 "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомила у Facebook член Українського волонтерського медбатальйону "Госпітальєри" Ярина Чорногуз - одна з тих, хто просив вимкнути російський серіал, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався ввечері 27 січня в автобусі, який прямував з Луцька до Києва. Рейс виконував автобус перевізника ПП Раб Т. Б., а квитки на нього продавала компанія Busfor.
"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я нещодавно повернулася із зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився", - написала Чорногуз.
За її словами, водій вимагав, щоб вона дізналася думку більшості в автобусі.
"Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії, і що їй байдуже "на каком язикє", і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", - каже Ярина.
Її подруга, волонтерка аеророзвідки Настя Конфедерат, увімкнула камеру на телефоні і зняла фрагмент відео цієї дискусії, після чого водій вибив телефон у неї з рук.
Ярина додала, що перед поїздкою цей самий водій погрожував, що якщо вони не приїдуть на 18.30, то він поїде без них і йому байдуже, що там в квитку, хоча за квитками виїзд мав бути о 19:00. Коли ж сам водій прибув о 19:06, вибачатися за свої погрози він відмовився.
За словами Ярини, прохання диспетчера фірми вимкнути російське кіно і вибачитися за погрози, водій проігнорував.
Зрештою дівчата були змушені зупинити автобус і вийти на трасі.
"Нас двох, волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно", - підсумувала Ярина.
Як пише, hromadske компанія перевізника заявила, що водія звільнять найближчим часом, а пасажиркам компенсують вартість квитків.
"Це перший подібний випадок з нашим водієм. Нам дуже прикро і, звичайно, ми вибачаємося за таку його поведінку. Цей водій закінчить свою кар'єру в нашій компанії, щойно повернеться з рейсу", - зазначив представник перевізника.
Після повідомлення Ярини Чорногуз у Facebook на автостанції в Києві зібралися активісти, які очікували приїзду водія автобуса.
"Водій-Херой поїхав в об'їзд автостанції", - написала Чорногуз і подякувала небайдужим.
Нормальних громадян Україні ніхто не примусить полюбити раша-лайно.
Вони не воювали і голосували за Зе.
Оригинальная версия, если учесть, что он в угоду россии отказался от ассоциации с ЕС.
Вместе с Арденне в ядерном центре кровавого ссср работал и Вернер Шутц -тоже член НСДАП. Петер Адольф Циссен - убежденный нацист, лауреат государственной премии ссср, а еще был Густав Герц, лауреат Нобелевской премии и Ганс краски. И не Курчатов, а гитлеровская научная братия вместе с агентами в Америке обеспечили ссср ядерным потенциалом. А большинство советских ракет были самыми обычными притом точными копиями немецких Фау-2.
Ще розказували, що ця ракета закинула і першого космонавта в космос.
- Ей, парєньок! Подь сюда!
- Чьїх будєш?
- Калашнікови ми.
- Ото будєш конструктором
Украина уже не раз становилась полигоном для разного рода экспериментов.
Команда Владимира Зеленского, судя по всему, тоже хочет провести собственный эксперимент, итогом которого станет потеря украинской идентичности и денационализация.
Все дело в том, что рядовой обыватель, думающий «какая разница», на самом деде не способен различить белое и черное. Для него действительно не имеет значения язык. Такому человеку безразлично, в каком направлении двигается его страна от России, или, наоборот, в сторону РФ. Действительно - какая разница? Главное ведь, чтобы был мир, а все люди являются братьями. В Украине даже могут появиться памятники оккупантам - это ведь неважно.
После очередного перемирия на Донбассе от рук российских наемников и дальше гибнут украинцы. Но это тоже не важно - люди ведь все равно умирают.
В Украину рвутся российские артисты, являющиеся носителями «русского мира» - ничего страшного. Им ведь тоже нужно зарабатывать, а деньги, как известно, не пахнут. Зеленский поздравляет Путина с Новым годом, и не называет Россию агрессором? Тоже ничего страшного - он ведь просто хочет мира.
І воно набагато достойніше того, що майже силоміць нав'язують воділи-малороси-лузери.
15 год ·
"Мої думки тихі". Український фільм. Сходив подивився. Дуже-дуже своєрідне кіно.
Не знаю навіть з чим порівняти. В рекламі воно назване кінокомедією.
Комічних сцен там справді не бракує.
Але я б назвав його "фільмом для тих хто любить поміркувати про серйозне".
Фільм - не для всіх. Не всі його сприймуть. Це не легке розважальне кіно.
Стрічка просто насичена символами і приводами для роздумів. Фільм про зустріч світів.
Світу немолодої матері - і світу дорослого сина, який давно живе власним життям, окремо від матері. Світу кар'єри і світу сім'ї.
Звісно - божественна Ірма Вітовська, на якій зав'язаний весь фільм.
А всього я й не скажу вам зараз. Приводів подумати стрічка підкинула на кілька днів уперед. І не розчарувала.
https://news.rambler.ru/other/38834598-pravda-li-chto-avtomat-kalashnikova-izobrel-nemets-shmaysser/
Большинства.
Я правильно понял.
А девченки молодцы и в разделе участия не принимают!?????
Среди них был "порохобот", но тем не менее защищал водителя. Когда я спросил, сколько водитель себе в карман. Водитель в виде ответа передал через какую-то писюху пачку билетов. Она мне бросила чуть ли не в лицо - так ей водителя было жалко.
Из чего я сделал вывод, что дебилов в стране гораздо больше чем 73%.
Мне теперь практически все наши граждане отвратительны. Единицы нормальных ходят среди этих овощей как люди среди зомби.
Ярина добавила, что перед поездкой этот же водитель угрожал, что если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете, хотя по билетам выезд должен был быть в 19:00. Когда же сам водитель прибыл в 19:06, извиняться за свои угрозы он отказался.
Я купил билет в кассе на вокзале. С какого перепугу водила будет угрожать, что "если они не приедут на 18.30, то он поедет без них и ему безразлично, что там в билете". Где, когда, при каких условиях такое может случиться?
"Я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова...
По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.
Явно провоцировали конфликт.
В конце девушки были вынуждены остановить автобус и выйти на трассе.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подытожила Ярина.
Обычная поездка на рейсовом автобусе. Если человек хочет выйти в поле, в лесу, в пустыне... почему нет? Силой держать? Так статью нарисуют)
После сообщения Ярины Чорногуз в Facebook на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса.
Как-то быстро титушки подтянулись.)
p.s. Ну и теперь хотелось бы их увидеть в каком-то гипермаркете, где они будут требовать прекращения продажи товаров раССейского производства. И еще нужно верещать, что вокруг продавцы, покупатели... не должны говорить на русском, т.к. им это режет слух.)
На "ротацию",ага. Потрахаться и побухать на шару они едут.
зебилы рулят, нечисть поднимает голову по всей Украине!
https://24tv.ua/dyevochki_iditye_nahr_volonterki_yihali_z_pohoronu_biytsya_zsu_ta_potrapili_u_skandal_v_avtobusi_n1270736
І таке бидло вибрало у владу подібне до себе бидло.
Поэтому с приходом зеленой власти вата подняла головы.
Что говорить, если сегодня в стране под прикрытием авакяна бегают титушки ватного пропагандиста петушария, свободно разъезжает по телеканалам портнов, свободно бегают российские журналисты.
За период правления Порошенко, патриоты уже как-то привыкли к теплой ванне своего проукраинского государства и уже забыли, как во времена оккупационной пророссийской власти овоща объединялись для противостояния системе.
То язик чи мову треба захищати ?
Мы живём в Украине, мы украинцы! Россия страна агрессор и точка!
Нечего смотреть кацапские сериалы! Водитель сам виноват, нечего было устраивать провокацию с кацапским сериалом, для нас теперь это принципиально важно.
Писаниною в інтернеті дуже багато ви не доб'єтеся. Вже стало очевидним, що в соціальних мережах словесного мотлоху накопичилося стільки, що раціональні ідеї через нього не пробиваються. Тому залишається тільки старий випробуваний спосіб - шукайте одні других, якщо ви ще є, і думайте спільно як далі жити.
Якщо ви на це не здатні, мафія вас доконає і буде вам гаплик.
Вот она эта самая трусливая безразличная быдломасса 73%, которым по сути плевать на свою страну. Они готовы получить российские паспорта, жить под властью моторолл, но лишь бы никто не трогал и в холодильнике была жрачка. Запуганное стадо, дезориентированное, демотивированное и денацинализированное советским союзом с геном инфантила-гомосоветикуса - вот основная проблема Украины.
И, скорее всего, такого водилу бы проучили.
Надо различать русскоязычное быдло и русскоязычных патриотов Украины. Как правило, они же и за единственный государственный язык в Украине. Для них Украина - это их родная страна.
Предыдущая власть была за Армію , Мову і Віру. За все то, что свято для украинцев. А для Оманского "Какаяразница"
«Оскорбление народного чувства во всем, что для него свято, есть чудовищная бесчеловечность»
Федор Достоевский
Так вам в Россию, на Родину. Где у всех русскоязычные челюсти.
И вам хорошо бы и нам тут спокойнее