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Все про:Зеленський (4270) пам'ять (658) Голокост (81)

 Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять мільйонів жертв Голокосту і висловив співчуття єврейському народу.

Про це Зеленський написав у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями", - зазначив президент.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голокосту у світі та Україні відзначають 27 січня за рішенням Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.

Також дивіться: Сьогодні у світі та Україні День пам'яті жертв Голокосту. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172005
 
 
 Топ коментарі
 
ты что, прошел в Трускавце "курс лоботомии" и забыл про "сеньор Голодомор" про страну-порно актрису?
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Зеленский это ужасная трагедия украинского народа и трагический урок для всего украинцев.
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Не знаю почему, но миллионы жертв коммунизма волнуют меня не меньше, чем последующие жертвы Холокоста. Нельзя вспоминать Холокост без упоминания жертв коммунизма. Иначе получаем убийцу-кэгэбэшника Путина (российского гестаповца) как одного из главных спикеров на антифашистских форумах, что само по себе отвратительно.
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Ох, как ты любишь делить всё на "чёрное" и "белое"... Ладно, пусть я буду "проходимцем"... Людей, имеющих юридическое образование, часто так именуют - мне не привыкать...
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я знал что именно это ты и выберешь...
это было легко предугадать..
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Та вони самі ніяк визначиться, не можуть... В давні часи домінувала не національна, а релігійна ознака. Крім того, не тільки вихідці з Близького Сходу сповідували іудаїзм - і в Ефіопії деякі племена його дотримувались, і в Лівії, Тунісі, Марокко, Іспанії... Тобто там, де "діти моря", яких пізніше, римляни стали іменувать "пуніка", фінікійці, заснували свої колонії, на заміну Мардуку й Іштар приходив Яхве... Те ж саме було і на території Туреччини. Добрався іудаїзм і до Хазарського каганату. А звідти - до Русі... "Жидівські ворота" не "просто так" називалися... В тому районі селилися саме люди, що притримувались іудаїзму... І це були не тільки хозари, а й місцеві слов"яни. Після розвалу Хазарії, а потім - утвержденню християнства, іудеї перебазувалися в Крим, де сформувався народ "караїми"... Само -собою, в них нема ні краплі семітської крові... Те ж саме творилося і в Европі... Якщо добре "копнуть", то в євреях така сама "лемішка" міжнаціональна, як і к інших народів... Тепер народ об"єднується лише одною мовою, спільною територією та звичаями... Ні того, ні другого, ні третього у наших "євреїв" нема...
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а тато каже... мама гарна людина... вона тобі добра бажає(по-своєму) Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 448
АЛЕ у неї 50% пращурів-українці 25% ашкєнази і 25% татари, а у мене 100% українці... Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 448
так що "по-їхньому" ти ашкєназі і як будеш вірити та ходити в сінагогу станеш євреєм... А ПО НАШОМУ ти УКРАЇНЕЦЬ!!
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так то воно так... але НАСЕЛЕННЯ ІЗРАІЛЯ ЦЕ-49% ашкєназі(етнічно і на 50%не семіти..)- 24%сєфарди(етнічно на75% семіти)+ араби-палестинці=семіти(15%) + Інші(12%) хоча й мешкають на теріторіях Іудєї-Самарії та ще2-4х "царств"(які ніколи не об'єднувалися) не мають НІЯКИХ СПАДКОВИХ ПРАВ НА МОВУ =******** івріт-яка фактично є НОВОЮ на базі біблейських текстів. Це майже теж саме що й москальський(російський)язик який СТВОРИЛИ ашкєназі на замовлення П№1 з північого діалекта старої македонської мови(православна церковна мова).. Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 4845
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Не мели дурниць... Які "ашкеназі" створили "російську" мову? Євреїв не те що на державні посади не допускали, а й забороняли проживання поза межами "кордону осідлості", тобто безпосередньо в "расєйських" губерніях... Виключення робилося лише для "вихрестів"... А аналогія з створенням НОВОГО "івриту" може буть тільки одна - якби ми втратили свою мову і, на основі старослов"янської мови (розмовної мови Великого князівства Київського, який став мовою богослужінь), почали відтворення розмовної... ******* російська, основи якої були закладені в кінці царювання Катерини ІІ, виникла на фундаменті української, принесеної священниками-українцями, в період з Олексія Михайловича Романова, до Лизавети Петрівни, з додаванням місцевих слів, що зазнав впливу фонетики місцевих угрофінських говірок...
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Зеленский это ужасная трагедия украинского народа и трагический урок для всего украинцев.
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А голодомор - так себе. Онем если и высказываются, то в общих чертах. А фамилии зачинщиков умалчивают. Только сралина вспоминают.
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В основном фамилии-то одной ма-а-аленькой, но хитрой нации, которая в меньшинстве занимала большинство всех руководящих должностей.
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і щас тоже: рєЗє!дєнт, його охвіс, кабмін та половина депутатів ВР - бохоізбрані
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СУД над винними в голодоморі БУВ. ЗЛОЧИНЦІ ВСІМ ВІДОМІ
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Геноцид гереро и нама, армян, ассирийцев, понтийских греков, евреев, цыган, тутси, боснийских мусульман,.депортации и репрессии по национальному признаку в СССР... Это всё трагедии разных народов. Голодомор в Украине, это тоже геноцид, о котором нельзя забывать никому
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так чому такі почесті йюде в ущєрб нашому? Йа п поплакав над горем Мойші, але ж він радуйєця горю Тараса
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Боснийцев итальянцы считают своим народом,ассирийцев в 18в.англичане считали персами.Бэнд(бандарная ул.в Бахы в нач.20в) греки? Греция- половина ИндоПэриджана(ПэриУш=АхерУш=Конец Сознания-Греция) со ст.Испарта(БЭРДА ст.царевны Пэриханум).Город Севастополь наз-ся Бахтиар(Судьбы муж)=ГЕКТОР в Трое(Отца рана).Эр Мэн?(Муж я с одэри=азэри) перс.указом от 1824г.как "переселение евреев"(но пришли сильно с арабами смешанные).Убили греков(??кто).В Крыму давно был г.Сарыбаш( от Сарды) в Джалаирском районе.Также в 1990г Кремль выселил 5тыс.селение СарыБаш(Сарды -есть клип у меня) в с. Джалаир в ОдЭр(АзАта)бэйджане.А голодомор конечно надо признавать.
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Смотрим уроки для человечества .
Историю переписать еще не удавалось н и к о м у в Мире .
*****
Философский пароход и
корабль ""сэт - Луиз""-3.
За время гражданской войны 1918-1921 г.г. погибло " за революцию" около 2.О млн граждан Империи. Расстрельная команда в доме Епатьевых целиком состояла из " лиц интер. нац.
Не согласных с правительством евреев Бланк в 1920 году погрузил на"Философский пароход" и выслал из страны без средств к существованию.
Точно тк же поступил и Адольф в 1939 году.
с богатыми евреями в Германии. За золото и бриллианты они купили себе места на лайнере" Сет - ЛУИС"3- и были высланы из Германии вначале на Кубу -Их не приняло ни Кубинское государство , ни Соединенные штаты .Бедные евреи остались подданными Германии.
И пошли в л а г е р я .
"""Германия, Гамбург, май 1939 года. В поисках спасения 937 богатых еврейских беженцев поднялись на борт океанского лайнера «Сент-Луис». Корабль взял курс на Кубу. Казалось спасение близко, но власти острова свободы, а в последствии и власти США не позволили отчаявшимся людям сойти на берег и корабль был вынужден вернуться в Европу…
Вся история уже 100 лет идет по к р у г у .
Включим и интеллигенцию - расстрелянную еще Бланком -Бронштейном -Менжинским и т.д.
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200 евреев, приехавших с члениным из Германии в опломбированных вагонах вместе с дивизиями латышских стрелков устроили коммуняцкий переворот в 1917 году. Первый руководительчк в Украине - латыш Петерс, первый руководитель гулага - латыш Лацис. 90% руководителей чк, устроивших голодомор - евреи. Но об этом говорить запрещено.
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А потрібно. Євреї педалюють питання відповідальності поляків і бандерівців. Ми маємо відповасних злочинах не каються.
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"ми маємо відповідати, бо вони у власних"...
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Ні, саме так воно і було насправді. Але у нас ніколи історію не вчили у розрізі національностей.
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Може так і було, але це чудо - цап провокатор.
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шутеек по типу "пан холокост" не будет? по моему г + г должно нас порадовать сегодня!
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Чому ізраїльтяни не засудили своїх одновірців кагановічєй за етноцид українців в:1922;32-33;46 роках такого вбивства народу не знала історія Людства і замовчується далі зате всі мають знати про "Голокост"?!
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Их кнессед и сейчас не признает голодомор геноцидом! А ты хочешь что бы они своих признали.
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До речі, в Освенцімі в зондер-командах євреї працювалив немалій кількості. Почитайте Вадим Бойко ;Слово після страти; як євреї гвалтували своїх же єврейських дітей, перед тим як загнати їх у газову камеру.
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а чому виникла агресія саме до євреїв ?
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Можливо цьому виною їх нацизм. Вони ж інші нації людьми не вважають.
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суспільство тих часів (а наше й досі) було хворе соціалістичними поглядами = ненависть до багатих. Єврейські німці, та й не тільки вони, завжди мали хист - заробляти гроші. Ось і наслідки. Єдиним залишається питання, чому у самого Адольфа була така внутрішня ненависть, але це щось особисте...
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наверное от того что после первой мировой евреи торгаши паразитировали на бедности немцев, погромы в 30-х еврейских магазинов это последствия деяний евреев, только они умалчивают что они творили с обездоленными, голодными, нищими немцами.
так само как не говорят что красный террор, голокост их рук дело,
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Лишу посилання на історію Вадима Бойка, бо ще звинуватять в розпалюванні ворожнечі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Схоже воно вже забуло президентом якої країни є... Чому ж ти на президента Ізраїлю не балотувався, якщо так про свій народ турбуєшся, а нашого прапора, гербу, гімну соромишся, а з мови потішаєшся?
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SergTranscarpathian

Схоже воно вже забуло президентом якої країни є... нашого прапора, гербу, гімну соромишся, а з мови потішаєшся?

Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 1767
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Ну да, Зелебенське про Голокост патякає, а про Голодомор 32-33 років ні слова!
Та воно і зрозуміло, Голодомор організовували жидокацапи типу Кагановича!, то чому про нього(Голодомор) говорити!
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совком керували в основному євреї.
та і зараз ми бачимо, хто живе за рахунок України.
взіяти хоча б рабіновича - за вкрадені в українців гроші він дарує коштовні подарунки Ізраїлю.
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Переворот в 1917 г. устроили евреи и латышские дивизии, совком рулили евреи. Десятки миллионов лучших, образованных из бывшей Российской империи вынуждены были эммигрировать. Десятки миллионов погибли в братоубийственной гражданской войне и гулаге.
В Украине первый глава чк - латыш Петерс, первый руководитель гулага - латыш Лацис. 90% руководителей чк - евреи.
Но виноваты во всем московиты, а не евреи или латыши..
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Московіти це раби, які ненавидять вільних людей.
Їм все одно хто ними володіє.
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Это миф. Рабы трусливы. И ищут сильно хозяина, сразу сдаются в плен тому, кто сильнее. Московиты умеют умирать и не сдаваться. Поэтому разбили Карла 12, Наполеона, Гитлера. Та же Франция сдалась гитлеру без боя.
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В цих війнах воювали в основному українці.
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Окрім Карла. Та і то, там теж були. Ярмо росіске відстоювали.
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Все верно, украинцы тоже умирают, но не сдаются. Еще во времена Запорожской Сечи. Когда украинцы били турок и ляхов.
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Ты дебил как они разбили Карла под Полтавой на одного шведа было десять кацапов и то первые пол дня кацапня сидела в редутах и обсиралась а потом шведам ударили в спину калмыкобашкирская орда которая еле подоспела к вечеру
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Да нифига не было никакого холокоста, это все выдумки хитрожопых представителей воробьиного народца и это зенедоразумение, на котором лежит ответственность за гибель наших бойцов, им подпевает.
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Просто пєрєсталі стрєлять... по указке зеленого осла

Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 5551
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Гитлеру в концлагерях, надо было дубинки эбонитовые дать, что бы об еврейские робы электрику добывать! Бачите як, панове українці. пару слов змінили і з "насміхання з тупих хахлів" отримуємо страшні речі... То може страшними є ми, бо обираємо таких покидьків?
Зеленський про Голокост: "Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства" - Цензор.НЕТ 1427
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Після другої світової,загинуло мільйони людей у різних війнах.Чому їх ніхто не згадує? Це все лицемірство.
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Я так понял, что до конца каденции Зели, все разговоры о голодоморе прекращаются, а говорим о холокосте, и как вознаградить бедных евреев.
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Зелєнський,міняй жидівський характер на український!..Інакше "трагічний урок" має всі шанси повторитись...
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гітлер так само ненавидів і українців і циган і інші народи, які масово знищувалися в лагерях смерті, але шанувати ми мусимо тільки загиблих євреїв
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А голодомор ето что не трагедия семь миллионов заморили за пол года про ето резедент зелох молчит
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А 30-ти летний геноцид украинцев в последнее время тебя не интересует, не Вова?
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он стесняется что он сам еврей, почему он о своем народе, к которому он относится этнически, говорит в третьем лице?
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