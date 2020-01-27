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Все про:Ахметов (193) нерухомість (201) Франція (823)

 Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанія SCM Holdings Limited українського мільярдера Ріната Ахметова придбала за 200 мільйонів євро маєток на Французькій Рив'єрі в італійській компанії Campari.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що компанія Ахметова купила віллу Les Cèdres після того, як італійський виробник напоїв оголосив про її продаж минулого року. Особняк розташовано в Сен-Жан-Кап-Ферра. Як пише видання, факт купівлі підтвердила особа, знайома з ситуацією. Водночас, у компанії Ахметова відмовилися коментувати, чи буде він використовувати віллу як приватну резиденцію.

Про те саме пишуть на сайті SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, н "Компанія розглядає нерухомість як довгострокову інвестицію. Для SCM Holdings Limited нерухомість - ключова сфера бізнесу для інвестицій в Європі і Північній Америці, поряд із видобутком корисних копалин, металургією, енергетикою, ЗМІ і транспортом".

Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 01
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 02

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Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 03
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 04
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 05
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 06
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі 07
Фото: telegraph.co.uk

Зазначимо, що віллу Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра побудували в XIX столітті. На початку ХХ століття будинок належав королю Бельгії Леопольду II, а потім перейшов у власність родини Марньє-Лапостоль, відомої завдяки виробництву коньячного лікеру Grand Marnier.

У 2016 році компанію, що володіє Grand Marnier, викупив концерн Campari. Він і продав віллу компанії Ріната Ахметова SCM Holdings Limited. Площа особняка з 14 спальнями становить майже 1700 кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172158
 
 
 Топ коментарі
 
але людина з жиру біситься.
от навіщо стільки будинків ???
всякого хламу, майна ?
та побудуй університет, лікарню, щось монументальне, яке би увіковічило твоє ім'я.
але це не про наших багатіїв.
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это наши платежки за электричество
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Оце песики тарифи на електроенергію,тепло і газ дякуючи п"яти рокам правлінні бариги і свинарника.
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Електроенергія зак потроха підіймалась декілька разів,останній раз проголосували пілняти зелені тарифи для татарина ,клюєвих і всякої гидоти у 2019р перед розпуском.А газ у січні 2019р був 8.5 за куб а у грудні при поганоме зелі 6.9 за 1 куб.м.
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ну а щас чего не понизили цену?ротердам же отменили .воруют шоле зелебенцы?
а газ меня мало интересует,только сжиженный на заправках
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Ти не плутай свою шерсть з державною.Якщо тобі особисто не знизили,це не означає що не знизили нічого.До речі ціни в обмінниках і на заправках стосуються всіх нормальних людей і вони теж знизились суттєво.А те що не знижуються ціни в магазинах так у нас тільки підіймають бистро,а знижують дуже повільно,при любій владі.
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а,так ты за беню коломойшу переживаешь?там да.не моя личная шерсть...но и не государственная.
так куда девается разница от отмены роттердама?можешь шота внятное проблеять?
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Подивись заголовок ,там на світлинах вся різниця. Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 8867
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видишь ли...тут только 2 варианта...
-или сейчас воруют разницу роттердама,а ты как лох обеспечиваешь им информационное прикрытие.
-или не было никакого влияния роттердама на цену электроэнаргии,и ты злонамеренно врал,помогая зеленой плесени дорваться до кормушки.
в любом случае выглядишь ты некомильфо Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 2999
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а сейчас?то же самое,только вместо чоколадок говнецо
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С обстановкой и картинами,антиквариатом продали виллу, 1700 метров, парк,участок наверное гектар и все это первая линия от моря на Лазурном берегу?! То это очень дешево.

Вот тут можно например за 200 000 евро,что только в какие-то тысячу раз меньше, купить старый запущенный домик на окраине, ок.100-150 кв.м на участке до 500 соток с видом на соседские стены, в узком переулке. Гдыня-Гданьск.
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

А мог бы получить в Украине сразу двух инвестиционных нянь

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Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 6371

Кидь у тя бив тяжкий динь , то вспомни про нас - ми розгрузили 6000 кірпічу не по тому адресу.
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Говорила мама: "сынок, учи уроки". Теперь нефиг скыглить - епаш.
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Можна подумати, що Ахмєтов щось там вчив у школі )))
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Зебилы, почему рыжая сволочь не сидит? Или зельцман тоже с рыжим торгуют на крови?
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Потому что ахмедка не дурак, все схемы легальные, вопрос в другом, почему в стране такое законодательство которое позволяет вот такими покупками кидать украинцев на десятки миллионов долларов.
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Пускай зебилы турборежим включат и все схемы станут нелегальны
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Зассут они, такой закон наступит на горло всем олигархам(в том числе и пороху), по этой схеме работает весь крупный бизнес в стране. Без тотальной поддержки украинцев ни чего не изменится.
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ох ты ж и тупое.

вроде СН и хочет прижать конкретно пороха, не?
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Тупое ты, помимо пороха это затронет коломойшу и остальных, по голове за такое их не погладят, на это не пойдут.
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Як Ахмэтка склеїть ласти, в гроб цю віллу - не покласти !
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Срамота! Шо ж про нас люди в Европах скажут? Мы же самые зубожилые в центре Европы маячим. Не, понятно, что мы им как прыщ на заднице, но все равно как-то неудобно получилось. Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 9191
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Вони дивуються, чого народ такий тупий що дозволяє себе так грабувати.
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ця спец информація шоб увагу перекинути з божевільних зарплат бьюджетних чиновників на ахмета
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Вілла де Седрес датується 1870 роком і колись була домом короля Бельгії Леопольда II. А стала домом бандюка й злодюги.
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Всьо будєт далбааас!
Ми нє будєм корміть нахлєбніков із євросоюза! Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 1667
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И шо? Официальный миллиардер купил себе очередную хатынку.

А СН от Коломойского в конвертах бабло получает и в Давос летали за бабло Пинчука.
Как по мне, то интереснее, что СН Пинчуку и Коломойскому долги Украиной отдавать будут, чем очередное приобретение Ахметова за границей.
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Тебя только что кинули на десятки миллионов долларов а тебе пофиг, вот поэтому в стране ничего не поменяется если у людей такое отношение к себе.
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Почему ЗЕленский не посадит Ахметова? Сколько ещё ЗЕбарига будет с Ахметовым дружить??
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Попробуй посадить, так пороховата ж сразу вой поднимет, что соратника Порошенко по политическим мотивам преследуют!
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Выходит 73% ЗЕбилов бояца 8% пороховаты? Вы ссыкуны что обосрались от 8% пороховаты???
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Марусю Зверобой посадить не побоялся обосрамшийся от её слов лучший лидер галактики.
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Всё верно сепарок, у петрушки по Ротердаму+ уголь был по 1700 гр тонна, а у твоего любимого сепарка ЗЕкловуна по формуле Бабломойский Г+Г теперь по 2300 гр тонна. Правда сепарок ЗЕбил Алексей Чесноков про это конечно не расскажет.
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Твой кловун с мышебратьями договорился по 2300 за тонну, ЗЕбильнутые Dnipro 75ed19bb аж млеют от счастья. Не то что у бариги по Ротердаму было по 1700, верно ЗЕбильный??
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всі раді за Рінатліонідича , але чомусь жодного "лайку" цій темі ...))
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Чето сразу представил ахметова в трениках в этих интерьерах
Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі - Цензор.НЕТ 1650
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Молодец, инвестировал наши деньги во Францию.
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тем временем Зеленский смешал с говном голосовавших
за него, его клоунада у Авакова достойное его дело
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ужас.. она же заброшена.. участок неухожен. Обстановка внутри - 40 годы прошлого века.
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Цікаво, а скільки Петіна вілла в Іспаніїї коштує?
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