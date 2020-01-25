 Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поряд з вивченням теорії, яка включає загальнику тактику та порядок роботи командира з планування бою, вдосконалюють танкісти і практичну складову. Серед основних елементів відпрацювання - порядок дій екіпажу при озброєнні танку, приведення танку до бою та практичне виконання вправ стрільб. Кожний елемент підлягає оцінюванню методом тестування.

Водночас навчаються військові і виконанню інших нормативів, зокрема використання обладнання для самоокопування, робота мінного тралу, вивчення порядку і принципу роботи з нічними приладами, підготовка об'єкту до просування в складних дорожніх умовах тощо.

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На завершальному етапі проведення зборів танкісти вивчили специфіку орієнтування на незнайомі місцевості та роботу на мапі з нанесення тактичних і топографічних знаків.





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"Такі збори треба проводити постійно, адже кожен танковий підрозділ повинен бути в готовності виконати будь-яку бойову задачу, а без практики - це неможливо. Бойовий досвід звичайно є у багатьох танкістів, але нарощувати його треба постійно. Тому ми і зібрали командирів, щоб навчити їх, а вони вже своєю чергою навчатимуть своїх підлеглих", - розповів керівник зборів Євген Межевікін.