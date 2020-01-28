 "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомила у Facebook член Українського волонтерського медбатальйону "Госпітальєри" Ярина Чорногуз - одна з тих, хто просив вимкнути російський серіал, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 27 січня в автобусі, який прямував з Луцька до Києва. Рейс виконував автобус перевізника ПП Раб Т. Б., а квитки на нього продавала компанія Busfor.

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я нещодавно повернулася із зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився", - написала Чорногуз.

За її словами, водій вимагав, щоб вона дізналася думку більшості в автобусі.

"Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії, і що їй байдуже "на каком язикє", і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", - каже Ярина.

Її подруга, волонтерка аеророзвідки Настя Конфедерат, увімкнула камеру на телефоні і зняла фрагмент відео цієї дискусії, після чого водій вибив телефон у неї з рук.

Ярина додала, що перед поїздкою цей самий водій погрожував, що якщо вони не приїдуть на 18.30, то він поїде без них і йому байдуже, що там в квитку, хоча за квитками виїзд мав бути о 19:00. Коли ж сам водій прибув о 19:06, вибачатися за свої погрози він відмовився.

За словами Ярини, прохання диспетчера фірми вимкнути російське кіно і вибачитися за погрози, водій проігнорував.

Зрештою дівчата були змушені зупинити автобус і вийти на трасі.

"Нас двох, волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно", - підсумувала Ярина.

Як пише, hromadske компанія перевізника заявила, що водія звільнять найближчим часом, а пасажиркам компенсують вартість квитків.

"Це перший подібний випадок з нашим водієм. Нам дуже прикро і, звичайно, ми вибачаємося за таку його поведінку. Цей водій закінчить свою кар'єру в нашій компанії, щойно повернеться з рейсу", - зазначив представник перевізника.

Після повідомлення Ярини Чорногуз у Facebook на автостанції в Києві зібралися активісти, які очікували приїзду водія автобуса.





"Водій-Херой поїхав в об'їзд автостанції", - написала Чорногуз і подякувала небайдужим.

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