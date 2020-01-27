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Все про:Міністерство культури (174) пожежа (2003) Міністерство культури, молоді та спорту (20)

 У Києві горить приміщення колишнього Міністерства культури: триває евакуація людей. ВIДЕО

У понеділок вранці в Києві в адміністративній будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України сталася пожежа і зараз триває евакуація людей.

"У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовані, евакуація триває", - повідомляється на сторінці Мінкульту в соцмережі Фейсбук у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: На пожежах в Україні за тиждень загинули 50 осіб, - ДСНС

У Києві горить приміщення колишнього Міністерства культури: триває евакуація людей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172009
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли вже й туди добрались.... В Киеве горит помещении бывшего Министерства культуры: идет эвакуация людей - Цензор.НЕТ 9095
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Аваков, чтобы два раза не вставать, повесит поджог на "убийц" Шеремета.. Тем более, что это улица Франко, недалеко от того самого места
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Министерство культуры не должно существовать в стране как институция, если 73 % его населения быдло-скот, восспитанный на идеалах и принцыпах квартала, сватов и лиги смеха
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Министерство культуры не должно существовать в стране как институция, если 73 % его населения быдло-скот, восспитанный на идеалах и принцыпах квартала, сватов и лиги смеха
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а всё потому, что вовремя не переименовали в "Офис культуры".
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Вот и ПРЕМИЙКА готова министру культуры, за своевременную эвакуацию.
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Аваков, чтобы два раза не вставать, повесит поджог на "убийц" Шеремета.. Тем более, что это улица Франко, недалеко от того самого места
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завхоз прочитал новость и выпил 100 грамм валерьянки
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Культура попередників вже давно згоріла-лишилася макулатура,яку вирішили спалити,аби замести сліди.
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пральна. надо же где-то Офис Квартала-95 размещать. какие зелебобики, такая и культура.
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Не все ж поросені ферми будувати та песі будки.
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А в Америці багато таких, як ти ? 😁😁😁
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Архивы горели, не исключено, кто-то заметал старые грешки.
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