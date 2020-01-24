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Все про:Білорусь (869) Лукашенко (322) нафта (115) Росія (15117)

 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко критично відгукнувся про співпрацю з Росією у сфері постачань вуглеводнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що РФ намагається натиснути на Білорусь і посилити інтеграційні процеси двох країн.

"Нас раком поставили із вуглеводнями і ніхто на це не подивився. Плювати на всі союзи та інше", - заявив Лукашенко

Лукашенко заявив, що РФ зробила все для того, щоб збільшити ціну на нафту для Білорусі до рівня більше за світову.

"Коли ми поставили питання: "Брати дорогі! Старший брат! Так не вчиняють. Не можна ж нас за дурнів мати ... Це зроблено спеціально, щоб натиснути на Білорусь. Навіщо натиснути на Білорусь? Здогадайтеся з трьох разів ... ", - пояснив Лукашенко.

Відео телеканала CTVBY

Читайте також: Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171761
 
   
 Топ коментарі
 
Ты уже давно раком стоишь , усатый. Привык просто.
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кацапня на своих ватных сайтах уже воет, что они "Белорусию" всегда кормили а бульбаши нефть и газ ворует Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів тримає, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 763 ничего не напоминает?
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Який старший брат? Так Білорусь старша за рашку федерашку .
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Тільки мова захистить від узького міра
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мова - насри й хода Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 237
тільки диJидація врятУЄ
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Бач, який брат, ще й старший....може треба було сестер ---Грузію та Україну слухати народу Біларусії, а не Батька-запроданця?? А так дружили з Путіним.... а тут раком.....
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Самое плохое, что все это спектакль от Лукашенко, типа он самостоятельный. Потом опять будут 'братья навек'
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а наш ЗЕ( більше ваш тобто) на нього рівняється.
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усатый жопой виляет, ищет кто бы воткнул
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Ми теж так віляли і зелупінци мріють повіляти знов
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Так тебе и надо. Нефтехимия в Беларуси сейчас процветает (половина экспорта страны), благодаря подыхающей нефтехимической отрасли Украины. Нельзя наживаться на чужом горе.
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Пока Лукашенко жалуется про то, что его ставят раком, некто ВКЛ продолжает целовать зад порошенко на другой ветке.
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и ваще,лукашенка сказал каждому теребить Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 919.даже если он не особенно долгунцовый

Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8522
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ну во первых не ТЕРЕБЯТ! а ТЕРЕБОНЬКАЮТ!!!
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Зеленскай -Йаа не встретился с Путиным потомуша миня послали усыпутина. Встреча со мной это уже западло. Саветского союза не будет Лукашенко не хочет
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Хочет цыган Союза,хочет..Только падла колхозная хочет его очолити...
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Довыеживался дурачек с "братской дружбой". Скоро будут бульбофашисты. За плешивым не заржавеет.
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Бунтует Бацька!
Потихоньку, пока Путя не видит.
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позор Лукашенко....
называет себя младшим братом.., а Московию старшим....
Когда не территории современной Беларусь уже была цивилизация.., на Московии еще в норах жили..
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Тут дело такое....если хочешь усидеть одной задницей на двух стульях, то со временем тебя обязательно поставят раком. Или покладут с ладонями на груди.
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Он и на 3 способен задницу усадить.И то что про братьев-это лаптеногому электорату россии больше ввинчивает,чтобы услышали,что не враги.По типу кацапов,ножа в спину всунули украинцам и кричат один народ. и мы вас любим.Простолюдины ушами живут.Нет у него братьев или сестёр даже в Беларуси.Только Личные интересы.
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На сегодня у Беларуси есть реальная опасность стать западным фед. округом московии, а у хитрозачесанного - либо гауляйтером, либо покойником.
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Даже можете не думать об этом.Вы просто не знаете этого хитрозачёса.Тем более россия сегодня это рахит на костылях,больше понту. Он после Крыма сразу, в реально боевых частях, вымел весь прокацапский офицерский мусор.Поверьте на слово.И только голову поднимут-к стенке без суда.Он диктатор,а методы у всех одинаковы.На беларусов ему реально насрать,но не место царька. Он не Янук,по отмашке из кремля не сбежит.
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Звідки у Білорусі реально бойові частини?
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)) странно от Вас это слышать,вы же не зебил. Он как у вас до 2014 армию не пропил.Номера частей дать?)
Говорю,не считайте его идиотом,мудаком можете.Дурак 25 лет у власти не просидит,по определению.
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Нічого дивного, бойові частини так називають, коли вони приймають участь в бойових діях. Я не принижую можливу готовність вашої армії, просто бойові це трохи інше.
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Прашу прабачэння...у гэтым з Вамi згодзен.Слава Украiне!!!
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Думаете, московия оставит свои мечты за восстановление империи? Я, особисто, сомневаюсь...
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Конечно же нет.И Украину не оставит.Ему ещё коридор в Крым пробить надо.Самое ужасное,что с Порохом можно было иметь дела Луке,а с Зелей предателем как можно пошушукаться? Будут знать двое...Зеля и кацапы.
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Оптимист учит Английский язык. Пессимист учит Китайский. Реалист учится обращению с АР-15(гражданская версия М-16).Я - реалист.
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Это просто отвратительно то, что вы написали. Наш президент ничего не сдал и не продал, в отличие от вашего зитрозадого Лукашенко .
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так все, приплыли. бацька думал, что ***** его пожизненным князем оставит, наивный.
теперь выбор не велик: или добровольно белорусский федеральный округ, или МНР - минская "народная" республика.
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Скорее всего МНР , - знаете запахло порохом , не тогда когда уничтожали белорусский язык , а когда Лукашенко впервые заговорил на Белорусском , вспоминая свои корни. Ближе к границе россии все говорят на белорусски вот и есть предлог защитить рускоговорящих.
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Кремль - Минску
Белорус, наш друг и брат,
Прекращай «хохлядство».
Приглашает Путин свят
В наше государство.

Не проспи последний шанс
Выйти с грязи в люди,
Ведь второй и третий раз
Приглашать не будем!

Прочь границы уберем,
Свяжем души крепью.
Хлор по трубам вам пошлем,
Разведенный нефтью.

Разобьем дороги в хлам,
Как в сибирской дали,
Чтобы танки НАТО к нам
Резво не примчали!

Мы ж друзья, ядрена вошь!
Пуп порвем за правду!
Двинет с Минска молодежь
В Сирию, Луганду.

Минск научим мы родной
Русским похожденьям:
Как тушить пожар лесной
В зоне наводненья,

Как с «пиндосом» воевать
В баре и на карте.
Демонстрантам как ломать
Кости на асфальте.

Как гусей и ананас
Мять бульдозерами,
Как качать в «Гейропу» газ,
Но топить дровами.

Как «паленку» разливать,
Как упрячься в дроги,
Как кувалдой бум создать
Нанотехнологий.

Как три дня сидеть с свечой,
Света коль не дали,
Как пробиркою с мочой
Добывать медали.

ФСБ «упросит» вас,
Чтоб союз был полон,
Белорусский «недояз»
Выгнать прочь из школы.

Оградим тебя от бед
Каменной стеною
Каталажки … «Нет» в ответ?
Жди - придем с войною!
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А почему держит если вы ими и есть.Умный бы газотранспортную систему не отдал.
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хитрожопость лукавого не прокатила.
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Так в Белоруссии уже дируны шкварили а на месте масковии жабы квакали.
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Дурашка ты картофельная... тебя не держат...ты такой и есть...потому что сам стал раком....а не тебя поставили....
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Ох, Лука, дозвиздишся... що адіннарот справді раком поставить. Не жартома.
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Будет тебя, бульбомет усатый, перетрахивать. Для того и поставили...
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Талант Лукашенка состоит в том, что он на протяжении стольких лет делает вид перед кацапами, что готов стать раком и они этому верят, а потом оказывается - у него суверенитет... И так каждый год.
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неверно!!он всегда охотно становится раком(до достижения своих целей) но как ток раша пристраивается он тут же кричит что ,,анал табу!!"и так до следующего раза каждый раз!!(всё красиво!!и он целомудренный и питораху питорашкой не назовёш) Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 416 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1053 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2244
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коли Литовське князівство (теперішня Білорусь) вже було розвиненою та впливовою державою, на територіях так званого "старшого брата" тільки жаби квакали
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Короче вся также история, что и с Украиной лет 15 назад.
Тоже бьіло куча ватьі, тоже бьіли типа братьями и тоже газ воровали, а они нас кормили.
Ой... Даже как то и не интересно.
Как там биндеровцьі по беларусски? Бульбаши вроде?
Берем попкорн, будем беларусам советьі раздавать)))
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история белорусов сродни украинской!! Не верьте татаро-монгольской россии никогда, ни под каким соусом!. Обманут, обворуют и уничтожат!!
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А он не знал, что так будет )) Сів грати з бандитом в шашки? Дістанеш дошкою по голові. Закон фізики, Ляксандр. І забудь ти вже про це ***... братство. Яке в сраку братство? Тут інші погремушки.
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Білорасєя добровільно стоїть у позиції тварини рака з того часу коли циган підписав папери про утворення союзної держави з расеєю, хай цей білорасєйський циган краще згадає про свої маневри які дозволили йому бути президентом білорасєйської області расєйської ********** вже більше тридцяти років...
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Раком??? Так це тільки прилюдія, а раком вас Усачь ще поставлять ваше "братья"!!!
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"брат нас за дураков держит"-а ты только это понял?)))
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Таки дурак,за столько лет не понял с кем имеет дело.
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Ну батька насоплил достаточно, а кровь готов уже проливать?
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не нагнется к плинтусу - поменяют брата Луку
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Менше потрібно було свого часу опозиціонепрів вбивати.... Я вже не говорю про запровадження "русского наречия" другою державною мовою і відмови від національних символів....
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Піздно ти всрався, кацапській підлизувач.
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понятно что Лукашенко время потерял с кацапами. только критиковать его уже поздно,надо Беларуси помогать чем сможем.
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А ВВХ сейчас на ком угодно наживаться начнёт.
Деньги кончаются. Тёплая зима в насмешку
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крупный рак, с небольшимы усами. но позавчерашний. сегодня он уже гроша ломанного не стоит, а не то шо рубля.
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Белорусская властолюбивая проститутка, получавшая авансом за систематические оральные процедуры громадные деньги от своего насильника, не готова официально засвидетельствовать свои отношения? ни чего нового,типичная картина 80 летней давности, когда итальянская фашистская проститутка по имени Муссолини окончательно легла под национал-социалистического фюрера Германии Гитлера!
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Так в чем проблема? Введите мировые цены на экспорт в рачку!!!
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Пока дегенераты не поймут что с рашистами дешевле быть врагами чем дружить, и что с такими "братьями" как рашисты и врагов не нужно, до тех пор и будут сидеть в этом болоте. С рашистами шансов на лутшую жизнь нет в принципе.
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Путин намекал Если вы хотите внутренние цены то мы должны быть одной страной !)))))))) Короче уже на Беларусь скоро пойдут .....
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Сам встал раком и снял штаны! Это твоя политика ведущая только к позору!
Какой из Уйлостана старший "брат", если Беларусь имеет более древнюю историю?!
Вы сами позволяете себя унижать и держать за дураков. Не ценишь сам себя, никто не будет тебя ценить.
А покупать по ценам выше мировых тебя никто не заставляет. Это рынок. Бери там, где дешевле, если считаешь сделку не справедливой.
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Ничего этот хитрожопый Бацька поп#здит пару дней, получит от ***** скидку в 10% и станет вновь послушным **********.
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Бу га га. Лошара. Продал трубу кацапам- терпи😷
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Не может быть! А шо так скромно? Только раком поставили, а раструб выхлопного органа пищеварительной системы не хонинговали? Ничё-ничё, когда отхонингуют, Бацька будет ходить как наш - с ЗЕлёной бульбой под носом.
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Я фигею как Лука перекрашивается раз в 1-2 месяца. Сначала хает рашу и говорит Европа гуд и неплохо бы туда. Потом ровно наоборот, раша-старший брат, нафига нам та Европа.
Ох батька доиграешься...
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Как только начались какие-то минимальные трения между Россией и Беларусью - у Лукашенко вдруг обнаружился онкологический диагноз - а как может быть после стольких совместных застолий с предводителем гебни ?
Теперь самое главное - не лечиться в Израиле, потому что там по звонку из кремля кого надо - залечат насмерть с гарантией.
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