держава?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=681645935686742&id=100015240257588

та співпрацює з банд-формуванням, які побили мешканців Микільській Слобідці
https://youtu.be/4x_qwY5jQLY

, які боряться проти забудовника (Насіковського) ,що всупереч законам і нормам , намагається забудувати берегову смугу Дніпра та знищити життєвий простір громади .
З поліцією Дніпровського р-ну все "на мазі"?, то добре, постукаємо вище."
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Авакова такое,устраивает, верните Хатию, единственный нормальный силовик был за всю историю и та баба.
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Как «Исторический ландшафт Киевских гор и долины Днепра» стал частной собственностью? Если это правда и законно, то никто не имеет права препятствовать владельцу строить на своей территории
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Українськ влада знов випробує терпіння людей Але вона не розуміє що тепер мирними протестами може не скінчитись... іїх тепер можуть просто лінчувати всіх...Люди на нервах...зброї на руках достатньо..... один вспихне і полум'я не остановити.
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Микитася затравили, а кто теперь вместо него керует банкетом?
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Цікаво хто не будь поставить тварюк на місце я маю на увазі державні правозахисні структири? Чи чесним людям треба все брати знов в свої руки? Ще раз хочу напомнити владі " Шановні!!!! Не доводьте до гріха ...Дуже прошу Приберіть цю сявоту з улиць
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Поясніть мені, друже, що таке "державні правозахисні структури" і де Ви їх бачили? Поліція у нас доти була поліцією, доки ота тендітна грузиночка була в керівництві. З її звільненням наша новостворена поліція миттєво перетворилась в ментуру. На превеликий жаль...
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Голосуйте бараны за Кличка и дальше! Ведь он такой хороший мужик и спортсмен.
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Сначала появляются обьединения людей способные себя защищать и договариваться, потом все остальное; законы судьи и слуги народа по договору а затем уже достаток.
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У 2017 році біля станції метро Лісова на заасфальтованій площадці де паркувались маршрутки хтось поставив будівельний паркан. Як набігло "активістів", "захисників" природи, навіть партія "Свобода" з нардепом Іллєнком і той паркан повалили. Не дали знищити природу. Пройшло 2 роки і коли до влади прийшли "новиє нє із сістєми" за одну ніч виріс будівельний паркан, який захопив площу разів у 10 більшу, вирубали дерева, перекрили вхід до метро, змінили рух міського транспорту. Тепер вийшовши з метро, щоб дістатись тролейбусної зупинки треба обійти паркан метрів 400 - 500. Це все відбулось за одну ніч. І ні одна собака не гавкнула. Кудись подівались і "активісти", і "захисники" природи і свободівці. Будується величезний торговий центр.
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Торговий центр там потрібен якщо що... На героїв Дніпра теж було багато галасу - а зараз там хоч туалет безкоштовний є
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...у Клычка полиции собственной нет....и команды тоже нет, одни ситуативные ублюдки места хлебные позанимали, а участки под застройку еще при бар ыгеЛене -Космосе и послушном поце "данецком", что "елку" на Крещатике в ноябре ставил, Попов вроде, розданы шушере приближенной были...ну а холуйков по найму, титуханов- всегда с избытком... "Ми всіх переловимо ... Сховай нах#й свій телефон. Дура, бл#дь", - противникам будівництва на Микільській слобідці в Києві погрожують представники забудовника - Цензор.НЕТ 9410
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Ділянка на якій почалось будівництво ЖК "Sundance" не являється об'єктом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра". Парк і пляж ніхто не чіпає, там зараз іде будівництво набережної довжиною 3 км. На лінії будівництва ЖК "Sundance" вже побудовано греко-католицький патріарший собор і ЖК "Сонячна рів'єра". Коли та ділянка роками заростала чагарниками і служила притулком для бомжів і наркоманів "активістам" очі засліпило, прозріли коли жаба почала душити.
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Эти ребята с начала девяностых как были хозяевами жизни, таковыми и остаются по сию пору. А вы голосуйте хоть за зелёных, хоть за фиолетовых, хоть за серобуромалиновых - ничего не изменится. Мы как были для них биомассой, так и останемся...
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Центр древнього Києва чомусь нагадує мені вставну щелепу старенького дідуся, яку змайстрував вкурений дантист з синдромом Дауна. Сумно, панове...
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