EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  25298  160
Все про:бійка (492) Харків (1602) російська мова (107) Лесик (5)

 "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука. ВIДЕО

У Харкові проросійський мітинг організований місцевим осередком партії ОПЗЖ завершився бійкою із застосуванням сльозогінного газу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Харькова, біля стін Харківської обладміністрації було близько десятка осіб, які прийшли підтримати анонсований мітинг "на підтримку розвитку, захисту російської мови". Серед них був і організатор акції - голова місцевого осередку ОПЗЖ Андрій Лесик.

На акцію прийшли й активісти проукраїнських організацій, які спробували прогнати Лесика. Зокрема, і представники "Нацкорпусу", які прорвалися до Лесика і стали виштовхувати його в сторону від ХОДА. Зав'язалася бійка, Лесик дістав кілька ударів в обличчя.

Читайте також: Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172044
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше б избили самого ведмертвечука или портнова. но и так не плохо "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 4858
 показати весь коментар
 
Стыдоба для зеленой власти, что она допускает такие митинги в период войны и агрессии в стране, когда гибнут люди каждый день, а всякая мразина проводит открыто агитацию за врага.Зеленского нужно гнать с кресла президента, он унижает открыто весь народ Украины, он его предал и ведет скрытую антиукраинскую деятельность.Случай в Омане это подтверждает. Его советники , такие как Ермак, это кремлевские шпионы. Это кошмар и жах что происходит и народ молчит и жрет это молча.
 показати весь коментар
 
Мертведчук собой не рискует - шестерок посылает отдуваться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Важна профилактика.Умные люди из ПС ,НК и НД заранее оповестили ,что на 11 часов дня под ОГА будет шабаш лаптепоклонников.Профилактика сработала .Лапти многие отказались,а работающие на картинку орда ТВ нет.Теперь вот Мацква будет в Пасе мотылять вонючей онучей -Руцких бьють!.Нужно упреждать,особенно Шария.Нет лучче средства- тухлые яйца!Гнилые овощи.Без мордобоя.Если не првоцируют.Орда планирует к выборам создать в Украине объединённый блок коллаборантов под названием ,,Русский блок"
 показати весь коментар
 
 
А может уже пора перестать толерантничать в своей стране в отношении русскомирских мразей и оглядываться на беззубое пасе и тем более мацкву??
 показати весь коментар
 
 
Смею возразить.Это граждане Украины.Они имеют право голоса.Они имеют права и обязанности.,как ЛГБТ.Но ЛГБТ есть везде,а вот Русское г на палочке -у нас. И тут должна быть политическая полемика на тухлых яйцах!Можно водичкой полить.Победа в любом случае будет за Украиной.Отщепенцев нужно ставить на достойное им место.Акции по ЛГБТ -не одобряю.Данную акцию поддерживаю.Считаю что место ПС,НК ,НД и других -именно внутренняя профилактика рецидивов коллаборантов ,борьба с наркоманией,коррупцией в разных её видах,а на фронте пока ВСУ справляется.Защищать украинцев нужно не только на фронте ,но и в тылу!С умилением вспоминаю случай освобождения сепара из под стражи в Мариуполе.Споткнулся и не очнулся.
 показати весь коментар
 
 
...а чего всего лишь несколько? "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 8317 Хоть ногой, может быть? "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 3372
 показати весь коментар
 
 
Дякую, добра робота
але замало дали по мордякі рускому внутрішньому окупанту
 показати весь коментар
 
 
це та сама, що їй щелепа українською розмовляти не дозволяє?
 показати весь коментар
 
Я найбільшу насолоду отримую коли до рил кацапських холуїв навіть через кордони собаківської поліції дотягуються кулаки українців - просто МОЛОДЦІ!!!
 показати весь коментар
 
 
А як до тебе кулаки інших дотягнуться, що робити будеш?
 показати весь коментар
 
Уже очень мало в воюющей 6 год стране просто кулачком заехать в харю подобному уроду даже ничего не сломав ему при этом. Очень-очень мало.
 показати весь коментар
 
 
Треба пінками і довго.
******* !!!!!Чому вороги України, зрадники , агенти Кремля Портнов, Медведчук, Бойко, Волошин і їх посіпаки... ще на волі, не знешкоджені, або по крайній мірі не сидять в зоні довічно!!??? Коли ви вже почнете знешкоджувати це зло України а не кошмарити патріотів, захисників України !?Просто поражає *******!!! Уклоністи від служби в ЗСУ, втікачі від призову в ЗСУ для захисту від агресії Кремля, ті хто не стояв на Майдані і не захищав волю і цінності свободи, а навпаки бореться проти України приходить на мітинг в захист Кремля? А ******* мовчить!!!! Зеля дограєтесь!
 показати весь коментар
 
 
Люмпен скрипить зубами. Руцкій запор у нього "Собака ти! Війна з Росією, а не громадянська! От п#дарас!", - на проросійському мітингу в Харкові побили соратника Медведчука - Цензор.НЕТ 8691
Треба йому проносного ))

 показати весь коментар
 
 
Причём, шо характерно: морду набили не за то, что говорил по русски, а за то, что рвался его "защищать".
 показати весь коментар
 
 
скоро будут защищать не токо руцкий изыг и букффы, но и исконно руцкие цифры, которые, как вскоре будет открыто тамошними вчоными, арабы у них спёрли )
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мочите эту шваль Порошенка- Медведчука
 показати весь коментар
 
 
є на що йому - от і боярить бояру. Беня банкує, сабаков страхує...
 показати весь коментар
 
 
Это не троль,брат. Это провокатор,а это шакалье такими" митингами делают видимость" гражданской войны
 показати весь коментар
 
 
Аваковские псы защищают рюзьге мир.
От така-то муйня, малята!
 показати весь коментар
 
 
за словосполучення "гражданская вайна наукраине" треба бити в їб@л0!
 показати весь коментар
 
 
в ї#ало за "на украине"
за "гражданская вайна" нужно убивать.
 показати весь коментар
 
 
Лесик просто отработал росиськие деньги, продажная москальская курва!
 показати весь коментар
 
 
Медведчук в угоду своему куму хочет развязать уже настоящую гражданскую войну в Украине
 показати весь коментар
 
 
Щось кУрви ************ захотіли повторити рюзьку весну??? заПІЗДНИлися, сукі!!! Але їх ще є, і то факт!!!
 показати весь коментар
 
 
та не, его лупят постоянно. Ему как с гуся вода. Надо что-то посерьезнее.
 показати весь коментар
 
 
Це зразок поведінки сумлінних громадян. Молодці!
 показати весь коментар
 
 
Войска выполняют спецоперацию. Нет фронта. Не боевых потерь больше, чем боевых. Президенты отдыхают на Мальдивах и в Омане. Чем больше бьют, тем больше голосов они получат на выборах.
 показати весь коментар
 
 
«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
.
.
.
Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
..
.
Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
.
.
.
«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
.
.
«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
.
.
.
«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
.
.
«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
.
.
.
«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
.
.
.
«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
.
.
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
.
.
«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
.
.
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
.
.
.
«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
.
.
.
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
.
.
«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
.
.
«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
.
.
.
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
.
.
.
"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
 показати весь коментар
 
 
Щось "мирок" Володі Зеленського у Харкові знайшов відсіч...
 показати весь коментар
 
 
Якісь вони не такі, оті нацсуки сабаківські... відмотеляли своїх соціально близьких зажопів... бо зазвичай вони їх під охорону беруть, щоб справжні ветерани тих мертвечуківців не відхецали.
 показати весь коментар
 
 
Треба було проміж ніг влупити, щоб більш таких п.....в не народжувалося, і краще до Мера придивитися, сердешного каліки, який розвісив по всьому Харькову знаки "На Москву", щоб, мабуть, його друзі не заплутали, коли за вказівками їхали...
 показати весь коментар
 
 
идет по терроррестическому сценарию 14 года почему рабинович не растрелян и медведчук.....
 показати весь коментар
 
 
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 показати весь коментар
 
 
А почему мусора не по закону - а защищают всё время всяких ********* - начиная от реальных на парадах *********, до реальных ********* - медведчукосвких.

Да потому что быдло выбирает ********* во власть и получается **************...
 показати весь коментар
 
 
Пробуют петухи,реакцию настоящих людей ипытываю. Оп,прокатило,потом больше соберут швали,мусора,в это время водил на дорогах обдирают.ПРОФИЛАКТИКИ НЕТ
 показати весь коментар
 
Російськомовних в Харкові ущемляют? Може хочуть щоб їх асвабаділі?
 показати весь коментар
 
мертвечук в
2014 злобно цедил автомайдану «хотите войны? -будет вам война!», мы ж это не забыли…
ткните эту рашистскую жоппосуку ещё хорошенко прелюдно мордой в видео на
ютубе: "Град, Гуково, обстрел, стрельба по Украине с территории РФ,
России видео 2" … да с весёлым комментарием : «Вот так вот весело в
городе гуково ребятаааа… х.ячит град….ха-ха-ха.
А на территории Украины -живьём , группами- горели люди…ха-ха-ха... патамушта ха-ха-ха у них там "хражданская вайна" .
Суки!
 показати весь коментар
 
 
Арестован ли фашист-провокатор из российско-фашистской банды в Украине " Оккупационная платформа - За жизнь в концлагере" - упырь лесик?
 показати весь коментар
 
"в поддержку развития, защиты русского языка"-митинг провокаторов от ОПЗЖ.
В Харькове все спокойно, никто не притесняет тех, кто разговаривает на русском языке, да и на любом другом тоже. Харьковчане были всегда толерантными к людям говорящим на разных языках.
 показати весь коментар
 
лесик и ему подобные идиоты будут получать по зубам, пока не поймут, что Украина стала другой, и ненависть ко всему русскому будет только расти с каждым днем и дальше, с каждым новым поколением. Им просто пора валить на рашу, или их просто завалят здесь.
 показати весь коментар
 
а опсж в харкові хто керує?правильно,бувший голова адм.президента порошенка.робіть висновки
 показати весь коментар
 
аналогично с негодяем портновым надо поступать, высунул нос на улицу- получи по репе.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору