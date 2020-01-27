 Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Зазначається, що компанія Ахметова купила віллу Les Cèdres після того, як італійський виробник напоїв оголосив про її продаж минулого року. Особняк розташовано в Сен-Жан-Кап-Ферра. Як пише видання, факт купівлі підтвердила особа, знайома з ситуацією. Водночас, у компанії Ахметова відмовилися коментувати, чи буде він використовувати віллу як приватну резиденцію.
Про те саме пишуть на сайті SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, н "Компанія розглядає нерухомість як довгострокову інвестицію. Для SCM Holdings Limited нерухомість - ключова сфера бізнесу для інвестицій в Європі і Північній Америці, поряд із видобутком корисних копалин, металургією, енергетикою, ЗМІ і транспортом".
Зазначимо, що віллу Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра побудували в XIX столітті. На початку ХХ століття будинок належав королю Бельгії Леопольду II, а потім перейшов у власність родини Марньє-Лапостоль, відомої завдяки виробництву коньячного лікеру Grand Marnier.
У 2016 році компанію, що володіє Grand Marnier, викупив концерн Campari. Він і продав віллу компанії Ріната Ахметова SCM Holdings Limited. Площа особняка з 14 спальнями становить майже 1700 кв.м.
а газ меня мало интересует,только сжиженный на заправках
так куда девается разница от отмены роттердама?можешь шота внятное проблеять?
-или сейчас воруют разницу роттердама,а ты как лох обеспечиваешь им информационное прикрытие.
-или не было никакого влияния роттердама на цену электроэнаргии,и ты злонамеренно врал,помогая зеленой плесени дорваться до кормушки.
в любом случае выглядишь ты некомильфо
Вот тут можно например за 200 000 евро,что только в какие-то тысячу раз меньше, купить старый запущенный домик на окраине, ок.100-150 кв.м на участке до 500 соток с видом на соседские стены, в узком переулке. Гдыня-Гданьск.
1 ч. ·
А мог бы получить в Украине сразу двух инвестиционных нянь
Кидь у тя бив тяжкий динь , то вспомни про нас - ми розгрузили 6000 кірпічу не по тому адресу.
вроде СН и хочет прижать конкретно пороха, не?
Ми нє будєм корміть нахлєбніков із євросоюза!
А СН от Коломойского в конвертах бабло получает и в Давос летали за бабло Пинчука.
Как по мне, то интереснее, что СН Пинчуку и Коломойскому долги Украиной отдавать будут, чем очередное приобретение Ахметова за границей.
🤗
за него, его клоунада у Авакова достойное его дело