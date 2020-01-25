 "Арахамія - я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете". На "записах" Труба зупиняє справу, де фігурує глава фракції СН. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на другому аудіозаписі йдеться нібито про те, як керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупиняє внесення до ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Труба: Там є якась ситуація. Є Міністерство інфраструктури. Є там Укртрансінспекція, якась херня.
Корецький: Вантажний рух перевіряє. Перевезення.
Труба: Напевно, не тільки. Думаю, там широкі повноваження. Так, там прийшли з інформацією до того начальника щодо системи тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому) дав довідки: якась загальна щодо системи, щодо кримінальних проваджень стосовно дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об'єднали. Але об'єднувати це ніхто не буде. На хера нам той дріб'язок. Вони хочуть, щоб ми внеслися. Але без особливої затрати людських ресурсів. Ну бл#дь, бо у нас їх немає.
Корецький: Відсилати їх не будемо.
Труба: Ну дивись, як на мене, - відмивання... Я вважаю, що треба внестися.
Корецький: Я ж кажу, що ми внесемся. І подумаємо, як правильно...
Труба: Дивись, тут є Арахамія. Ти читав?
Корецький: Я читав. Ми внесемося. Куди ми подінемося...
Труба: Давай все ж почекаємо.
Корецький: Добре. Арахамія - я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете... "
Следователь Корецкий ЖДЕТ указаний как ему действовать дальше в деле, где фигурирует Арахамия.
"Труба: Давай все же подождем.
Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."
Источник: https://censor.net.ua/v3171857
Неловко как то, наблюдательный совет при Оборонпроме - и какое то уголовное дело. Неловко.
Арахамия глава фракции "
Слугнарода" в Верховной Раде!
До речі: коли путч https://www.radiosvoboda.org/a/video-khajpanula-liza-bohutska-pro-putch-poroshenka-z-iiii-perepysky/30136765.html? Чого він переноситься? Вже січень минає...
А, може, сам беня?
(Щодо "Хриплокриса" є старий анекдот: "Сидять у камері троє - вбивця, злодій, і наркоман, мріють... Вбивця каже:
- Зараз "вертухай" зайде, ми йому шнурок на шию, задавимо, ключі заберем і втечем...
Злодій каже:
- Та ну нах..!... Ще "мокруху на себе брать... Зайде - ви між собою сварку затієте... А я, тим часом, у нього ключі витягну, і втечемо...
Нарік:
- Ой, ну вас, "напряги" придумуєте...Убивать, красти, потім бігать... Зайде "вертухай", ключики потягнем, у пацанів, з сусідньої камери, на "кокс" поміняємо, нюхнемо і "полетимо"...).
Що відмивав, чи не "грант" або "вдячність" від Кернела за земельний закон.
Наш источник среди пиарщиков сообщает, что закон о «медиа» спровоцирует рост цены на «джинсу» в СМИ.
На данный момент заказная новость на «дешевом» всеукраинском издании стоит от 200$, средняя цена в нормальном всеукраинском издании варьируется от 400$, средние топы берут от 600$ и до 4.000$. Региональные СМИ ещё дешевле берут.
Некоторые делают пометку «реклама», но обычно такое заказчикам не интересно.
Этот закон поднимет цены «до небес» на «джинсу». В этом мы сравняемся с РФ, где разместить новость в «федеральном» СМИ стоит от 2.000 $ и до 50.000$.
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
1 ч. ·
"Больше, больше руки грей,
Ежли в силе!
Влез на стул для царей
Простофиля -
Ду-ра-чи-на!
Сразу руки потянулися к печати,
Сразу топать стал ногами и кричати:
- Будь ты князь, будь ты хоть
сам господь! -
Вот возьму и прикажу запороть!
Если б люди в сей момент
Рядом были,
Не сказали б комплимент
Простофиле -
Ду-ра-чи-не...
Но был добрый этот самый простофиля:
Захотел издать указ про изобилье.
Только стул подобных дел
не терпел:
Как тряхнет - и, ясно, тот не усидел.
И очнулся добрый малый
Простофиля,
У себя на сеновале -
В чем родили...
Ду-ра-чи-на!"