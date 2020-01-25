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Все про:Бродський (26) Саакашвілі Міхеіл (1098) Шустер (84)

 "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Бізнесмен Михайло Бродський і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не дійшли згоди щодо податкової політики і перейшли на особистості.

Інцидент стався в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Міхеіл Саакашвілі наполягав, що в Україні потрібно знизити податки. Підприємець Михайло Бродський із ним різко не погодився.

Наводимо розшифровку дискусії.

Б: Він карав тих, хто не платив. Так, сильно і жорстко карав! І його податки вищі, ніж ті, що сьогодні в Україні. Нехай правду ж говорить! Він не говорить правди.

С: Неправда.

Б: Правду я кажу!

С: Податковий тягар у Грузії був принаймні втирчі меншим, ніж податковий тягар в Україні. Грузія була ...

Б: Він говорить: "У рази, в рази, в рази"... У них була пенсія 10 доларів - він зробив 40. Вчетверо.

С: Ні, вибачте. У нас була пенсія 4 долари, які люди не отримували багато місяців поспіль.

Б: А! А зробив 16.

С: А я зробив у Грузії мінімальну пенсію понад 100 доларів - це раз. З 4 доларів - це раз. У дуже бідній країні. А ви порівняйте ресурси України і ресурси бідної Грузії!

Б: Вам американці допомагали.

С: Нічим американці не допомагали! Ми це взяли у олігархів, взяли у людей, які раніше не платили податків, взяли у людей, які не поповнювали скарбницю. Взяли у міністрів, змусили міністрів...

Б: У олігархів забирали гроші, правильно? Молодець!

Ш: Михайле Бродський! По-перше, ця людина пропрацював президентом 8 років. Тому трошки поваги можна.

Б: Та якої поваги? Ви забули, як він перед Петром Олексійовичем плазував у вас на передачі? Так само, як сьогодні він те ж саме робить щодо Зеленського. Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства. Зараз він вийде знову. А не було такого? Громадянство йому дав Порошенко, його зробив губернатором. Де успіхи? Я його закликав у вас: скажіть правду про них!

Ш: Михайле Бродський, давайте не переходити на особистості. Ну правда, ми ж не це тут обговорюємо.

Б: Прийшов тут нас вчити!

Ш: По-перше, вас ніхто не вчить.

Б: Та мене не треба. Дивіться, у нього сім'я живе в Голландії, він у відрядженні. А моя сім'я живе в Україні. У мене 5 онуків, 4 дітей. Він у відрядження до нас приїхав, поговорив, сказав: "Друзі, товариші!" Багато правди говорить. Вітаю. Молодець. Але це всі говорять і всі знають.

С: Ці люди, які живуть в Україні, вони живуть за рахунок України. Не в Україні ви живете - ви живете все життя за рахунок України! За рахунок простих українців, яких ви обкрадали тут. Цих людей ви не любите, бо вони відрізняються від вас, антропологічно відрізняються, у них інший вираз обличчя, у них інші інстинкти. Так, вони помиляються. Але, на відміну від вас, вони не крадуть. Вони живуть в Україні - ви живете за рахунок України. Мене вже один раз висилали звідси. Але я назад приїхав ...

Б: Грошей заробити!

С: Не тому, що ви мене запросили, а тому, що десятки мої співвітчизників загинули на східному фронті, захищаючи Україну від ворога. Я тут тому, що я переконаний: якщо Україна буде сильною, то Грузія буде сильною, всі будуть сильними.

Б: Молодець. Ваш грузинський народ за вас не проголосував. Усе!

С: Навчався я в українському університеті краще за вас і розмовляю українською краще, ніж ви! І, на відміну від вас, я створив найуспішнішу реформаторську модель у Європі! І це загальновизнано!

Б: Чому за вас не проголосував грузинський народ?

С: Не буде мене якийсь барига вчити чомусь.

Ш: Все, все, все. Пане Бродський...

Б: Бариги якраз у нас завжди були такі, як ти. Це ти барига!

Ш: Пане Бродський, ви починаєте...

Б: Це він почав!

Ш: Ні, ви почали.

Б: Чого він сюди приїхав?

Ш: Яка вам різниця? Ми у вільній країні живемо. А ви мене запитайте, чого я сюди приїхав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171827
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро некому из 73% будет и в рожу плюнуть, - все, оказывается, были против...
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Про "Грузинский легион" только в детском садике никто не слышал!
"Пройдет 2 года - подождите, его и эти будут лишать гражданства", - Бродский и Саакашвили повздорили в эфире у Шустера - Цензор.НЕТ 523
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Таких, як Бродський, геть з України, бо це вже не гниди, а воші.
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Міхо з таким досвідом перевтілення Грузії під час війни з Росією,і розграбленою країною кремлівсько-грузинським олігархатом був би в пригоді нашій країні зі своїм досвідом,своїм натхенням (заставив своїх бєнів платити податки з награбованого а ті хто не захотів-век з країни-тому вони зараз повернулись в Грузію і,звичайно не хочуть Міхо) ...але ж хто це бути цінити:наші президенти тільки можуть його використовувати в хтивих цілях....а Бродський (правдоруб)-мовчав би.....
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Саакашвили - молодчина.
Бродский лжец и скандалист.
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Вы Бродскому очень сильно льстите! Говно он конченное, а не просто лжец и скандалист.
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Хто такой бродский? Патриот и торшовый портнер? А ну тогда все ясно😷
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порохоботы уже забыли, что именно их кумир выпер с Украины и Шустера, и Саакашвили...
С Шустером это была "борьба" за свободу слова, а Саакашвили слишком много знал
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І було менш смороду.
А зараз і ці повернулися і Портнов
і ординські певуни пруться.
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Кстати, Порошенко обещал отдать жизнь за свободу слова, но подло выпер Шустера. Так народ заждался выполнения обещания
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Коли знов лайно влазить в Україну шмарклі аж сяють.... це у них таке щастя "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера - Цензор.НЕТ 4081
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25.01.2020
26.01.2022 если этого не случится , можно считать Бродского и ярослава витковича 314доболами. Согласен?
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Бродский может в не очень корректной форме,но сказал правду. Саакашвили, Сакварелидзе реально приехали денег наработать. И правда,через 2 года нынешние таки будут Михо отправдять в Голландию. Миша счас тихий, должность ждет. А не получит-начнет пургу нести.
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Уровень налогов не самая большая проблема Украины. Хотя да, нужно уменьшать, а некоторые вообще убрать, пересмотреть логику налогообложения.

А Бродский, конечно, авторитет и патриот. Опять всплыло...
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Михо пусть вернется в Сакартвело, и предстанет там перед судом. Или даже сначала "присядет", потому что он уже осужден заочно. Заочно - т.к. от суда скрывается то в Украине, то в Европе. Бродский для меня не авторитет, но Михо - дешевый популист.
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Олигархи и бротский в том числе это паразиты на теле государства, а паразитов хороший хозяен уничтожает.
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каклошвили кличка карлсончик..особа приближенная к императору..жертва аборта...гигант мысли..отец ватной демократии..ленин курит в стороне..
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легион крыша...батальон карлсон рота нидерланды..позывной люлякебаб..пароль пропеллер
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Не надо спорить. Всё без толку. Они оба-- два сапога -- пара.
Один - левый, другой правый. Кто такой Бродский -- Мы знаем,а

как говорят сами грузины, любая фамилия с окончанием «ШВИЛИ»
означает «СЫН ЕВРЕЯ», По маме-- внук известного энкавэдиста Грузии Аласании

Его родной дядя ,тоже Аласания, сейчас занимает очень
высокую должность в ФСБ России и был замечен

на украинско-польской границе,когда Миша прорывался

на свою «вторую родину»-то есть в Украину.
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На Бродского было упало окно , углом в висок, явно повредился в голове. Сейчас его Обоз манипуляторская порохоботская помойка
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Поспорили два гавна...чи не новость...
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два сапога кеды - они друг -драга стоят.... в стране политический лас-вегас у кого есть лэвэ те и играют судьбой народа приумножая при этом свой капитал......
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слушне питання у Шлюхстера, а чого він сюди приперся, нехай би їхав на парашу зі своєю "свабодай слова", там того чмиря швидко викинули.
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Всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод.

Вот суть этого диалога. Что, зебилы, теперь довольны снова выслушивать вот это все? Вы, как всегда, в дураках, а Шустер и остальные - при деньгах и не очень пыльной работенке. Но каждый получает то, что заслуживает.
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Спір тільки підтвердив --обоє не є українцями, а навіть більше---україноненависникі, особливо племя бродського.
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Міхо з таким досвідом перевтілення Грузії під час війни з Росією,і розграбленою країною кремлівсько-грузинським олігархатом був би в пригоді нашій країні зі своїм досвідом,своїм натхенням (заставив своїх бєнів платити податки з награбованого а ті хто не захотів-век з країни-тому вони зараз повернулись в Грузію і,звичайно, не хочуть Міхо) ...але ж хто це буде цінити:наші президенти тільки можуть його використовувати в хтивих цілях....а Бродський (правдоруб)-мовчав би.....
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маніполятор Шустер свою місію виконує справно.


відомим особистостям України залишки свого рейтингу змішувати з гівном
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Саакашвілі,,Бродський такі розумні,аж дурні..
як і решту політиків,що приходять до Шустрого..
не розуміють,що їх 'поімєлі"
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Бродский, это пустослов и коррумпированная гнида.
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Что этот прохвост саакашвили исчет на украинских телеканалах?? Гнать его надо в три шеи за бугор!! Кроме раздора, лжи и болезненного эгоизма этот человек ничего не умеет делать! Ложь и клевета всегда были инструментом Саакашвили, против всех тех украинцев, кто не дал ему побольше украсть и обагатиться в Украине. Езжай Сааккашвили быстрее в свою Грузию, вместе со своими прихвостнями, может тебя там скорее прикончать и дышать в Украине и европе станет намного легче. ты позор для украины!!
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"- Они будут на четвереньках ползать, а мы на них
плевать!
- Зачем?

- Удовольствие получать.

- А какое в этом удовольствие?

- Молодой ещё…" (С)
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уже по лексике С. и Б. видно насколько разный у них интеллектуальный уровень. Б. обычное быдло, ничего не сделавшее, сидящее на государственной шее. Саакашвили приехал зарабатывать тут деньги? Хаха, смешно. И каким образом он их зарабатывает, купил министерский портфель?
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Молодец бродский!! Хоть один человек В Украине сказал правду-матушку об этом козле саакашвили!! что касается Шустера, Сакварелидзе, деканоидзе, новинские и прочих прохиндеев, то эти жиды ни чем не лучше саакашвили! Все эти прихвостни приезжают в Укарину, правдами и неправдами клянчут наше гражданство, зарабатывают миллионы долларов, а потом нас же и обсирают на всех ТВ каналах! Поддонки!!
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Прекрасный образец теледискуссии!
Настоятельно рекомендую!
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Кто такой Бродский? Он никто! О нём будут вспоминать как об олигархе который пытался с президентом Саакашвили устроить скандал в прямом эфире.
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Володя, а кто такой сРакашвили, кто о нем будет вспоминать кроме грузинов? Что о нем вспоминать, как грузинский карлосон бегал по крышам или как скандал с авакиным устроил при порохе?
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жидяра бродя такая же популистско-трындящая жопа как и сРакашвили. Ты **** уже был при власти, отчего же не давал высокие зарплаты простым гражданам и тогда от тебя таких "хороших" мыслей и слов не исходило? Ты смотри, шустрый 3,14...р пригласил ахеренного лысого экспЭрта в студию попиндеть!
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а шустрого кондома дырявого тоже не мешало бы спросить какого Х... эта мразь сюда в Украину приехала!
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Отвратительный базарный склочник Бродский.
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Блазень шустрий зібрав блазнів на гроші бандюка і вбивці ахметова і вчить українців як жити?
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