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 Політика України
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Все про:Третьяков (13) Труба (250)

 "Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО

У суботу, 25 січня, на телеграм-каналі "Трубу прорвало", присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) і його екскерівника Романа Труби, оприлюднили нові фрагменти розмов нібито з участю перших осіб держави.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на третьому аудіозаписі людина з голосом глави ДБР Романа Труби повідомила співрозмовнику, чий голос схожий на голос керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка, про чергове доручення Офісу президента України - почати переслідування колишнього депутата Олександра Третьякова.

УВАГА! Ненормативна лексика!

"Удовиченко: Нє, ну бл#дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?
Труба: Ну бл#дь, х#йня. Каже це робимо з цим. ВОНИ хочуть ї#ашіть, бл#дь. Тепер будемо ї#ашіть Третьякова, бл#дь.
Удовиченко: Так правильно, давайте.
Труба: Так я про це домовився. Не просто Шурика ї#ашити, Третьякова будемо ї#ашити.
Удовиченко: Романе Михайловичу, ми з вами довіряємо один одному. Якщо ви мені говорите, наприклад, будь-що. Сашо, вистрибни у вікно, бо так треба, - я вистрибую".

Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь, - на записах Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171859
 
   
 Топ коментарі
 
Третьяков: "
У 2013-2014 активно підтримував Революцію Гідності: закупив близько 500 бронежилетів, мішки, барикад, намети, спальники, одяг тощо. Офіс Олександра Третьякова на Подолі приймав протестувальників для обігріву та ночівлі, там також перебували члени «Правого сектору» та інші активісти. З початком війни на Сході закуповує амуніцію для добровольчих батальйонів в зоні АТО, надає фінансову підтримку сім'ям учасників АТО Святошинського району міста Києва

У 2014 році Верховною Радою VIII скликання був обраний головою Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.
У 2017 році електронна декларація Олександра Третьякова пройшла повну перевірку в Національному агентстві з питань запобігання корупції. В ході перевірки порушень не було виявлено
У січні 2018 року громадська мережа «Опора» включила Олександра Третьякова в трійку найбільш ефективних глав Комітетів Верховної Ради. У Третьякова найвищий показник законодавчої ефективності - 22 прийнятих з 62 ініційованих законопроектів
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Ага.
Вот за это вот расследовать:
"18 января 2018 представители профильного комитета зарегистрировали в Верховной раде постановление об обращении Рады к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов, и 27 февраля это постановление было принято парламентом[30]." (Википедия)

То есть получается, что за дискредитацией ветеранов АТО и волонтеров стоит ОП, раз поручение "расследовать" было передано оттуда.
А то кто-то сомневался о связке Богдан-Портнов.
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е*аный стыд... Кого вы выбрали во власть, зеленые чмошники!?
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Краще б дійсно вони у вікна повистрибували. З 8 поверху. Щоб не в тигли померти від страху, поки до землі долетять, але і щоб шансів вижити не було.
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Сьогодні Зеленському 42 роки: підбірка найяскравіших фраз президента на сайті телеканалу "Прямий" - https://prm.ua/sogodni-zelenskomu-42-roki-pidbirka-nayyaskravishih-fraz-prezidenta/
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Третьяков: "
У 2013-2014 активно підтримував Революцію Гідності: закупив близько 500 бронежилетів, мішки, барикад, намети, спальники, одяг тощо. Офіс Олександра Третьякова на Подолі приймав протестувальників для обігріву та ночівлі, там також перебували члени «Правого сектору» та інші активісти. З початком війни на Сході закуповує амуніцію для добровольчих батальйонів в зоні АТО, надає фінансову підтримку сім'ям учасників АТО Святошинського району міста Києва

У 2014 році Верховною Радою VIII скликання був обраний головою Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.
У 2017 році електронна декларація Олександра Третьякова пройшла повну перевірку в Національному агентстві з питань запобігання корупції. В ході перевірки порушень не було виявлено
У січні 2018 року громадська мережа «Опора» включила Олександра Третьякова в трійку найбільш ефективних глав Комітетів Верховної Ради. У Третьякова найвищий показник законодавчої ефективності - 22 прийнятих з 62 ініційованих законопроектів
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Ага.
Вот за это вот расследовать:
"18 января 2018 представители профильного комитета зарегистрировали в Верховной раде постановление об обращении Рады к Кабинету Министров о создании Министерства по делам ветеранов, и 27 февраля это постановление было принято парламентом[30]." (Википедия)

То есть получается, что за дискредитацией ветеранов АТО и волонтеров стоит ОП, раз поручение "расследовать" было передано оттуда.
А то кто-то сомневался о связке Богдан-Портнов.
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Сторонник евроинтеграции Украины, называл ошибкой отказ от евроатлантической интеграции (в 2008 на саммите в Бухаресте Украину не присоединили к «Плану действий по членству в НАТО», а в 2010 году, после прихода к власти Виктора Януковича, Верховная Рада проголосовала за исключение из приоритетов национальных интересов интеграцию Украины в евроатлантическое пространство безопасности)[35]. Уверен, что присоединение Украины к НАТО обеспечит безопасность страны, её независимость и суверенитет.
Выступал против участия Виктора Ющенко в президентских выборах 2010 года. По мнению Третьякова, главной миссией Ющенко в 2010 году было проведение честных выборов, но демократический лагерь должен был представлять единый рейтинговый кандидат - на тот период, это была Юлия Тимошенко.
Жёстко критикует любые проявления сепаратизма, выступает за единую соборную Украину.
Является сторонником децентрализации власти, предоставления местным советам широких полномочий и ограничения количества поступлений из областных бюджетов в центральную казну.
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Труба Ну бл#дь, х#йня. Говорит это делаем с этим. ОНИ хотят е#ашить, бл#дь. Теперь будем е#ашить Третьякова, бл#дь. Источник: https://censor.net.ua/v3171859
Ничего себе, лексика у ответственного лица. Но, должен признать: сухо, нехудожественно, хреново! У меня, старые боцманюги, выдавали такие арии, что Труба бы обосрался, от зависти!
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Хлопчик з прокурору району стрибнув на таку посаду, це як тебе завтра призначать командиром авіаносної групи США з правом наносити ядерні удари куди бажаєш.
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Ну, да... Это- был прыжок! Однако, как выясняется, после полёта можно просто приземлиться в дерьмо. Что и произошло.
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Коли стрибає лайно, всюди куди воно приземлиться буде лайно.
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Ну да, боцмана они такие, они могут....... "Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа - Цензор.НЕТ 7603 При испытании кранбалок Регистром в заводе, заметив неправильную загрузку "подвески", один персонаж выдал: "Нах#уя дох#уя на#уярили?! Расх#уяривай нах#уй!!" И что характерно, все сразу поняли о чем речь "Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа - Цензор.НЕТ 7603
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Хорошо сегодня началось празднование Нового года по Восточному календарю.
Поздравляем Трубу и Богдана с годом крысы. "Теперь будем е#ашить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа - Цензор.НЕТ 4533
Хорошо пошло, дальше без остановок.

"Китайский Новый год, или Фестиваль весны, в этом году отмечается 25 января. Празднования продолжатся 15 дней в зависимости от регионов, а официальные новогодние каникулы продлятся с 24 по 30 января. Самый распространенный подарок в Китае - деньги в красном конверте"
(Гугл)

Только для Квартала конверт должен быть зеленым...
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а їм сци в очі ...допоки їх не повиносять
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Какое же быдло. Как оно общается между собой, как алкашки-торгашки на рынке
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Это не донецкие, это криворожский окраины. Донбасские поумнее будут.
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€ука, вот это настоящие лидерские качества, бл#дь
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ДА, панове ФОРУМЧАНЕ, ФСБ свое лето знает. Только в странах постсовка постоянные скандалы с прослушкой.
Жто же надо, как паразиты проникли в органы власти
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Трубу треба затримувати і колоти, бо його вб'ють.
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Может быть они как высоконраственные интеллигенты в третьяковскую галерею собрались. Но зашифровали текст- профессионалы же, видно!
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а кто же будет Реагировать , везде ржавчина. И Богдан Пропал.
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"Тьотя Фая із Шанхая шльот прівєт от Бодяхая"
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Виходить що структури що мають забезпечувати безпеку країни, не можуть забезпечити безпеку власних кабінетів.
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Ой, навіть не знаю як коментувати. Напевно, не так в Трубі справа, ні в Удовіченко, чи Богдані ...
Усі такі там однакові в судовій та правоохоронній системах, за дуже малим виключенням.
Ну, створювали оці нові НАБУ, ДБР, Антикоропційний Суд, Офіс Генпрокурора ... А люди там тіж самі. Іх тасують, але суть та ж сама гнила. Вони уже інакше не можуть.
Хіба що маленким кроком був би Суд присяжних, та вибори судей (як США). Хоча, винахідливі богдани і тут щось би придумали
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Боже, в каком дерьме находится Украина!
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да, после главсвина еще долго будем разгребать... за 5 лет поставить Украину на колени - это надо суметь!
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Эти разговоры что при Порохе происходили или при честнейшей и справедливейшей новой власти?
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это полный голимый совок, причем даже не брежневско-горбачевский, а чкгбгулаг, оно готово делать всё, что скажут.
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Українські державні службовці на державній службі використовують державну мову Російської Федерації. Про що це свідчить?
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Навіть Труба, в тих Пустомитах російської не почуєш, де він того набрався.
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Закрываешь глаза включаешь запись и о чудо : ты чувствуешь себя в тюремной камере..... Можновладцы зеленые.... ***...
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УКРАИНСКАЯ ЭЛИТА из ЗЭКОВСКОЙ ХАТЫ !!! вся по ЛАТЫНИ вякает ((((
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всплыла новая скандальная аудиозапись:
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
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РНБО должно подготовить решение, которым запретить всем топ-чиновникам вообще открывать рот.
Нигде. Никогда. Ни на миллиметр.
Потому что как ни откроют - то хоть стой, хоть падай, факап за факапом.
😂
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В частности, на третьей аудиозаписи человек с голосом главы ГБР Романа Трубы сообщил собеседнику, чей голос похож на голос руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко.

Шо, опять?)) Ну действительно клоуны. Он что, на диктофон себя записывает? Дополнительный заработок?))

Да проведите голосовую аутентификацию и заканчивайте этот балаган. Голосовую биометрию уже в колл центрах используют. "Тепер будемо ї#ашити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа - Цензор.НЕТ 3223
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Так прийнято подавати інформацію, доки нема експертизи.
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"Зеленский: что должен Евросоюз сделать для Украины? Взять Украину в ЕС" ...

Так і бачу Україну в ЕС після кожноденних гучних скандалів... Не дарма говорять:"Ніщо не обходиться народові так дорого, як безплатний цирк в органах влади"
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От мрази - потрошиных гнид они ******* собрались. От падлы. Потрох вывел навый вид украинского патриота - национал-казнокрад. И в конечном итоге как в гражданскую после революции 17-го года - белые пришли - грабють, красные пришли - грабють и куда бедному украинскому народу подется?
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Быдло в пижонских костюмах. Срамота то какая, позор.
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лозунги следующего МАЙДАНА , зэкив -ГЕТЬ !! барыгив -ГЕТЬ !! кловунив - ГЕТЬ !!! вот ЭТО у нас ЗАПУЩЕННО !!!(((
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много зашкваров... если зеля их не отправит на зону то скоро сам там будет и они тоже.
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Мене особисто НУ ДУУЖЕ цікавить хто кукловод. Хто міг писати ГОЛОВУ ДБР, прем"храм. У кого є УСЯ ІНФА про те, що робиться в державі. Хто і чому саме зараз викладає записи.
А.с не здивуюсь, що ми почуємо записи з кабінету Зе...
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А хто сидить в кріслі силового міністра, маючи в розпорядженні підрозділи, що здатні проводити оперативні міроприємства?
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Ну, а що уже чули про "свого генпрокурора"
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Після таких зашкваров ,до нас інвестори в чергу будуть ставати ,щоб хоч долар вкласти .Ось про яких нянь казав наш Оманський президент.
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и только порохоскоты могут в такой бред верить🤣🤣
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всплыла новая скандальная аудиозапись:
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
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С каждым днём правления зелёной банды сигналы для иностранных инвесторов все отчетливее
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а что не так? этот третьяков ведь из винницкого вальцманата. нужно отвечать и ему за мыролюбство месте с его хозяином.
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Можливо, але чому Труба не чіпає, наприклад, нікого з донецького паханата? Портнова, наприклад, Бойка або Гєпу?
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А тим часом Зеленський підготував для РФ ще кілька населених пунктів.
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Нажаль, слаба й дуже пасивна опозиція. Частково деморалізована, ії лідер П.Порошенко на - гачку у ДБР.
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А хто це, хто, вибрав, бл#дь, владу, яка тепер буде нас їб#шити в звіст і гриву, а, с#ка? Це Иліта, я бачу, і плачу, бл#дь….
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Думаете, сторонников Зеленского это всё смутит? Это если бы в Америке из Администрации президента позвонили в ФБР и приказали им "е#башить" какого-либо конгрессмена от не своей партии - был бы железный импичмент. Да и в любой другой нормальной стране это зкончилось бы не только моментальными громкими отставками, а и уголовными делами.
А сторонникам Зеленского это нравится, это же так любимый ими "русский мир" как он есть.
Нормально. Красота.
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