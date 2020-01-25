 "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Інцидент стався в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Міхеіл Саакашвілі наполягав, що в Україні потрібно знизити податки. Підприємець Михайло Бродський із ним різко не погодився.
Наводимо розшифровку дискусії.
Б: Він карав тих, хто не платив. Так, сильно і жорстко карав! І його податки вищі, ніж ті, що сьогодні в Україні. Нехай правду ж говорить! Він не говорить правди.
С: Неправда.
Б: Правду я кажу!
С: Податковий тягар у Грузії був принаймні втирчі меншим, ніж податковий тягар в Україні. Грузія була ...
Б: Він говорить: "У рази, в рази, в рази"... У них була пенсія 10 доларів - він зробив 40. Вчетверо.
С: Ні, вибачте. У нас була пенсія 4 долари, які люди не отримували багато місяців поспіль.
Б: А! А зробив 16.
С: А я зробив у Грузії мінімальну пенсію понад 100 доларів - це раз. З 4 доларів - це раз. У дуже бідній країні. А ви порівняйте ресурси України і ресурси бідної Грузії!
Б: Вам американці допомагали.
С: Нічим американці не допомагали! Ми це взяли у олігархів, взяли у людей, які раніше не платили податків, взяли у людей, які не поповнювали скарбницю. Взяли у міністрів, змусили міністрів...
Б: У олігархів забирали гроші, правильно? Молодець!
Ш: Михайле Бродський! По-перше, ця людина пропрацював президентом 8 років. Тому трошки поваги можна.
Б: Та якої поваги? Ви забули, як він перед Петром Олексійовичем плазував у вас на передачі? Так само, як сьогодні він те ж саме робить щодо Зеленського. Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства. Зараз він вийде знову. А не було такого? Громадянство йому дав Порошенко, його зробив губернатором. Де успіхи? Я його закликав у вас: скажіть правду про них!
Ш: Михайле Бродський, давайте не переходити на особистості. Ну правда, ми ж не це тут обговорюємо.
Б: Прийшов тут нас вчити!
Ш: По-перше, вас ніхто не вчить.
Б: Та мене не треба. Дивіться, у нього сім'я живе в Голландії, він у відрядженні. А моя сім'я живе в Україні. У мене 5 онуків, 4 дітей. Він у відрядження до нас приїхав, поговорив, сказав: "Друзі, товариші!" Багато правди говорить. Вітаю. Молодець. Але це всі говорять і всі знають.
С: Ці люди, які живуть в Україні, вони живуть за рахунок України. Не в Україні ви живете - ви живете все життя за рахунок України! За рахунок простих українців, яких ви обкрадали тут. Цих людей ви не любите, бо вони відрізняються від вас, антропологічно відрізняються, у них інший вираз обличчя, у них інші інстинкти. Так, вони помиляються. Але, на відміну від вас, вони не крадуть. Вони живуть в Україні - ви живете за рахунок України. Мене вже один раз висилали звідси. Але я назад приїхав ...
Б: Грошей заробити!
С: Не тому, що ви мене запросили, а тому, що десятки мої співвітчизників загинули на східному фронті, захищаючи Україну від ворога. Я тут тому, що я переконаний: якщо Україна буде сильною, то Грузія буде сильною, всі будуть сильними.
Б: Молодець. Ваш грузинський народ за вас не проголосував. Усе!
С: Навчався я в українському університеті краще за вас і розмовляю українською краще, ніж ви! І, на відміну від вас, я створив найуспішнішу реформаторську модель у Європі! І це загальновизнано!
Б: Чому за вас не проголосував грузинський народ?
С: Не буде мене якийсь барига вчити чомусь.
Ш: Все, все, все. Пане Бродський...
Б: Бариги якраз у нас завжди були такі, як ти. Це ти барига!
Ш: Пане Бродський, ви починаєте...
Б: Це він почав!
Ш: Ні, ви почали.
Б: Чого він сюди приїхав?
Ш: Яка вам різниця? Ми у вільній країні живемо. А ви мене запитайте, чого я сюди приїхав.
Бродский лжец и скандалист.
С Шустером это была "борьба" за свободу слова, а Саакашвили слишком много знал
А зараз і ці повернулися і Портнов
і ординські певуни пруться.
26.01.2022 если этого не случится , можно считать Бродского и ярослава витковича 314доболами. Согласен?
А Бродский, конечно, авторитет и патриот. Опять всплыло...
Один - левый, другой правый. Кто такой Бродский -- Мы знаем,а
как говорят сами грузины, любая фамилия с окончанием «ШВИЛИ»
означает «СЫН ЕВРЕЯ», По маме-- внук известного энкавэдиста Грузии Аласании
Его родной дядя ,тоже Аласания, сейчас занимает очень
высокую должность в ФСБ России и был замечен
на украинско-польской границе,когда Миша прорывался
на свою «вторую родину»-то есть в Украину.
Вот суть этого диалога. Что, зебилы, теперь довольны снова выслушивать вот это все? Вы, как всегда, в дураках, а Шустер и остальные - при деньгах и не очень пыльной работенке. Но каждый получает то, что заслуживает.
відомим особистостям України залишки свого рейтингу змішувати з гівном
як і решту політиків,що приходять до Шустрого..
не розуміють,що їх 'поімєлі"
плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё…" (С)
Настоятельно рекомендую!