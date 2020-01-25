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  2024  8
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 Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС на Луганщині відбуваються навчальні збори для командирів танкових підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поряд з вивченням теорії, яка включає загальнику тактику та порядок роботи командира з планування бою, вдосконалюють танкісти і практичну складову. Серед основних елементів відпрацювання - порядок дій екіпажу при озброєнні танку, приведення танку до бою та практичне виконання вправ стрільб. Кожний елемент підлягає оцінюванню методом тестування.

Водночас навчаються військові і виконанню інших нормативів, зокрема використання обладнання для самоокопування, робота мінного тралу, вивчення порядку і принципу роботи з нічними приладами, підготовка об'єкту до просування в складних дорожніх умовах тощо.

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок прицільного ворожого обстрілу поранено 1 українського воїна, - пресцентр ОС

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 02
Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 03

На завершальному етапі проведення зборів танкісти вивчили специфіку орієнтування на незнайомі місцевості та роботу на мапі з нанесення тактичних і топографічних знаків.

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 04
Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині 06

"Такі збори треба проводити постійно, адже кожен танковий підрозділ повинен бути в готовності виконати будь-яку бойову задачу, а без практики - це неможливо. Бойовий досвід звичайно є у багатьох танкістів, але нарощувати його треба постійно. Тому ми і зібрали командирів, щоб навчити їх, а вони вже своєю чергою навчатимуть своїх підлеглих", - розповів керівник зборів Євген Межевікін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171873
 
   
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Все супер, але де стрільби керованими реактивними снарядами по рухомих цілях вдень і вночі? Головна зброя танка це керований реактивний протитанковий снаряд, без нього танк це мішень для ворожих розрахунків ПТРК! Танк в ******** війні має знищувати ворожу бронетехніку (в колоні) на відстані 5км з засідки і відходити на запасний вогневий рубіж, в цьому полягає вся ******* тактика ведення танкового бою! Без відпрацювання цієї вправи, всі зайняття це лише підготовка до справжніх тренувань! А ми за 6 років жодного разу керованими реактивними снарядами по мішенях (рухомих чи нерухомих) не стріляли, бо обладнання керування на танках несправне і неспроможне вести бойові дії! А через несправне обладнання в нас ненавчені навідники та командири і ми не можемо ефективно застосовувати танки в бою! Ще в 2014 році влада (жирний боров на посаді Президента) клялась що замість танків БМ Оплот, які ми віддавали в Тайланд, будуть вироблені десятки танків Т-64БМ Булат (проведена модернізація різних версій Т-64Б до рівня Т-64БМ Булат) щоб всі танки отримали нове обладнання управління реактивними протитанковими снарядами і щоб всі нові танки Булат могли стріляти реактивними протитанковими снарядами Комбат на відстань 5км, що дасть їм перевагу в танковому бою! На жаль влада (жирний боров на посаді Президента) нічого не зробили і за 6 років війни жодного нового Булату в ЗСУ не з'явилось! Сьогодні ми знову не бачимо в оборонному замовленні на 2020 рік модернізації Т-64Б до рівня Т-64БМ Булат і постає питання, як і чим ми будемо воювати? Якщо будуть нові танки БМ Оплот, тоді зрозуміло чому не робляти Булати, але ж нових танків Оплот теж немає, виробництво Оплотів для ЗСУ повністю провалено!
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Речь идет о заводке танка и использовании бревна.Дойдут и до стрельбы ракетами.
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Думал минные тралы КМТ-6 сняты с вооружения,а они присутствуют.Танкистам респект!
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попробуйте с " толкача" завести один изготовленный танк в Украине.
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