 Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства". ВIДЕО

Про це Зеленський написав у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями", - зазначив президент.
Нагадаємо, День пам'яті жертв Голокосту у світі та Україні відзначають 27 січня за рішенням Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.
это было легко предугадать..
АЛЕ у неї 50% пращурів-українці 25% ашкєнази і 25% татари, а у мене 100% українці...
так що "по-їхньому" ти ашкєназі і як будеш вірити та ходити в сінагогу станеш євреєм... А ПО НАШОМУ ти УКРАЇНЕЦЬ!!
Историю переписать еще не удавалось н и к о м у в Мире .
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Философский пароход и
корабль ""сэт - Луиз""-3.
За время гражданской войны 1918-1921 г.г. погибло " за революцию" около 2.О млн граждан Империи. Расстрельная команда в доме Епатьевых целиком состояла из " лиц интер. нац.
Не согласных с правительством евреев Бланк в 1920 году погрузил на"Философский пароход" и выслал из страны без средств к существованию.
Точно тк же поступил и Адольф в 1939 году.
с богатыми евреями в Германии. За золото и бриллианты они купили себе места на лайнере" Сет - ЛУИС"3- и были высланы из Германии вначале на Кубу -Их не приняло ни Кубинское государство , ни Соединенные штаты .Бедные евреи остались подданными Германии.
И пошли в л а г е р я .
"""Германия, Гамбург, май 1939 года. В поисках спасения 937 богатых еврейских беженцев поднялись на борт океанского лайнера «Сент-Луис». Корабль взял курс на Кубу. Казалось спасение близко, но власти острова свободы, а в последствии и власти США не позволили отчаявшимся людям сойти на берег и корабль был вынужден вернуться в Европу…
Вся история уже 100 лет идет по к р у г у .
Включим и интеллигенцию - расстрелянную еще Бланком -Бронштейном -Менжинским и т.д.
так само как не говорят что красный террор, голокост их рук дело,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Схоже воно вже забуло президентом якої країни є... нашого прапора, гербу, гімну соромишся, а з мови потішаєшся?
Та воно і зрозуміло, Голодомор організовували жидокацапи типу Кагановича!, то чому про нього(Голодомор) говорити!
та і зараз ми бачимо, хто живе за рахунок України.
взіяти хоча б рабіновича - за вкрадені в українців гроші він дарує коштовні подарунки Ізраїлю.
В Украине первый глава чк - латыш Петерс, первый руководитель гулага - латыш Лацис. 90% руководителей чк - евреи.
Но виноваты во всем московиты, а не евреи или латыши..
Їм все одно хто ними володіє.