 Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Автомобілем 2014 року випуску їхав в Угорщину 40-річний українець. Під час перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Вилок" оглядова група знайшла 1 660 пачок сигарет, які було заховано під обшивкою в багажному відсіку.

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Сигарети і знаряддя їхнього незаконного переміщення (автомобіль), вилучили співробітники митниці.

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