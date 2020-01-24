 Нас раком поставили із вуглеводнями. Старший брат нас за дурнів має, - Лукашенко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що РФ намагається натиснути на Білорусь і посилити інтеграційні процеси двох країн.
"Нас раком поставили із вуглеводнями і ніхто на це не подивився. Плювати на всі союзи та інше", - заявив Лукашенко
Лукашенко заявив, що РФ зробила все для того, щоб збільшити ціну на нафту для Білорусі до рівня більше за світову.
"Коли ми поставили питання: "Брати дорогі! Старший брат! Так не вчиняють. Не можна ж нас за дурнів мати ... Це зроблено спеціально, щоб натиснути на Білорусь. Навіщо натиснути на Білорусь? Здогадайтеся з трьох разів ... ", - пояснив Лукашенко.
Відео телеканала CTVBY
тільки диJидація врятУЄ
Потихоньку, пока Путя не видит.
называет себя младшим братом.., а Московию старшим....
Когда не территории современной Беларусь уже была цивилизация.., на Московии еще в норах жили..
Говорю,не считайте его идиотом,мудаком можете.Дурак 25 лет у власти не просидит,по определению.
Беларусь - Украина: как "Борисов-Арена ... - YouTube
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▶ 2:49
10 окт. 2014 г.
теперь выбор не велик: или добровольно белорусский федеральный округ, или МНР - минская "народная" республика.
Белорус, наш друг и брат,
Прекращай «хохлядство».
Приглашает Путин свят
В наше государство.
Не проспи последний шанс
Выйти с грязи в люди,
Ведь второй и третий раз
Приглашать не будем!
Прочь границы уберем,
Свяжем души крепью.
Хлор по трубам вам пошлем,
Разведенный нефтью.
Разобьем дороги в хлам,
Как в сибирской дали,
Чтобы танки НАТО к нам
Резво не примчали!
Мы ж друзья, ядрена вошь!
Пуп порвем за правду!
Двинет с Минска молодежь
В Сирию, Луганду.
Минск научим мы родной
Русским похожденьям:
Как тушить пожар лесной
В зоне наводненья,
Как с «пиндосом» воевать
В баре и на карте.
Демонстрантам как ломать
Кости на асфальте.
Как гусей и ананас
Мять бульдозерами,
Как качать в «Гейропу» газ,
Но топить дровами.
Как «паленку» разливать,
Как упрячься в дроги,
Как кувалдой бум создать
Нанотехнологий.
Как три дня сидеть с свечой,
Света коль не дали,
Как пробиркою с мочой
Добывать медали.
ФСБ «упросит» вас,
Чтоб союз был полон,
Белорусский «недояз»
Выгнать прочь из школы.
Оградим тебя от бед
Каменной стеною
Каталажки … «Нет» в ответ?
Жди - придем с войною!
Тоже бьіло куча ватьі, тоже бьіли типа братьями и тоже газ воровали, а они нас кормили.
Ой... Даже как то и не интересно.
Как там биндеровцьі по беларусски? Бульбаши вроде?
Берем попкорн, будем беларусам советьі раздавать)))
Деньги кончаются. Тёплая зима в насмешку
Какой из Уйлостана старший "брат", если Беларусь имеет более древнюю историю?!
Вы сами позволяете себя унижать и держать за дураков. Не ценишь сам себя, никто не будет тебя ценить.
А покупать по ценам выше мировых тебя никто не заставляет. Это рынок. Бери там, где дешевле, если считаешь сделку не справедливой.
Ох батька доиграешься...
Теперь самое главное - не лечиться в Израиле, потому что там по звонку из кремля кого надо - залечат насмерть с гарантией.