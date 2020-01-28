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Все про:мова (399) російська мова (109) водії (301) військовослужбовці (2647) волонтери (558) автобус (8)

 "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія. ВІДЕО+ФОТО

Водій автобуса, який прямував з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

Про це повідомила у Facebook член Українського волонтерського медбатальйону "Госпітальєри" Ярина Чорногуз - одна з тих, хто просив вимкнути російський серіал, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 27 січня в автобусі, який прямував з Луцька до Києва. Рейс виконував автобус перевізника ПП Раб Т. Б., а квитки на нього продавала компанія Busfor.

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я нещодавно повернулася із зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився", - написала Чорногуз.

Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!: В автобусі Луцьк-Київ відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія 01

За її словами, водій вимагав, щоб вона дізналася думку більшості в автобусі.

"Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії, і що їй байдуже "на каком язикє", і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", - каже Ярина.

Її подруга, волонтерка аеророзвідки Настя Конфедерат, увімкнула камеру на телефоні і зняла фрагмент відео цієї дискусії, після чого водій вибив телефон у неї з рук.

Ярина додала, що перед поїздкою цей самий водій погрожував, що якщо вони не приїдуть на 18.30, то він поїде без них і йому байдуже, що там в квитку, хоча за квитками виїзд мав бути о 19:00. Коли ж сам водій прибув о 19:06, вибачатися за свої погрози він відмовився.

За словами Ярини, прохання диспетчера фірми вимкнути російське кіно і вибачитися за погрози, водій проігнорував.

Зрештою дівчата були змушені зупинити автобус і вийти на трасі.

"Нас двох, волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно", - підсумувала Ярина.

Як пише, hromadske компанія перевізника заявила, що водія звільнять найближчим часом, а пасажиркам компенсують вартість квитків.

"Це перший подібний випадок з нашим водієм. Нам дуже прикро і, звичайно, ми вибачаємося за таку його поведінку. Цей водій закінчить свою кар'єру в нашій компанії, щойно повернеться з рейсу", - зазначив представник перевізника.

Після повідомлення Ярини Чорногуз у Facebook на автостанції в Києві зібралися активісти, які очікували приїзду водія автобуса.

Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!: В автобусі Луцьк-Київ відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія 02
Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!: В автобусі Луцьк-Київ відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія 03

"Водій-Херой поїхав в об'їзд автостанції", - написала Чорногуз і подякувала небайдужим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172214
 
   
 Топ коментарі
 
нужно найти этого тупого водилу и выбить ему зуб..
надеюсь так и случится...
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...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!...

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко
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Моссад колаборантів просто знищує. Вони для євреїв поза законом. Тому з Ізраїлем рахується весь світ. А на хохлів плюють навіть якась недоношена шоферня.
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Отмазка для малоросів-зебуїнів.
Нормальних громадян Україні ніхто не примусить полюбити раша-лайно.
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Таке якраз і калякають ті, хто був проти Майдану, або яким какая_разница.
Вони не воювали і голосували за Зе.
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За деньги Газпрома пугали Янека?
Оригинальная версия, если учесть, что он в угоду россии отказался от ассоциации с ЕС.
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Модераторы вы где? Тут ватно-кацапское чучело разбушевалось.
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Ты, конечно, полный придурок, у которого палец вместо хрена, но напомню, что бандеровцы с удовольствием и очень метко мочили как фрицев из МП-40, так и нквдистов из ППШ.
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Практически все образцы оружия или его компоненты были или украдены лапотной царской Россией - ордой или кровавой тюрмой народов импереей ссср, в редких случаях-закуплены за золото. Российский ППШ - точная копия финского автомата Суоми, который достался бандитам -большевикам в Финской войне 1939-1940гг. АК-47 точная копия СТГ-44-Германия, пистолет Макарова - копия Вальтера.... и так далее. Да даже знаменитая «трехлинейка» вобрала в себя буквально все элементы бельгийского Нагана. Создать атомную бомбу и ракетное оружие помогли американские шпионы Розенберги, работавших на ссср. Но больше всего вложили труда в изготовление оружия-немецкие фашисты пленные члены нацистской партии, в частности, 41-летний Арденне. Штандартенфюрер ... лауреат сталинской премии, любимец фюрера и обладатель бронзового бюста в ссср.
Вместе с Арденне в ядерном центре кровавого ссср работал и Вернер Шутц -тоже член НСДАП. Петер Адольф Циссен - убежденный нацист, лауреат государственной премии ссср, а еще был Густав Герц, лауреат Нобелевской премии и Ганс краски. И не Курчатов, а гитлеровская научная братия вместе с агентами в Америке обеспечили ссср ядерным потенциалом. А большинство советских ракет были самыми обычными притом точными копиями немецких Фау-2.
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Підтверджую, ракета К-63, літера К, напевно вказує на Корольова, але офіцери, які проводили заняття з особовим складом батареї прямо говорили, що вона є копією німецької ФАУ.
Ще розказували, що ця ракета закинула і першого космонавта в космос.
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ну, там нєясно - свєрхґінітальний слєсарь-"лєвша" калашніков "придумав" тільки один цей гавтомат, а більш нічого. Подейкують, шо то плєнний германський німецький інженєр конструіровав, но нє могля же в савєцком саюзє вооружать войска хвашиським оружійєм, ото і в насмєшку назвали імєнєм хльопчика шо підмітав у цеху.

- Ей, парєньок! Подь сюда!

- Чьїх будєш?

- Калашнікови ми.

- Ото будєш конструктором
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если бы было хоть на небольшую долю иначе, хотя-бы половина, которым не все равно - жили бы в другой стране. Поэтому козаки презирали крестьян - им было все равно у кого быть рабом, у польского пана, или российского, им было все равно что их меняют на собак, не убивают - уже хорошо. Поэтому и развалилась сечь (которую в последствии без какого либо труда сравняла с землей российская Екатерина артилерией, через день после того как козаки завершили для нее очередную кампанию по усмирению), потому что доброй половине было все равно - кто их наниматель, московиты, или шведы, и за что они воюют - за развал Украины, или за ее независимость. В таких исторических условиях, с таким отношением друг к другу я откровенно говоря не понимаю, на чем держится Украина (впрочем являясь одной из беднейших стран на континенте пожалуй она именно там где и должна быть, кому нужны 40 миллионов лишних, нищих ртов в нынешних условиях - рабство уже давно под табу, вот и шарахаются от Украины просто как от прокаженных, в том числе и мировые производители техники которые по сути вытянули экномики всех наших соседей, возьми любую именитую технику в руки - сделано в Словакии, Польше, Чехии, Сербии, Венгрии, прочих (миллиарды долларов налогов, десятки тысяч рабочих мест) и никогда в Украине - не заставляет задуматься, почему так, хохлы?
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Команда Зеленского хочет провести с Украиной эксперимент, результатом которого станет утрата национальной идентичности и денационализация
Украина уже не раз становилась полигоном для разного рода экспериментов.
Команда Владимира Зеленского, судя по всему, тоже хочет провести собственный эксперимент, итогом которого станет потеря украинской идентичности и денационализация.

Все дело в том, что рядовой обыватель, думающий «какая разница», на самом деде не способен различить белое и черное. Для него действительно не имеет значения язык. Такому человеку безразлично, в каком направлении двигается его страна от России, или, наоборот, в сторону РФ. Действительно - какая разница? Главное ведь, чтобы был мир, а все люди являются братьями. В Украине даже могут появиться памятники оккупантам - это ведь неважно.
После очередного перемирия на Донбассе от рук российских наемников и дальше гибнут украинцы. Но это тоже не важно - люди ведь все равно умирают.
В Украину рвутся российские артисты, являющиеся носителями «русского мира» - ничего страшного. Им ведь тоже нужно зарабатывать, а деньги, как известно, не пахнут. Зеленский поздравляет Путина с Новым годом, и не называет Россию агрессором? Тоже ничего страшного - он ведь просто хочет мира.
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Якби наші ЗМІ були насправді патріотичними і розуміли, що справжні журналісти мають бути не тільки дзеркалом, яке відображує існуючу дійсність, але і мають піднімати суспільство хоча би на щабель вище в його розвитку, то вони би регулярно пропагували достойне українське кіно, якого за останні роки з'явилось достатньо.
І воно набагато достойніше того, що майже силоміць нав'язують воділи-малороси-лузери.
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко
15 год ·

"Мої думки тихі". Український фільм. Сходив подивився. Дуже-дуже своєрідне кіно.

Не знаю навіть з чим порівняти. В рекламі воно назване кінокомедією.
Комічних сцен там справді не бракує.
Але я б назвав його "фільмом для тих хто любить поміркувати про серйозне".

Фільм - не для всіх. Не всі його сприймуть. Це не легке розважальне кіно.
Стрічка просто насичена символами і приводами для роздумів. Фільм про зустріч світів.
Світу немолодої матері - і світу дорослого сина, який давно живе власним життям, окремо від матері. Світу кар'єри і світу сім'ї.

Звісно - божественна Ірма Вітовська, на якій зав'язаний весь фільм.
А всього я й не скажу вам зараз. Приводів подумати стрічка підкинула на кілька днів уперед. І не розчарувала.
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Прізвище ватного водія - в студію! Адресу - також. Щоб горіла земля в нього під ногами. Щоб боявся виходити з дому. Щоб знав, що ні в Україні, ні в Європі йому спокою не буде. Щоб його родичі проклинали, що люди плюють їм в обличчя. Щоб діти боялися буллінга, поки тут живуть. Це було б гарним прикладом для тих, хто ще не розуміє, що в нас війна.
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Так то прізвище перевізника. Який до речі, вину визнає. А прізвище ватного водія?
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Україна таким чином претворюється в другу Білорусь. де нібито всеодно російська чи білоруська. але білоруською говорять одиниці. Під час війни недопустима пропаганда російської культури. а серіал саме такою і є. тому що всі її жертви це потенційні колаборанти.
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Войну надо заканчивать.
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Ністрілять і атхадіть да Днєпра чи як?
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Вам не терпиться знову дружити з московитами? Так орда велика. Хочете дружити - живіть там. Хочете роуской культури - живіть там. А українцям тут рускій мір не потрібен.
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ну вот - сперва "какая разница / надоели эти активисты / у мене друззя в рассии". А потом людей тащут на подвал, отрезают уши, сверлят коленки, и т.п.
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Почитав я статтю про мольфара. що пророчить розділ України в 2021-ому. З таким клоуном у баранки і зебілами-пасажирами цілком ймовірно. Дана ситуація з двома пасажирками прям відображення того. шо коїться в країні під девізом Какая разніца.
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То есть раздел произойдет,из за таких как водила и пассажиры.
Большинства.
Я правильно понял.
А девченки молодцы и в разделе участия не принимают!?????
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Розділ відбудеться через те. що більшості всеодно під ким бути.
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наши люди в большинстве - безвольные твари. Меня так же всей маршруткой затыкали в КИЕВЕ, когда я потребовал выключить шансон.
Среди них был "порохобот", но тем не менее защищал водителя. Когда я спросил, сколько водитель себе в карман. Водитель в виде ответа передал через какую-то писюху пачку билетов. Она мне бросила чуть ли не в лицо - так ей водителя было жалко.
Из чего я сделал вывод, что дебилов в стране гораздо больше чем 73%.
Мне теперь практически все наши граждане отвратительны. Единицы нормальных ходят среди этих овощей как люди среди зомби.
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Сейчас наша страна называется СПБ - Страна Победившего Быдла.Новая власть пришла с лозунгами и желаниями черни,холопов,глистов - жрать,срать,ржать,на халяву,не мешайте спокойно жить,какаразница.Вот вся эта гниль и полезла из всех щелей,показывая настоящего прастого нариду.
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Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен
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Сейчас наша страна называется СПБ - Страна Победившего Быдла.Новая власть пришла с лозунгами и желаниями черни,холопов,глистов - жрать,срать,ржать,на халяву,не мешайте спокойно жить,какаразница.Вот вся эта гниль и полезла из всех щелей,показывая суть настоящего прастого нариду.
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Люмпен він такий - і на Сході і на Заході України однаковий, ******* блатняк, хоч ні разу не сиділи в тюрязі, ******* Расєю, хоч ні разу там не були, Україні птрібні ПСІХІАТРИ на вищому рівні у всіх комісіях і комітетах влади, бо ватні люди вже не відрізняють фантазію від реальності "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 3648
"Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 4075
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Мутная ситуация "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 1096

Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.


Я купил билет в кассе на вокзале. С какого перепугу водила будет угрожать, что "если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете". Где, когда, при каких условиях такое может случиться?



"Я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова...
По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.


Явно провоцировали конфликт.

В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.


Обычная поездка на рейсовом автобусе. Если человек хочет выйти в поле, в лесу, в пустыне... почему нет? Силой держать? Так статью нарисуют)

После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.


Как-то быстро титушки подтянулись.)

p.s. Ну и теперь хотелось бы их увидеть в каком-то гипермаркете, где они будут требовать прекращения продажи товаров раССейского производства. И еще нужно верещать, что вокруг продавцы, покупатели... не должны говорить на русском, т.к. им это режет слух.)
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На весь автобус виявилось лише 2 ЛЮДИНИ, а решта просто людішки, і саме з ціеї решти і змальовано посил преЗЕдента" какаяразница"
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Типичный избиратель Зеленского. Которому как и его божеству из Омана-"какая разница"!
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Две тупые быдломрази. И кто разжигает и делит Украину по языку?
На "ротацию",ага. Потрахаться и побухать на шару они едут.
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ничего вы уже не сделаете - реванш произошел в апреле 2019 года...
зебилы рулят, нечисть поднимает голову по всей Украине!
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Молодцы девченки. Надо шевелить людей, ведь равнодушие хуже ненависти. Чьи то дети гибнут на фронте, а остальных чужая боль не касается.
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у відеозаписі чутно вигуки: "Дєвочкі, ідітє нах*р"
https://24tv.ua/dyevochki_iditye_nahr_volonterki_yihali_z_pohoronu_biytsya_zsu_ta_potrapili_u_skandal_v_avtobusi_n1270736
І таке бидло вибрало у владу подібне до себе бидло.
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Олигархи решили умиротворить ***** откатом в 2013 год с помощью спецпроекта "Зебил и его 73 процента", думая, что таким образом они смогут остановить наступление на Украину.

Поэтому с приходом зеленой власти вата подняла головы.

Что говорить, если сегодня в стране под прикрытием авакяна бегают титушки ватного пропагандиста петушария, свободно разъезжает по телеканалам портнов, свободно бегают российские журналисты.
За период правления Порошенко, патриоты уже как-то привыкли к теплой ванне своего проукраинского государства и уже забыли, как во времена оккупационной пророссийской власти овоща объединялись для противостояния системе.
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Да, да, теплая сернокислотная ванна єнто клево, а ТНТ или ПНЭ под сиденьем, ваще, кайф.
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Зеленский ! Вот это и есть твоя #какаяразница в полный рост... Это #какаяразница высадила зимой в чистом поле на дорогу наших защитниц. Но самое главное - дорога была асфальтированная!
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Это вообще-то не защитницы Израиля.)
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Как какая. В Израиле самые клевые защитницы в мире. Не то что эти страшилы, которые наверно снятся врагам в кошмарах.

"Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 7482
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А шо тут нового? Неоднократно ездил автобусами из Киева до и за границу....Это в каждом автобусе так. И протестуй не протестуй, а "физрука" тебе покажут.
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Винен не водій , а Парламент , який не вводить кримінальну відповідальність за популяризацію російського фашизму серед масового скупчення людей і в транспорті .
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А какой сериал-то был? Клятi луцкие ватники. "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія - Цензор.НЕТ 5313
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БИДЛОВАТА 73% = "ей безразлично на каком языке, что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала. Источник: https://censor.net.ua/v3172214"
То язик чи мову треба захищати ?
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Какое быдло, и хочу заметить, что не Харьков, Одесса или Бамбас. Обидно , что в Луцке так много быдловаты.
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Там весь автобус нужно было сжечь к ясеням собачим . Весь !!!
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Но ведь тогда останутся только 8% элиты.
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человека человеком делает не президент …
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Водилу за кадык и на фронт.Однозначно...Заодно и того кто посылал девушек.Недаром козел побоялся ехать на автостанцию...
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+100500!!! шалупень устала от войны вместе с янелохом )))) особенно кобыла которая итальянских заработков. надо ее в козлостан на заработки отправить))))
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Так, тоді треба пів України вимкнути. І тих, хто розмовляє на війні проти окупанта російською.
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Вимкнути треба тебе. Вимикають не за мову і не за язик, а за те, що той язик меле.
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Візьми і вимкни мене, а також російськомовних українців. Сам би, якщо б прожив на сході України під час трьохсотрічної окупаціі розмовляв би мовоюю окупанта.
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Ты смотри как тролли кремлядские методички поменяли и запели про *раскол*!Что войну начал Порошенко! Только вы убогие забываете, что не Порошенко Крым аннексировал, что не Порошенко, сбил Боинг МН17, не Порошенко поставляет оружие и террористов на Донбасс моторыл,гиркиных!
Мы живём в Украине, мы украинцы! Россия страна агрессор и точка!
Нечего смотреть кацапские сериалы! Водитель сам виноват, нечего было устраивать провокацию с кацапским сериалом, для нас теперь это принципиально важно.
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А как ватникам менять челюсть, если даже патриоты не хотят менять челюсть. Как вам не стыдно.
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Ну, що я вам скажу, хлопці і дівчата? Вибачте, дівчата, що я поставив хлопців на перше місце, все-таки, основна відповідальність за стан речей в цій країні падає на них.
Писаниною в інтернеті дуже багато ви не доб'єтеся. Вже стало очевидним, що в соціальних мережах словесного мотлоху накопичилося стільки, що раціональні ідеї через нього не пробиваються. Тому залишається тільки старий випробуваний спосіб - шукайте одні других, якщо ви ще є, і думайте спільно як далі жити.
Якщо ви на це не здатні, мафія вас доконає і буде вам гаплик.
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На нас сначала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично на каком языке, что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала



Вот она эта самая трусливая безразличная быдломасса 73%, которым по сути плевать на свою страну. Они готовы получить российские паспорта, жить под властью моторолл, но лишь бы никто не трогал и в холодильнике была жрачка. Запуганное стадо, дезориентированное, демотивированное и денацинализированное советским союзом с геном инфантила-гомосоветикуса - вот основная проблема Украины.
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Как ты думаешь.сколько погибло рускоговорящих украинцев на Донбассе защищая свою Украину и сколько до сих пор украинцев разговаривающих на русском воюют на передке,ты готов запретить им разговаривать на им родном языке? И готов ли ты сесть в тюрьму за оскорбление 73% украинцев пропагандируя ненависть среди граждан?
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Ті, хто розмовляє на війні проти окупанта російською, уничтожают расейских оккупантов .
И, скорее всего, такого водилу бы проучили.

Надо различать русскоязычное быдло и русскоязычных патриотов Украины. Как правило, они же и за единственный государственный язык в Украине. Для них Украина - это их родная страна.
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Здесь не различают ибо пропагандируют ненависть в обществе они делят нас сново по языковой теме.Одно ху.ло уже поделил по языку и оторвал кусок Украины,теперь другое мальдивское ху.ло пытается поделить страну.
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Оманское.
Предыдущая власть была за Армію , Мову і Віру. За все то, что свято для украинцев. А для Оманского "Какаяразница"

«Оскорбление народного чувства во всем, что для него свято, есть чудовищная бесчеловечность»
Федор Достоевский
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Если бы автобус был Мариуполь-Киев, тогда бы эти женщины волонтеры бы не вышли, а их выкинули с автобуса. Вот такая страна Украина, отказывающаяся себя защищать, и где латентных сепаров и колаборантов 50%
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Вот мы говорим украинская нация украинская нация - пока что на 80% это чмо и быдло которое боится даже раскрыть рот и заступиться за девчонок ...Черт побери это к сожалению длительный процесс но что радует что этот процесс пошел и его не остановить . Нормальное гражданское общество рано или поздно сформируется в Украине !
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У вас рузькая челюсть? Мы уже едем к вам.
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У вас русская челюсть?
Так вам в Россию, на Родину. Где у всех русскоязычные челюсти.
И вам хорошо бы и нам тут спокойнее
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Что делали две недовольные в России?
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в послугах перевізника не вказано обов'язковість перегладу кацаполайна. кожен може дивитись кацаполайно з особистого телефону. нав'язування додаткових послуг, як то перегляд кацаполайна, має каратися штрафом перевізника. за те, що пасажирів було висаджено попри їхню волю, перевізника потрібно позбавити ліцензії.
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