 "Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у вас є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - пожартував Милованов, відповідаючи на запитання, яке буде ставлення до інвесторів із 90 млн вкладень.
Міністр не вважає, що виділення персональних менеджерів для великих інвесторів створює нерівні права для ведення бізнесу в Україні.
"Давайте будемо чесними, в будь-якій країні, залежно від рівня інвестицій увага уряду до інвестора посилюватиметься. Президент або прем'єр-міністр будь-якої розвиненої країни ймовірніше зустрінеться з інвестором, який вкладе не 100 млн, а 10 млрд. З радістю зустрінеться, але з групою інвесторів, які вкладатимуть менше. Так само і ми", - сказав Милованов.
При цьому він пообіцяв підтримку всім видам бізнесу в Україні.
"Ми готові працювати і підтримувати всіх, ми робимо конкретні речі для тих у кого менші суми інвестицій, або хто тільки хоче почати свій бізнес. Наприклад програма "5-7-9", кредитування для малого та середнього бізнесу", - додав чиновник.
"Якщо Коломойський своїми діями спричинить дефолт, постраждають всі, в тому числі і маленька пекарня, і взуттєва фабрика. Всі постраждають. А Коломойський, стоячи на порозі співпраці з МВФ, бо в нього є власний інтерес в "ПриватБанку", він не хоче повертати нам всім, платникам податків, 5,5 мільярдів доларів… І він здатний зробити все, щоб зруйнувати співпрацю з МВФ. І якщо він доб'ється цього, то втратимо ми всі, будь-який бізнес втратить", - заявив Фурса.
https://prm.ua/kolomoyskiy-zrobit-vse-shhob-zruynuvati-spivpratsyu-z-mvf-fursa/
Процедурки и в люлю.
Серьезно
Счастье - это заниматься СВОИМ делом и жить СВОЕЙ жизнью. Не занимать ЧУЖОЕ место.
Потому что, когда ты занимаешь НЕ свое место в пространстве-времени - то от этого плохо становится в первую очередь ТЕБЕ. И, если место значимое - то от этого твоего "несовпадения" еще и "возмущает пространство" (цунами, пожары, наводнения, землетрясения - и прочие "веселости"). Да, я в это верю.
Я желаю Зеленскому снова вернуться к юмору и смешить/развлекать людей (что у него, признаюсь, получалось неплохо - хотя такой юмор not my cup of tea).
Уходите из политики. Можно - "по состоянию здоровья". Можно - по собственному. Это конституционно. Это честно.
Поверьте, так будет лучше для всех
Вы и сами соскучились по семье и детям - и КАЖДЫЙ новый день президентства для вас - как день каторги. Это видно
Это видно невооруженным глазом. Всем
Оно вам надо?
...
З нашою специфікою, щоправда, потрібен скоріше "investment Virgil" - хто знайомий з творчістю Данте Аліг'єрі, той оцінить чорний гумор
Сепарня с такой же легкостью объяснит почему звала русню и выбрала русский МИРЪ - биндерафцы виноваты.
Так что разницы между зебилами и донбаситами никакой. Они вполне могут меняться ролями в зависимости от предпочтений сорта говна в это время года.
Только те с умом выносили, а эти без ума просирают. Хотя на финише то же самое - Украина без штанов и Майдан (для разнообразия, например, ореховый или янтарный).
Потом 5 лет усилий с более-менее нормальным презом во главе, постепенное выздоровление экономики и тут опа - женщина с добрыми глазами или смешной человечек из телека рассказывают, что 5 лет становилось все хуже, более-менее нормальный през оказывается барыга и разбогател в стотыщмильйонов раз и уж они то точно сейчас ух как покажут (не 5 лет назад, когда с нуля надо было все поднимать, а сейчас, когда все готово к разграблению).
И воодушевленные дибилы идут на избирательные участки выбирать очередную шельму вместо более-менее нормального преза, который, в отличии от всех предшественников, смог поднять, а не добить хромающую на обе ноги экономику. Круг замкнулся...
"Чи можливо для України відмовитись від співпраці з МВФ? Треба просто один раз виконати програму МВФ. І ми більше не потребуватимемо співпраці з цією організацією. МВФ є своєрідним цербером, який стоїть з лінійкою, якою б'є пор руках українських політиків. На жаль, сьогодні наші політики потребують когось, хто б уособлював здоровий глузд і бив їх по руках. Так краще для нас всіх. Інакше Коломойський давно забрав би собі ПриватБанк. Тому, чим далі ми співпрацюємо з МВФ, тим краще для розвитку української економіки. Крім того, є структура, яка обмежує наших політиків", - сказав банкір.
Фурса додав, що окрім економічної підтримки МВФ також є обмежуючим фактором для українських політиків.
"На жаль, український народ не дуже вміє обмежувати політиків. А от МВФ може, оскільки на нього не діють байки про, нібито,про співмірність заробітків у п'ять тисяч гривень з умовами життя у Конча-Заспі. Таке проходить лише з українським народом, але не з МВФ", - зауважив економічний експерт.
Фурса зауважив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом свідчить про слабкість української економіки.
"Для мене співпраця з МВФ - це добро. Хоч де-факто це уособлює нашу економічну несамостійність. Навіть роблячи такі розміщення (ОВДП), як зараз, найкращі за багато років, ми розуміємо, що порівнюємо себе навіть не з Сербією, не з Польщею, а з Єгиптом, з Габоном, з Аргентиною. Це країни, з якими ми маємо себе порівнювати. Щоб порівнювати себе для початку принаймні з Сербією, ми маємо пройти досить довгий шлях", - резюмував інвестиційний банкір.
https://prm.ua/********-potrebuye-spivpratsi-z-mvf-cherez-svoyu-ekonomichnu-nesamostiynist-ekspert/
"Полиция нянчит воров на вокзале". Согласись, что это как-то даже приятно звучит.
А вот "Няни сожгли магазин, изнасиловали и убили жену владельца"
звучит уже совсем не приятно.
Для того чтобы несли деньги нужны работающие и суды и прокуратура, низкие налоги, простота ведения бизнеса и хорошая местная фишкиа, например климат, английский как государственный, электронное правительство, нейтралитет итп.