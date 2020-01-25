 "Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства", - Бродський і Саакашвілі посварилися в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Інцидент стався в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Міхеіл Саакашвілі наполягав, що в Україні потрібно знизити податки. Підприємець Михайло Бродський із ним різко не погодився.

Наводимо розшифровку дискусії.

Б: Він карав тих, хто не платив. Так, сильно і жорстко карав! І його податки вищі, ніж ті, що сьогодні в Україні. Нехай правду ж говорить! Він не говорить правди.

С: Неправда.

Б: Правду я кажу!

С: Податковий тягар у Грузії був принаймні втирчі меншим, ніж податковий тягар в Україні. Грузія була ...

Б: Він говорить: "У рази, в рази, в рази"... У них була пенсія 10 доларів - він зробив 40. Вчетверо.

С: Ні, вибачте. У нас була пенсія 4 долари, які люди не отримували багато місяців поспіль.

Б: А! А зробив 16.

С: А я зробив у Грузії мінімальну пенсію понад 100 доларів - це раз. З 4 доларів - це раз. У дуже бідній країні. А ви порівняйте ресурси України і ресурси бідної Грузії!

Б: Вам американці допомагали.

С: Нічим американці не допомагали! Ми це взяли у олігархів, взяли у людей, які раніше не платили податків, взяли у людей, які не поповнювали скарбницю. Взяли у міністрів, змусили міністрів...

Б: У олігархів забирали гроші, правильно? Молодець!

Ш: Михайле Бродський! По-перше, ця людина пропрацював президентом 8 років. Тому трошки поваги можна.

Б: Та якої поваги? Ви забули, як він перед Петром Олексійовичем плазував у вас на передачі? Так само, як сьогодні він те ж саме робить щодо Зеленського. Мине 2 роки, почекайте - його і ці будуть позбавляти громадянства. Зараз він вийде знову. А не було такого? Громадянство йому дав Порошенко, його зробив губернатором. Де успіхи? Я його закликав у вас: скажіть правду про них!

Ш: Михайле Бродський, давайте не переходити на особистості. Ну правда, ми ж не це тут обговорюємо.

Б: Прийшов тут нас вчити!

Ш: По-перше, вас ніхто не вчить.

Б: Та мене не треба. Дивіться, у нього сім'я живе в Голландії, він у відрядженні. А моя сім'я живе в Україні. У мене 5 онуків, 4 дітей. Він у відрядження до нас приїхав, поговорив, сказав: "Друзі, товариші!" Багато правди говорить. Вітаю. Молодець. Але це всі говорять і всі знають.

С: Ці люди, які живуть в Україні, вони живуть за рахунок України. Не в Україні ви живете - ви живете все життя за рахунок України! За рахунок простих українців, яких ви обкрадали тут. Цих людей ви не любите, бо вони відрізняються від вас, антропологічно відрізняються, у них інший вираз обличчя, у них інші інстинкти. Так, вони помиляються. Але, на відміну від вас, вони не крадуть. Вони живуть в Україні - ви живете за рахунок України. Мене вже один раз висилали звідси. Але я назад приїхав ...

Б: Грошей заробити!

С: Не тому, що ви мене запросили, а тому, що десятки мої співвітчизників загинули на східному фронті, захищаючи Україну від ворога. Я тут тому, що я переконаний: якщо Україна буде сильною, то Грузія буде сильною, всі будуть сильними.

Б: Молодець. Ваш грузинський народ за вас не проголосував. Усе!

С: Навчався я в українському університеті краще за вас і розмовляю українською краще, ніж ви! І, на відміну від вас, я створив найуспішнішу реформаторську модель у Європі! І це загальновизнано!

Б: Чому за вас не проголосував грузинський народ?

С: Не буде мене якийсь барига вчити чомусь.

Ш: Все, все, все. Пане Бродський...

Б: Бариги якраз у нас завжди були такі, як ти. Це ти барига!

Ш: Пане Бродський, ви починаєте...

Б: Це він почав!

Ш: Ні, ви почали.

Б: Чого він сюди приїхав?

Ш: Яка вам різниця? Ми у вільній країні живемо. А ви мене запитайте, чого я сюди приїхав.