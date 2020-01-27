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 Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль. ВIДЕО

Згоріле цієї ночі авто в Ужгороді належить Ігорю Діру, колишньому Надзвичайному і Повноважному Послу України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Uzhgorod.in, про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у себе в телеграм-каналі.

"Вночі горів автомобіль Mercedes на Слов'янській набережній, біля ресторану "Венеція". За моєю інформацією, автомобіль належить Ігорю Діру, Надзвичайному і Повноважному Послу України. Довгий час працював послом України у Швейцарії. Не поспішав публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер. А поки ловіть відео від підписника мого телеграм-каналу, який проходив повз і саме зафіксував момент пожежі", - написав Глагола.

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила провадження за ч.2 статті 194 КК, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Чернівцях затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім'ю

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171985
 
 
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фамилия у него сепарская: Дыра Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 9122 Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 963. Если бы балотировался и на биг-бордах было написано "За ДЫру", то страшно и представить что могло бы быть Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 848
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Видео снимал просто подписчик или подписчик-поджигатель?
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Вчера на местных сайтах инфа была -- подошел мужичек, прихрамывая, брызнул на капот, поджег и, неспеша, прихрамывая ушел
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Прихрамывал, чтобы по походке не вычислили?))
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Офигеть люди в Ужгороде ! Вместо того что бы вызвать пожарных просто снимают ролик !
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ага, потім викладають в фейсбуках, збирають лайки і пишуть запамятайте негідника, а щоб затримати, в поліцію подзвонити нафіг нада, лайків не буде.
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"Наши" люди , та такси в булочные, ой , тьфу, по- ресторанам .... не шастают Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 8337
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