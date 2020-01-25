 З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Луцьку попрощались із загиблим бійцем Миколою Сорочуком. У верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі здійснили чин відспівування загиблого, після чого на Театральну майдані відбулась громадянська панахида. Поховали Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Фото: volyn24.com
Микола Васильович Сорочук народився 23 травня 1997-го в селі Чорниж Маневицького району Волинської області. Жив у селі Лище Луцького району. У 2015 році здобув фах зварювальника. Був призваний на строкову службу і підписав трирічний контракт з 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном. На війні втратив бойового товариша (Ростислав Доброшиський загинув 1 серпня 2017 року в Новозванівці). Повернувшись з фронту, працював на підприємстві холдингу "Модерн-Експо". Вступив на заочну форму навчання в Академію рекреаційних технологій і права, на факультет правознавства.
16 грудня 2019 року вдруге уклав контракт на військову службу. Був старшим солдатом, військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У нього залишилися мати і сестра.
Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Люблю
Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. І я те саме.
А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше.
У голові постійно його оце "Ластівонько", воно зі мною.
Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вженета війна" так само.
Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає.
//
І зима не зима
і війна не війна
назбирала смертей
як зерно на жнива
натрусила нам сліз
мов холодним дощем
для війни - це каприз
і вона хоче ще!!!
і відважні доньки
і найкращі з синів
від'їжджають на схід
у обійми війни…
у обіймах зими,
там де грім, кулі й дим,
за териконами - ворог
а тут був... побратим!//
Царство Небесне юному Янголу-воїну!
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
Хто зберіг любов до краю
І не зрікся роду,
Той ім'ям не вмре ніколи
В спогадах народу.
***
Хто зберіг любов до краю
І не зрікся роду,
Тільки той віддав всю душу,
Все, що зміг, народу.
1905г.