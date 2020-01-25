EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  3368  13
Матеріали за темою:
Все про:Луцьк (174) похорон (766) Ян Осока (934) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (55)

 З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луцьку відбулася церемонія прощання з бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Миколою Сорочуком, загиблим 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

"У Луцьку попрощались із загиблим бійцем Миколою Сорочуком. У верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі здійснили чин відспівування загиблого, після чого на Театральну майдані відбулась громадянська панахида. Поховали Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС. ФОТОрепортаж

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 01
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 02
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 03
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 04
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 05

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 06
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 07
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 08
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 09
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 10
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 11

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 12
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 13
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 14
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 15
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 16
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 17

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 18
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 19
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 20
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 21
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 22
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 24
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 25
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 26
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 27
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 28
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 29
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 30
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 31

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 32
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 33
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 34
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 35
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 36
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 37
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 38

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Валерія Закусила, який загинув на Донбасі, поховають 22 січня в Білій Церкві

З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 39
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 40
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 41
З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку 42
Фото: volyn24.com

Микола Васильович Сорочук народився 23 травня 1997-го в селі Чорниж Маневицького району Волинської області. Жив у селі Лище Луцького району. У 2015 році здобув фах зварювальника. Був призваний на строкову службу і підписав трирічний контракт з 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном. На війні втратив бойового товариша (Ростислав Доброшиський загинув 1 серпня 2017 року в Новозванівці). Повернувшись з фронту, працював на підприємстві холдингу "Модерн-Експо". Вступив на заочну форму навчання в Академію рекреаційних технологій і права, на факультет правознавства.

16 грудня 2019 року вдруге  уклав контракт на військову службу. Був старшим солдатом, військовослужбовцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися мати і сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побратими попрощалися із загиблим українським воїном Миколою Сорочуком у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171883
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне Герою...
 показати весь коментар
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
 
 
Ярина Чорногуз з Миколою Сорочуком.22 січня о 15:32 ·

Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Люблю

Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. І я те саме.
А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше.
У голові постійно його оце "Ластівонько", воно зі мною.
Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вженета війна" так само.
Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає.
 показати весь коментар
 
 
дякую Люди... що провели в останню путь Героя...
//

І зима не зима
і війна не війна
назбирала смертей
як зерно на жнива
натрусила нам сліз
мов холодним дощем
для війни - це каприз
і вона хоче ще!!!

і відважні доньки
і найкращі з синів
від'їжджають на схід
у обійми війни…
у обіймах зими,
там де грім, кулі й дим,
за териконами - ворог
а тут був... побратим!//

Царство Небесне юному Янголу-воїну!
 показати весь коментар
 
 
ХТО ЗБЕРІГ ЛЮБОВ ДО КРАЮ
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

Хто зберіг любов до краю
І не зрікся роду,
Той ім'ям не вмре ніколи
В спогадах народу.
***
Хто зберіг любов до краю
І не зрікся роду,
Тільки той віддав всю душу,
Все, що зміг, народу.

1905г.
 показати весь коментар
 
 
Существуют ли украинские снайперы? Или мы лишь принимающая сторона?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору