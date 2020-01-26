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Все про:Держприкордонслужба (2387) Закарпаття (856) контрабанда (1079) Правоохоронні органи (687) цигарки (445)

 Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками митниці виявили позашляховик, нашпигований контрабандними сигаретами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Автомобілем 2014 року випуску їхав в Угорщину 40-річний українець. Під час перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Вилок" оглядова група знайшла 1 660 пачок сигарет, які було заховано під обшивкою в багажному відсіку.

Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 01

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Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 02

Сигарети і знаряддя їхнього незаконного переміщення (автомобіль), вилучили співробітники митниці.

Дивіться також: Партію військових годинників з радіаційним випромінюванням намагалися вивезти за кордон на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171924
 
   
 Топ коментарі
 
Їздив я через цю митницю. Як правило там їдуть лише місцеві, тому про цього дурня було заздалегідь відомо.
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Range Rover -- это очень серьёзно! ...это понты, шо дороже украинских денех...*)
Я по Киеву ехаю на своём скромном Крайслере -- стою во всех пробках, как порядочный поц -- видеорегистратор себе тихонько всё пишет... -- ...такого беспредела мне поназаписывал -- в основном Range Roverы лютуют по беспределу...

Мне Друган-Киевлянин грит: Это у нас круче, чем Мэрин!

...и обидно мне стало за родной Бундес.*)
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Во всем Мире написано. Даже у меня тут, практически в джунглях- 200 штук. И на вывоз, и на ввоз. То есть- блок.
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Range Rover -- это очень серьёзно! ...это понты, шо дороже украинских денех...*)
Я по Киеву ехаю на своём скромном Крайслере -- стою во всех пробках, как порядочный поц -- видеорегистратор себе тихонько всё пишет... -- ...такого беспредела мне поназаписывал -- в основном Range Roverы лютуют по беспределу...

Мне Друган-Киевлянин грит: Это у нас круче, чем Мэрин!

...и обидно мне стало за родной Бундес.*)
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Range Rover

Самое захудалое а в т о - спроектированное в Англии пенсионерами - электриками в Англии.

.Ремонту не подлежит .

Одноразовый аппарат.

На ОЛХ цены от 3.5 зеленых до 25 ..
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-- поддержал!
Есть отчёты по езде, по долгому и трудному бездорожью -- с японками дело было, в сравнении...
-- как йета па рюськи? -- хавно! *)
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Їздив я через цю митницю. Як правило там їдуть лише місцеві, тому про цього дурня було заздалегідь відомо.
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Ага -- очередины на Границу с двух концов, а дороги от границы пустые -- в обе стороны... ...куда все люди и машины деваются? *)
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На цій митниці майже нема черги, а більше всього їдуть місцеві на велосипедах.
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Велобайкери з великим багажником.😁
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Тільки скінчений ідіот наважиться ризикувати такою машиною за якихось півтори-дві тисячі пачок з цигарками. У пацана раніше все явно було "схвачєно", та цього разу "шото пошло нє так".
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Этот ровер наверное на евробляхах....стоит дешевле тех сигарет....
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Це можна порахувати. Раніше опт цигарок бу десь по 3 долара. 1660х3-десь 5 тис доларів.
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Итого- 170 блоков. Три стандартных ящика и ещё 20 блоков. Я не знаю исходную цену и цену на выходе, к сожалению. Но, можно спрогнозировать, исходя из нашего манталитета, что навар должен быть не менее чем "в два раза"(с). Тогда так: навар водилы- 3400 долларов, если он приобретал эти сигареты в рознице, по 45-48 гривен, за пачку. Если это серьезный канал контрабаса, то навар- совершенно неизвестен. Де-то так.
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-- надо в Амэрыку сигареты контрабандировать! -- там пачка 14 доллярив стоит... *)
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Потрібно ціну на сигарети підняти в 3 рази тоді не вигідно буде возити
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Щоб ти всрався разом з урядом та ВР. ВВЕДІТЬ податок на багатство, уроди.
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А ще прогресивний податок на прибуток. У Великій Британії він доходить до 54 відсотків.
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..........мабуть ,трохи ранiше ,"добрi люди" порадили зробити такий манъовр.
I "вбили" тръох зайцiв и одного оленя. Повна вiдсутнiсть чуйки,розуму та iнстинктiв...Шкода
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Не будет как Штепе - компенсацию еще получит?
Но правильно шоб забирать т.с.
правда его на "аукционе" выкупит тот же владелец.
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Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит все не так уж плохо на сегодняшний день ))
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Ти це в Кременчуці чи Прилуках людям розповідай.
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Где написано, что нельзя вывозить сигареты?
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Во всем Мире написано. Даже у меня тут, практически в джунглях- 200 штук. И на вывоз, и на ввоз. То есть- блок.
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Когда ещё ЕС небыло, немцы по выходным в Чехай ездили -- затовариться, покушать, заправиться... -- и я с ними. На границе давка была, с пару километров!

Взял как-то, шоб немецкую таможню обдурить, два блока сигарет, но по 25 штук в пачке...
-- на себя и на жинку, в Дути Фри на нейтралке. Думал, шо гансюки дурней меня...*)
И меня хлопнули, натюрлихь... -- стоят погранцы, уже протокол сочинять собираются...
...я тупо сажусь за руль, резко влево и обратно к Дути Фри, нихто ничего сообразить не успел ..... ....чек был, бысто всё поменял на и назад вернулся... -- те, ещё даже не опомнились.
Грю -- Аллес ин Орднунг!

-- так и проехал бех штрафа и коньфиксации...*)
Но две воровских канистрочки с бензинчиком -- 40 литров -- под ковриком в багажнике провёз... -- в Школе Жизни нет каникул!
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аха!!на цензоре тебе поверят(на слово написанное)особенно после слов:,,протокол сочинять собираются"как правило они сразу пишут ,,без какой либо подготовки"эт ты и сообразить не успееш как протокол тобой уже подписанный на руках у тебя будет!!мило поблагодариш,,за хороший сервис"и тихонько поедеш оплачивать выставленный счёт. Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3012 Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5750
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Каждый должен делиться своим личным опытом... -- а ты рассказываешь про мой...
Лэк ми ам Орш! -- как говорят баварские крестьяне...*)
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боюсь что ты до баварских крестьян ну никак не дотягиваеш и вообще свои извращения придержи при себе в публичном пространстве они никому не интересны.
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отвянь!!тебе объяснили что ты примитивен(соответственно неинтересен)и не утруждай себя ответом.заранее благодарю.
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В етом нет ничего удивительного.В Ужгороде на рынке Краснодонцев по выходным только и слышна словатская и венгерская речь.Прчему бы им не покупать промтовары за копейки когда он у них стоит в разы дороже?
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Можна вивозити не більше одного блока цигарок.
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Про 200 штук в законе написано, что нельзя ввозить. Про вывоз нигде не увидел...
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Можливо, бо перевіряють та шукають цигарки лише мадяри.
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так сам бог велел ему пустить дымовую завесу, а дым сигарет с ментолом, как ызвестно, пьяный угвр качает Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4252
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Такі машини треба конфісковувати і передавати в ЗСУ та прикордонникам. Бо усі знають, як у нас проходять аукціони...
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Премию Дарвина этому идиоту! В неочереди!
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Делиться надо с таможней а то развели тут панимаешь самодеятельность!
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Видно, был чужак, "своих" пропускают за мзду и не боясь...
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Контрабас это не преступление. Настоящий преступник это государство, которое мешает людям свободно торговать.
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Уважаемые,ланж роверы для Закарпатских Венгров и Румынов драндулет типа горбатого запорожца.На нем возят картошку,капусту и навоз на огород ну иногда и сигареты за бугор.Это только Закаппатскому украинцу никуда без сурового досмотра бздительных митников из обеих сторон,вот видимо и украинец попался из перевозом а не Венгр или Румын.
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гы скрытая реклама автомобиля и его ,,практические"возможности!!
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рендж говно кстати. по бездорожью разваливается на первой тысяче.
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а поцовата бидлота була впевнена що"парішаіт"... А ту так всрався
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Забув чувак просту істину-ділитися треба! Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3552

Диалог в каюте,таможенник(т),и пассажир(п):
т:Наркотики есть?
п: конечно,чемодан под кроватью.
т:оружие везёте?
п: Ага,чемодан под кроватью.
т:Деньги незадекларированые?
п:А как же! Чемодан под кроватью....
тофигевший)И это всё ваше????
пспокойно) Нет,это ваше.Моё в трюме!
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