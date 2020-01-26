 Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Автомобілем 2014 року випуску їхав в Угорщину 40-річний українець. Під час перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Вилок" оглядова група знайшла 1 660 пачок сигарет, які було заховано під обшивкою в багажному відсіку.
Сигарети і знаряддя їхнього незаконного переміщення (автомобіль), вилучили співробітники митниці.
Я по Киеву ехаю на своём скромном Крайслере -- стою во всех пробках, как порядочный поц -- видеорегистратор себе тихонько всё пишет... -- ...такого беспредела мне поназаписывал -- в основном Range Roverы лютуют по беспределу...
Мне Друган-Киевлянин грит: Это у нас круче, чем Мэрин!
...и обидно мне стало за родной Бундес.*)
Самое захудалое а в т о - спроектированное в Англии пенсионерами - электриками в Англии.
.Ремонту не подлежит .
Одноразовый аппарат.
На ОЛХ цены от 3.5 зеленых до 25 ..
Есть отчёты по езде, по долгому и трудному бездорожью -- с японками дело было, в сравнении...
-- как йета па рюськи? -- хавно! *)
З одеського бізнесмена, якого президент Зеленський називає "хрещеним батьком контрабанди в Україні", Вадима Альперіна зняли електронний браслет.
I "вбили" тръох зайцiв и одного оленя. Повна вiдсутнiсть чуйки,розуму та iнстинктiв...Шкода
Но правильно шоб забирать т.с.
правда его на "аукционе" выкупит тот же владелец.
Взял как-то, шоб немецкую таможню обдурить, два блока сигарет, но по 25 штук в пачке...
-- на себя и на жинку, в Дути Фри на нейтралке. Думал, шо гансюки дурней меня...*)
И меня хлопнули, натюрлихь... -- стоят погранцы, уже протокол сочинять собираются...
...я тупо сажусь за руль, резко влево и обратно к Дути Фри, нихто ничего сообразить не успел ..... ....чек был, бысто всё поменял на и назад вернулся... -- те, ещё даже не опомнились.
Грю -- Аллес ин Орднунг!
-- так и проехал бех штрафа и коньфиксации...*)
Но две воровских канистрочки с бензинчиком -- 40 литров -- под ковриком в багажнике провёз... -- в Школе Жизни нет каникул!
Лэк ми ам Орш! -- как говорят баварские крестьяне...*)
Диалог в каюте,таможенник(т),и пассажир(п):
т:Наркотики есть?
п: конечно,чемодан под кроватью.
т:оружие везёте?
п: Ага,чемодан под кроватью.
т:Деньги незадекларированые?
п:А как же! Чемодан под кроватью....
тофигевший)И это всё ваше????
пспокойно) Нет,это ваше.Моё в трюме!