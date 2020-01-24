 "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина", нападник назвав себе "Віталіком", розмахував ножем, погрожував вбивством офіціантці і після прощання нацистським вітанням залишив приміщення і наляканих офіціанток. Події відбулися в 20-х числах грудня 2019 року.

У поліції повідомили, що особи події встановлено. Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "Хуліганство". Ведеться слідство. Разом з прокуратурою поліція ухвалить процесуальне рішення з можливою перекваліфікацією.

За даними місцевих журналістів, нападник з ножем - це 39-річний полтавчанин Віталій Воробйов, а його супутник - 34-річний Віктор Безручко.

Віталій Воробйов, він же "Воробей", свого часу був членом кримінального угруповання - бригади "Толстого". Також, він є хорошим знайомим нардепа Іллі Ківи.

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