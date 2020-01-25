 "Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на третьому аудіозаписі людина з голосом глави ДБР Романа Труби повідомила співрозмовнику, чий голос схожий на голос керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка, про чергове доручення Офісу президента України - почати переслідування колишнього депутата Олександра Третьякова.
УВАГА! Ненормативна лексика!
"Удовиченко: Нє, ну бл#дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?
Труба: Ну бл#дь, х#йня. Каже це робимо з цим. ВОНИ хочуть ї#ашіть, бл#дь. Тепер будемо ї#ашіть Третьякова, бл#дь.
Удовиченко: Так правильно, давайте.
Труба: Так я про це домовився. Не просто Шурика ї#ашити, Третьякова будемо ї#ашити.
Удовиченко: Романе Михайловичу, ми з вами довіряємо один одному. Якщо ви мені говорите, наприклад, будь-що. Сашо, вистрибни у вікно, бо так треба, - я вистрибую".
У 2013-2014 активно підтримував Революцію Гідності: закупив близько 500 бронежилетів, мішки, барикад, намети, спальники, одяг тощо. Офіс Олександра Третьякова на Подолі приймав протестувальників для обігріву та ночівлі, там також перебували члени «Правого сектору» та інші активісти. З початком війни на Сході закуповує амуніцію для добровольчих батальйонів в зоні АТО, надає фінансову підтримку сім'ям учасників АТО Святошинського району міста Києва
У 2014 році Верховною Радою VIII скликання був обраний головою Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.
У 2017 році електронна декларація Олександра Третьякова пройшла повну перевірку в Національному агентстві з питань запобігання корупції. В ході перевірки порушень не було виявлено
У січні 2018 року громадська мережа «Опора» включила Олександра Третьякова в трійку найбільш ефективних глав Комітетів Верховної Ради. У Третьякова найвищий показник законодавчої ефективності - 22 прийнятих з 62 ініційованих законопроектів
Вот за это вот расследовать:
"18 января 2018 представители профильного комитета зарегистрировали в Верховной раде постановление об обращении Рады к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов, и 27 февраля это постановление было принято парламентом[30]." (Википедия)
То есть получается, что за дискредитацией ветеранов АТО и волонтеров стоит ОП, раз поручение "расследовать" было передано оттуда.
А то кто-то сомневался о связке Богдан-Портнов.
Выступал против участия Виктора Ющенко в президентских выборах 2010 года. По мнению Третьякова, главной миссией Ющенко в 2010 году было проведение честных выборов, но демократический лагерь должен был представлять единый рейтинговый кандидат - на тот период, это была Юлия Тимошенко.
Жёстко критикует любые проявления сепаратизма, выступает за единую соборную Украину.
Является сторонником децентрализации власти, предоставления местным советам широких полномочий и ограничения количества поступлений из областных бюджетов в центральную казну.
https://apostrophe.ua/article/society/2019-05-13/jurnalistyi-nashli-sled-spetsslujb-rf-v-kompanii-kotoruyu-svyazyivayut-s-nardepom-tretyakovyim/25689
Ничего себе, лексика у ответственного лица. Но, должен признать: сухо, нехудожественно, хреново! У меня, старые боцманюги, выдавали такие арии, что Труба бы обосрался, от зависти!
Поздравляем Трубу и Богдана с годом крысы.
Хорошо пошло, дальше без остановок.
"Китайский Новый год, или Фестиваль весны, в этом году отмечается 25 января. Празднования продолжатся 15 дней в зависимости от регионов, а официальные новогодние каникулы продлятся с 24 по 30 января. Самый распространенный подарок в Китае - деньги в красном конверте"
(Гугл)
Только для Квартала конверт должен быть зеленым...
Жто же надо, как паразиты проникли в органы власти
Усі такі там однакові в судовій та правоохоронній системах, за дуже малим виключенням.
Ну, створювали оці нові НАБУ, ДБР, Антикоропційний Суд, Офіс Генпрокурора ... А люди там тіж самі. Іх тасують, але суть та ж сама гнила. Вони уже інакше не можуть.
Хіба що маленким кроком був би Суд присяжних, та вибори судей (як США). Хоча, винахідливі богдани і тут щось би придумали
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
Нигде. Никогда. Ни на миллиметр.
Потому что как ни откроют - то хоть стой, хоть падай, факап за факапом.
😂
Шо, опять?)) Ну действительно клоуны. Он что, на диктофон себя записывает? Дополнительный заработок?))
Да проведите голосовую аутентификацию и заканчивайте этот балаган. Голосовую биометрию уже в колл центрах используют.
Так і бачу Україну в ЕС після кожноденних гучних скандалів... Не дарма говорять:"Ніщо не обходиться народові так дорого, як безплатний цирк в органах влади"
А.с не здивуюсь, що ми почуємо записи з кабінету Зе...
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
А сторонникам Зеленского это нравится, это же так любимый ими "русский мир" как он есть.
Нормально. Красота.