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Все про:Дніпропетровськ (1254) ДТП (2728)

 "ЗАЗ Ланос" на смерть збив двох чоловіків на переході в Дніпрі, водієві загрожує до 10 років. ВIДЕО

У ніч на суботу, 25 січня, в Дніпрі водій "ЗАЗ Ланос" наїхав на двох чоловіків на пішохідному переході. Потерпілі померли на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУНП у Дніпропетровській області.

Автомобіль їхав у бік вулиці Павлова. Варто зазначити, що ділянка дороги на той час не освітлювалася. Чоловіки переходили дорогу  пішоходним переходом. Від отриманих тілесних ушкоджень обидва чоловіки загинули на місці, пише "Інформатор".

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Водієві загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171848
 
 
 Топ коментарі
 
deaddreams - купи себе уже авто наконец, - что бы понять какую ты написал глупость...
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в темное время суток особенно где не освещено,пешеходы на переходе как приведения! их не видно или видно в последний момент! могу подвердить.
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Если бы ты был водителем то знал что фары светят ВПЕРЕД, а не по сторонам, и внимание водителя сосредоточено ВПЕРЕДИ а не на обочине, в темное аремя суток. Людей днем видно сбоку, а ночью нет, рассеяное освещение от фар слабое - не видно что на обочине. Для этого в развитых странах переходы освещаются. А вешать всю ответсвенность на водителя это просто прикрыие жоп можновладцiв.
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Виходить вбивати пішоходів "оптом" дешевше. Всього лише 10 років за двох. І то ще не факт 😕
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а должно быть пожизненное. 5 лет за человека? Серьезно? Что за дебилизм?
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Стоит отметить, что участок дороги в этот момент не освещался. Источник: https://censor.net.ua/v3171848
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если я не ошибаюсь, у машин есть такие штучки впереди, вроде фары называются, как раз для случаев, когда участок дороги не освещается.
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deaddreams - купи себе уже авто наконец, - что бы понять какую ты написал глупость...
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ты всегда ездишь без освещения и летишь не глядя на указательные знаки, топча всех на зебре?
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Если бы ты был водителем то знал что фары светят ВПЕРЕД, а не по сторонам, и внимание водителя сосредоточено ВПЕРЕДИ а не на обочине, в темное аремя суток. Людей днем видно сбоку, а ночью нет, рассеяное освещение от фар слабое - не видно что на обочине. Для этого в развитых странах переходы освещаются. А вешать всю ответсвенность на водителя это просто прикрыие жоп можновладцiв.
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если бы ты был водителем, то знал бы что в городе всегда надо быть начеку, особенно возле бензоправок,магазинов,темных мест и т.д. и в том числе обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а не надеяться на божий промысел и свою удачу.
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При скорости 50 км/ч трудно не среагировать на приближающуюся зебру.
Но и днепровские пешеходы особо одарены - как можно делать шаг под машину,
которая не начала притормаживать ?
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Не оправдываю и не осуждаю данный случай, слишком много факторов, но автомобиль двигаясь с допустимой скоростью в населённом пункте 50 км.ч. запросто убьёт двух пешеходов вышедших на проезжую часть. В отличии от пешехода, водитель в тёмное время суток хорошо видит только небольшое пятно освещённое ближним светом фар. Дальний свет, в наших условиях, почти всегда, включить нельзя. При этом если есть встречный поток, то просматриваемое пятно уменьшается ещё сильнее.
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Если пятно видимости уменьшается, то водитель обязан снизить скорость до безопасной.
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именно...
и это в большом городе...
только водитель виноват..., ага...
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ниче что он сбил людей на пешеходном переходе? причем тут вообще освещение, если по пдд водятел должен с включенными фарами по городу ездить?!
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еще раз.. - купи себе авто...
тогда поймешь все...
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їздила поболее твоего, давай еще вручи грамоту дебилу за рулем, смотрю вы из одной обоймы.
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Трьохкольосний вєлік і машина нєсколько оттлічаются.
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Слушай, ты уже либо по-украински пиши, либо по-русски, глаза болят от твоего суржика. Мне твоя демагогия до одного места, факт остается фактом, дебил на ланосе убил двух человек на пешеходном переходе, а ты пытаешься это оправдать.
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Ти сядь за кермо машини і побачиш що пішоходи на узбіччі як привиди. Але ти пам'ятай- пішохід завжди правий.
Ги. Але не завжди живий.
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правило "пешеход всегда прав" уже отменили на законодательном уровне..
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привидения у тебя в голове, в том месте тысячи тысяч водителей проезжало и днем и ночью, и тысячи тысяч людей пересекали дорогу пешком и днем и ночью. Так что тебе придется принять, что либо этот водятел дебил, либо там людей сбивают каждый день.
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Это Парашаботы тебе мозг канифолят,им абы срач развести
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А ты хоть раз ПДД читало? Или всё за сало добыто?
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А тобі сала хочеться? Голодуєш, чи на дієті?
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если докажут ,что водитель не прав, а может родственникам погибших придётся новый ланос покупать.. правило "пешеход всегда прав" уже отменили на законодательном уровне..
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Да так и должно быть, но не водителю, а тому кто не осветил переход.
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Кум газує, я кермую. Їдемо.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
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в темное время суток особенно где не освещено,пешеходы на переходе как приведения! их не видно или видно в последний момент! могу подвердить.
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Две жизни и 5 лет? Оригинально... Никому из законодателей не приходит в голову ужесточить наказание за нарушение ПДД? С таким беспределом на дорогах скоро 37 миллионов несбыточной мечтой покажутся(((
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Сядь за руль и поедь ночью,когда тебе выберут из темноты на пешеходный переход и ты не успеешь вдруг остановиться,тогда поумничаешь.
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Летів шумахер під сто,спитати куди летів,не відповість,бо мізкив немає.Дати за кожну вбиту людину по 15 років,в сумі 30,вийде,буде думати на майбутнє.
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і не тільки він, а і інші. Можливо до шумаХЕРІВ дойде.
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Когда тоже самое сделали менты на дорогожичах, на дастере, им назначили домашний арест
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почему во всех норм машинах при наезде человек залетает на капот и крышу а на заз ланос 2 трупа, этот ланос что 300 км в час ехал ?
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Нужно ещё дать срок той гниде, которая отвечала за освещение дороги.
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За смерть кожної людини потрібно давати як мінімум по 10 тоді можливо щось зміниться. А так по дурноватих законах Надьки і Юльки через 5р. буде на волі, а людських життів не повернути. (((
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Зазвичай машину у темряві видно значно краще ніж людину..тому хз хто там насправді винен..
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Скорее всего, те два пешехода были хлопцы негородские - думали, что ОН ОБЯЗАН.
Больше они так не думают.
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Вот мразь,это как нужно нестись чтоб людей незаметить
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К сожалению. есть єкземпляры пешеходов, которым по кайфу ступить на переход прямо перед фурой и насладиться видом разъярённого лица водителя. Это диагноз - думать, что водители пешеходам что-то должны.
И есть водители, которые едут с превышением скорости, и когда встречаются - те и другие - одни отлетают на обочину, а вторые включают аварийку и ждут ментов.
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К сожалению, есть экземпляры пешеходов, которым по кайфу ступить на переход прямо перед фурой и насладиться видом разъярённого лица водителя. Это диагноз. Они думают, что водители им что-то должны - прямо по гроб обязаны.
И есть водители, которые едут с превышением скорости, и когда они встречаются -
одни отлетают на обочину, а вторые включают аварийку и ждут приезда ментов.
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