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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (272) інвестори (57) Милованов Тимофій (143)

 "Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов. ВIДЕО

Уряд України надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а не тільки великим інвесторам із портфелем від 100 млн дол.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - пожартував Милованов, відповідаючи на запитання, яке буде ставлення до інвесторів із 90 млн вкладень.

Міністр не вважає, що виділення персональних менеджерів для великих інвесторів створює нерівні права для ведення бізнесу в Україні.

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"Давайте будемо чесними, в будь-якій країні, залежно від рівня інвестицій увага уряду до інвестора посилюватиметься. Президент або прем'єр-міністр будь-якої розвиненої країни ймовірніше зустрінеться з інвестором, який вкладе не 100 млн, а 10 млрд. З радістю зустрінеться, але з групою інвесторів, які вкладатимуть менше. Так само і ми", - сказав Милованов.

При цьому він пообіцяв підтримку всім видам бізнесу в Україні.

"Ми готові працювати і підтримувати всіх, ми робимо конкретні речі для тих у кого менші суми інвестицій, або хто тільки хоче почати свій бізнес. Наприклад програма "5-7-9", кредитування для малого та середнього бізнесу", - додав чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172177
 
 
 Топ коментарі
 
Инвестиционного санитара уже пора вызывать.
Процедурки и в люлю.
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ПЗДЦ!!! правильно подмечено-теперь в Украине с анекдотами совсем беда, никто не смеется, воспринимают как новости.
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Посему Бородатую бабушку которая очень любит большие деньги назвали *инвестиционная няня*??
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Інвестиційний банкір експерт з економіки Сергій Фурса вважає, що колишній власник "ПриватБанку", олігарх Ігор Коломойський здатен на все, щоб зруйнувати співпрацю України з МВФ. Про це С.Фурса заявив в інтерв'ю на "Прямому".
"Якщо Коломойський своїми діями спричинить дефолт, постраждають всі, в тому числі і маленька пекарня, і взуттєва фабрика. Всі постраждають. А Коломойський, стоячи на порозі співпраці з МВФ, бо в нього є власний інтерес в "ПриватБанку", він не хоче повертати нам всім, платникам податків, 5,5 мільярдів доларів… І він здатний зробити все, щоб зруйнувати співпрацю з МВФ. І якщо він доб'ється цього, то втратимо ми всі, будь-який бізнес втратить", - заявив Фурса.
https://prm.ua/kolomoyskiy-zrobit-vse-shhob-zruynuvati-spivpratsyu-z-mvf-fursa/
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инвестиционные няни на почасовой оплате "Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов - Цензор.НЕТ 4791
"Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов - Цензор.НЕТ 6015
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Мілованов а є ахмєтов який замість інвестицій в Україну вивів двісті лямів і купив собі віллу
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Инвестиционного санитара уже пора вызывать.
Процедурки и в люлю.
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этому дурику самому няня нужна - сопли вытирать. как и половине ко-манды зе-оманского.
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Кто-то уберите от этого сумасшедшего наркотики!
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Зеленскому хотел бы пожелать ему снова стать счастливым.
Серьезно
Счастье - это заниматься СВОИМ делом и жить СВОЕЙ жизнью. Не занимать ЧУЖОЕ место.
Потому что, когда ты занимаешь НЕ свое место в пространстве-времени - то от этого плохо становится в первую очередь ТЕБЕ. И, если место значимое - то от этого твоего "несовпадения" еще и "возмущает пространство" (цунами, пожары, наводнения, землетрясения - и прочие "веселости"). Да, я в это верю.
Я желаю Зеленскому снова вернуться к юмору и смешить/развлекать людей (что у него, признаюсь, получалось неплохо - хотя такой юмор not my cup of tea).
Уходите из политики. Можно - "по состоянию здоровья". Можно - по собственному. Это конституционно. Это честно.
Поверьте, так будет лучше для всех
Вы и сами соскучились по семье и детям - и КАЖДЫЙ новый день президентства для вас - как день каторги. Это видно
Это видно невооруженным глазом. Всем
Оно вам надо?
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так эти глупцы так и не поняли - закон и законность нужна а не какие то решалы, не могу представить себя западного инвестора который пойдёт инвестировать и его прикроет какая то няня - правительство идиотов с туманом в бошках.
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Вони симулюють чи справді розумово відсталі? Не знайшли жодного іншого сліва з подібним значенням (companion, guide, assistant, adviser...) - ніт, оце дебілкувато-інфантильне NANNY.
...
З нашою специфікою, щоправда, потрібен скоріше "investment Virgil" - хто знайомий з творчістю Данте Аліг'єрі, той оцінить чорний гумор
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у мну с данте другие ассоциации, - круг первый завершен. сегодня - начало круга второго ))
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О, нарешті зелені іканамісти на Слабоді слова. Послухав трохи про радіоняню для інвесторів і вимкнув.
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Обісрались по повній і шукать няню, щоб сраку витерла!
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Господи, дай сил Украине пережить этих долб....бов
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Головне - їм вірити і знову їх обрати, бо їхня тупість вина Порошенка.😁
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В их тупости виновны только они сами и никто другой.
"Якщо є 90 мільйонів інвестицій, - знайдіть друга, у якого є 10 - і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", - Милованов - Цензор.НЕТ 2334
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Якщо пєцю не посадять, то не буде інвестицій, говорять пересічні зебіли.😆
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Тада. Если б не Порошенко, они бы в жизни за Зеленского не проголосовали.

Сепарня с такой же легкостью объяснит почему звала русню и выбрала русский МИРЪ - биндерафцы виноваты.
Так что разницы между зебилами и донбаситами никакой. Они вполне могут меняться ролями в зависимости от предпочтений сорта говна в это время года.
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Уявляю увагу від цієї "інвестиційної няні", ,яка поставить інвестора на "счьотчік". А ще НАБУ буде цією "нянєю".
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"Если у вас есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", Источник: https://censor.net.ua/v3172177 и статью читать не стал!!о каких ,,нянях на двоих?" речь??если этим ЗЕидиотам (в правительсьве)самим надо на каждого как минимум две а то и три ,,няни!!" (несут всякую хрень сами не соображая) "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов - Цензор.НЕТ 9247 "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов - Цензор.НЕТ 445
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А якщо у вас немає мільйонів, то ви - ніхто, пилюка.
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Какие инвесторы, идиотина? Если никто даже не считает нужным твоего шефа с днюхой поздравить... Мы в полной дупе, панове(
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На фоне этих недалеких, команда яныка была просто интеллектуалами, а пан Азиров был реально гуру
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Кстати, да.

Только те с умом выносили, а эти без ума просирают. Хотя на финише то же самое - Украина без штанов и Майдан (для разнообразия, например, ореховый или янтарный).

Потом 5 лет усилий с более-менее нормальным презом во главе, постепенное выздоровление экономики и тут опа - женщина с добрыми глазами или смешной человечек из телека рассказывают, что 5 лет становилось все хуже, более-менее нормальный през оказывается барыга и разбогател в стотыщмильйонов раз и уж они то точно сейчас ух как покажут (не 5 лет назад, когда с нуля надо было все поднимать, а сейчас, когда все готово к разграблению).

И воодушевленные дибилы идут на избирательные участки выбирать очередную шельму вместо более-менее нормального преза, который, в отличии от всех предшественников, смог поднять, а не добить хромающую на обе ноги экономику. Круг замкнулся...
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Господи, за что нам эта кара ? Ну, про одного все сказал Гончарук. Второй, похоже недалеко ушел.
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І буде "справедливий" Печерський суд, який буде питати у інвестора про те, чому він не поділився своїми грошима з суддями і зевладою...
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Можно сказать и по-другому, если у вас есть 100 гривен, то найдите друга, который "доложит" до 100 миллионов, и дело в шляпе!
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Как-то всё это несерьёзно выглядит. Няни какие-то, тут не детский сад... Нужны судья-решала и гейша-куртизанка без табу. Гейша как и положено с двумя высшими, иностранные языки, история, литература, музыка и т.д.
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Ни один адекватный, законопослушный инвестор после таких заявлений про "няню" не будет инвестировать в Украину... "Отмывать деньги", с удовольствием будут через Украину. Но прибыль ведь от этих операций не будут чистыми, прибыли будут идти в карманы этих "нянь" и их кураторов.
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вы себе, дебилы, няню найдите для начала)
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Як заявив в ефірі "Прямого" інвестиційний банкір Сергій Фурса, сьогодні Україні конче потрібна співпраця з Міжнародним валютним фондом, оскільки поки що наша країна не є економічно самостійною.

"Чи можливо для України відмовитись від співпраці з МВФ? Треба просто один раз виконати програму МВФ. І ми більше не потребуватимемо співпраці з цією організацією. МВФ є своєрідним цербером, який стоїть з лінійкою, якою б'є пор руках українських політиків. На жаль, сьогодні наші політики потребують когось, хто б уособлював здоровий глузд і бив їх по руках. Так краще для нас всіх. Інакше Коломойський давно забрав би собі ПриватБанк. Тому, чим далі ми співпрацюємо з МВФ, тим краще для розвитку української економіки. Крім того, є структура, яка обмежує наших політиків", - сказав банкір.
Фурса додав, що окрім економічної підтримки МВФ також є обмежуючим фактором для українських політиків.
"На жаль, український народ не дуже вміє обмежувати політиків. А от МВФ може, оскільки на нього не діють байки про, нібито,про співмірність заробітків у п'ять тисяч гривень з умовами життя у Конча-Заспі. Таке проходить лише з українським народом, але не з МВФ", - зауважив економічний експерт.
Фурса зауважив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом свідчить про слабкість української економіки.
"Для мене співпраця з МВФ - це добро. Хоч де-факто це уособлює нашу економічну несамостійність. Навіть роблячи такі розміщення (ОВДП), як зараз, найкращі за багато років, ми розуміємо, що порівнюємо себе навіть не з Сербією, не з Польщею, а з Єгиптом, з Габоном, з Аргентиною. Це країни, з якими ми маємо себе порівнювати. Щоб порівнювати себе для початку принаймні з Сербією, ми маємо пройти досить довгий шлях", - резюмував інвестиційний банкір.
https://prm.ua/********-potrebuye-spivpratsi-z-mvf-cherez-svoyu-ekonomichnu-nesamostiynist-ekspert/
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зебіли смотрящіх рєшал тепер стали називати нянями
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Была крыша, стала няня.

"Полиция нянчит воров на вокзале". Согласись, что это как-то даже приятно звучит.

А вот "Няни сожгли магазин, изнасиловали и убили жену владельца"
звучит уже совсем не приятно.
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Князь Жорж Мілованов раніше говорив : Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…
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Объясните ктото этому долбо, что оно одновременно и расписалось в ужасных масштабах коррупции, и нихрена не получит, потому что "смотрящие" это на 4 годачто этим долбо*бам осталось, это смешной срок для инвестпроекта.
Для того чтобы несли деньги нужны работающие и суды и прокуратура, низкие налоги, простота ведения бизнеса и хорошая местная фишкиа, например климат, английский как государственный, электронное правительство, нейтралитет итп.
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