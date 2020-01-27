 У Києві горить приміщення колишнього Міністерства культури: триває евакуація людей. ВIДЕО

"У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовані, евакуація триває", - повідомляється на сторінці Мінкульту в соцмережі Фейсбук у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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