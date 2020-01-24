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Все про:напад (697) Полтава (164) вбивство (2041) погрози (281) Ківа (97)

 "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео з полтавського пабу BeerHouse, на вул. Пушкіна, на якому зафіксовано напад нетверезого чоловіка на двох працівниць закладу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина", нападник назвав себе "Віталіком", розмахував ножем, погрожував вбивством офіціантці і після прощання нацистським вітанням залишив приміщення і наляканих офіціанток. Події відбулися в 20-х числах грудня 2019 року.

У поліції повідомили, що особи події встановлено. Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "Хуліганство". Ведеться слідство. Разом з прокуратурою поліція ухвалить процесуальне рішення з можливою перекваліфікацією.

За даними місцевих журналістів, нападник з ножем - це 39-річний полтавчанин Віталій Воробйов, а його супутник - 34-річний Віктор Безручко.

Віталій Воробйов, він же "Воробей", свого часу був членом кримінального угруповання - бригади "Толстого". Також, він є хорошим знайомим нардепа Іллі Ківи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171732
 
 
 Топ коментарі
 
Прямая угроза убийства. да ещё зафиксированная. Интересно продолжение. МВД АУУУУУУУ.
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В американському барі такий номер би не пройшов. Бо там за стійкою завжди лежить ремінгтон напоготові. Через хоплофобів страждає усе населення.
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В любой нормальной стране
этот клоп через час уже сидел бы в КПЗ...
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в нормальной стране он бы уже угольками в печурке постреливал
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а здавалося, ну шо там такого: пом'яв хлопець пісюна під столом...
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Это капец.. примечательно что и по комплекции, и по повадкам и по быдловатости и по роже это говно похоже на главного дрочуна Рады
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сидеть не хочет

под дурака косит - в дурку захотел
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Петеботы выбрали. До Пети об етом существе никто и не знал. А вот когда Кива разгонял блокадников дамбаса и енергоблокаду крыма петеботы радостно визжали и улюлюкали, мол давай бей етих нациков и парасюков которые работают на кремль и не дают торговать с тамженашимилюдьми. Не помнишь *********?
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кива, конечно, еще тот крендель, но заметка явно желтизной попахивает. Что значит знакомый? друг, враг, сосед...Знакомство это еще не единомышленник. К тому, же, если зиговал, то тут уж кива точно никаким боком, с его то совковым воспитанием...
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Та нє, то саме його електорат. Там що зігнув, що салютнув - однаково пофіг.
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не, не, не, зигнул или салютнул - диаметрально противоположный электорат, не смотря на общий признак - скудный моск.
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Так це ви знаєте в чому різниця. А оте підручник історії ще в другому класі скурило. А мозку там не виявлено.
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Ты что адвокат этого полудурка Кивы?
Этот мент постоянно с бандюками тусит...
И успокойся этого рукоблуда за данный эпизод
никто привлекать не будет - но крышу беспредельщика
бандюка высветлить даже нужно...
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да чихал я на киву, какой адвокат? Ты значение слова адвокат знаешь? где я его защищал или оправдывал? Я про него вообще не собирался говорить, написал, что привязывание какого то персонажа к другому персонажу по признаку "знакомый" отдает желтизной.
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В американському барі такий номер би не пройшов. Бо там за стійкою завжди лежить ремінгтон напоготові. Через хоплофобів страждає усе населення.
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Так там і поліція , а не мусора перейменовані й перевдягнені !
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хорошо что он с кухонным ножом а не со стволом который можно безопасно законно носить с собой, по синьке убил бы всех там
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Його би убили (з барної стійки) раніше. У п'яних рефлекси уповільнені.
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Згідний,пристрелили б за дві секунди.
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Ну хорошо, достал ты ремингтон и застрелил урода. Дальше рассказать, что с тобой будет? Украина не США. Для начала надо всех судей перестрелять, а потом и страну реформировать можно.
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Мдя, ригівська гопота ще дуже добре себе почуває. Бо у них вже і діпутат-імбецил свій є. А хто ж його спочатку пригрів? Що скаже міністр рюкзакян?
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А петух то может только перед девушка зарисоваться, как и его кореш по дурке, кива
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Прямая угроза убийства. да ещё зафиксированная. Интересно продолжение. МВД АУУУУУУУ.
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МВС ніколи вони Марусю Звіробій і Софію Федину за напад на свєточ нації, самого прєзєлєнта всєя України, переслідують!
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Поясните. Прямая угроза убийством это хулиганство?!
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Первое, хулиганкой тут и не пахнет, за угрозу убийством реально большой срок, вот его в менее тяжкую статью и выводят
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Це чиста *********. ч.4 ст.296 -
***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,
якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

а
Стаття 129. Погроза вбивством
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.


Вам аж 9 чоловік лайкнуло, і ніхто навіть не перевірив...
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*****, хулиганка, один раз нож снизу к горлу, второй рубящий сверху в область горло/левая ключица, оба раза в область шеи! т.е. вы считаете, женщине не было оснований бояться за свою жизнь??? Вы зільоный и вас в очи прыснули??
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рыговского-кацапский зброд!скорей бы уже майдан.всю эту нечисть вместе с зеленую выжигать!
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Майдан під час війни ? Прутня конячого тобі на все обличчя .
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Лучше расследуйте заявление ветерана о наркобизнесе Аброськина когда он был замом Авакова. Зачем отвлекать народ каким-то пьяным нациком.
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Поражает как деваха "на морозе" все это воспринимает. 5+++ И сильно неприятно, как за стойкой стоит лох, даже не пошевелился в ее защиту, слова не сказал.
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возможно то что не шевельнулся и спасло жизнь официантке.
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Там кожен вечір такий цирк, надивилися вже, тому й не смішно.
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То його дружина , вона подібне терпить не вперше і цього разу не подала заяву .Тож прибирай п'ятірку , вона хіба ганчіркою по морді заробила за неспротив .
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Цеж треба, як..!!!? При відсутності мізків, дожити до 39-ти років і при цьому чимось харчуватись!
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39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его спутник - 34-летний Виктор Безручко - питарюги по ходу, тот с ножём ревновал по ходу, подумал что официантка хочет увести или соблазнить мужа, да девки такие, не остоновить их, даже с ножом кидаеться на соперницу.
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быдло глумится , а лохи-терпилы хавают...
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Допоможемо, люди, тому, хто своїм тілом захищав наш спокій, а зараз "Кто такой Виталя?! Виталя - тот, кто убьет тебя нах#й!" - "хороший знакомый" нардепа Кивы набросился с ножом на двух официанток в полтавском пабе - Цензор.НЕТ 9751
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херасе хулиганство- покушение на убийство. А чмошник бармен даже не рыпнулся . А это быдло только баб строить может , писюнковый босс
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я понимаю , что ты чмо ссыкливое, номер хоть бы набрал в полицию в подсобке
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"Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі - Цензор.НЕТ 5659 burunduk

я понимаю , что ты чмо ссыкливое, номер хоть бы набрал в полицию в подсобке

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
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Ето няни будущих иностранных инвесторов в Украине. Добро пожаловать в Украину, страну где позаботятся о ваших инвестициях. Главное чтобы вы привезли не меньше 100миллионов долларов.
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по моеему за такую борзость ужно усыплять эту борзую сявку на месте. не отходя от кассы.
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Чувака надо біло в Давос отправить, он бі обьяснил на пальцах где и хто Украина.
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А что, это теперь хулиганство, а не угроза убийством?!
Кива, рукоблуд хренов, тоже налево-направо грозится "голову отрезать".
И это хулиганство?!
Ну, раньше Авакову Порох мешал работать, а сейчас кто?!
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тому, що ********* ч.4 тяжкий злочин, до 7 років позбавлення волі, а погроза вбивством легкий, до 2 років обмеження волі
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Кива абы с кем не дружит. Только с подонками и отребьем,чем и сам является.
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Видно, что с одного племени. Можно было не уточнять, что знакомый душителя удавов.
Хотелось бы продолжения видео о приключениях экспрессивного витали, но уже обоссавшегося и умоляющего о прощении.
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Вторая женщина жена дебошира. В заведение даже полицию не вызвали.
"На данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву".
Это какой-то бред. Быдло и бандиты просто держат нож у горла забитого "нарота".
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Бидло мовчазне , навіть не заявляє - думаю , наступного разу заріже , як свиню .
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Ну, вообще, клоун, допившийся до состояния "невменухи".
Угроза убийством "на лбу написана". Если еще и не заплатил, то "грабеж".
Но самое приятное - отсылка к авторитетам мира сего: я так понял Кива у вас в авторитете. "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі - Цензор.НЕТ 5383
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Да ясен перц: таким красивым пацанам, да **** платьть-то? Это не по понятиям. Те более, Арсен...
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І такі Вітальки є в кожному місті і селі. Виходить, що нацисти не в "Правому секторі", чи "Азову", а у жопоблоці. Тут таке, я би цього покидька провчив. Тут інше. Біля нього стоїть бидло і ще одне бидло за барною стойкою, і ніхто з них не захистив дівчат. А це твої діти, жінка, мати, сестра. Які бики, мені не по собі. Я ні разу, ні разу не пропустив таке хамське відношення до жінок. Було всякого, але не допаскав цього.
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Как раз в Полтаве Кива руководил Правым сектором.

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То виходить в Полтаві такий сектор, який скоріше "Лівий", бо Ківа керував ще і "Соціалістичною партією", а опинився в Опоблоці. То це якраз і його вибір, це його мрія.
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разве мало этого видео чтобы виталя домой и на долго?
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Недорізана бидло каже "не треба , нехай гуляє і людей ріже"
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Знов зброя не потрібна ? Як себе захищати жінці ?
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нужно бежать с этой страны пока есть возможность
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От шизика кивы слышатся постоянные угрозы отрезать голову - может ментам пора проверить его по справе харьковского судьи которому отрезали голову?
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Почему он еще не арестован,это уже покушение на убийство!Где Аваков,или только Саакашвили ловить по крышах могут?
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Забули нагадати читачам,що нардеп Ківа,-хороший знайомий capo di tutti capi ,міністра МВС Авакова.Настільки хороший,що той свого часу подарував звання майора і батальйон "Полтавщина" (з якого успішно вигнаний),а потім перекидував свого зашквареного улюбленця на мєнтовських посадах,аж поки в парламент не прилаштував.
І показово,що напад на людину з ножем кваліфікують,як *********.
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Никогда плодородная земля Украины не рождала столько мрази и предателей, как тогда, в 2014 году. Видимо, действительно климат изменился.
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очевидно что виноваты волонтёры и добробаты. надо срочно арестовать!
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Дівчина пішла захищати подругу, а бармен не ворухнувся! От сила волі!
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З приходом Зе команди у владу на всіх рівнях голову підняла

"Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі - Цензор.НЕТ 4565
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ща керивныцтво державы прессуху запилит,и виталю печерский суд посадит
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