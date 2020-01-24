 "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина", нападник назвав себе "Віталіком", розмахував ножем, погрожував вбивством офіціантці і після прощання нацистським вітанням залишив приміщення і наляканих офіціанток. Події відбулися в 20-х числах грудня 2019 року.
У поліції повідомили, що особи події встановлено. Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "Хуліганство". Ведеться слідство. Разом з прокуратурою поліція ухвалить процесуальне рішення з можливою перекваліфікацією.
За даними місцевих журналістів, нападник з ножем - це 39-річний полтавчанин Віталій Воробйов, а його супутник - 34-річний Віктор Безручко.
Віталій Воробйов, він же "Воробей", свого часу був членом кримінального угруповання - бригади "Толстого". Також, він є хорошим знайомим нардепа Іллі Ківи.
этот клоп через час уже сидел бы в КПЗ...
под дурака косит - в дурку захотел
Этот мент постоянно с бандюками тусит...
И успокойся этого рукоблуда за данный эпизод
никто привлекать не будет - но крышу беспредельщика
бандюка высветлить даже нужно...
***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,
якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
а
Стаття 129. Погроза вбивством
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
Вам аж 9 чоловік лайкнуло, і ніхто навіть не перевірив...
я понимаю , что ты чмо ссыкливое, номер хоть бы набрал в полицию в подсобке
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Кива, рукоблуд хренов, тоже налево-направо грозится "голову отрезать".
И это хулиганство?!
Ну, раньше Авакову Порох мешал работать, а сейчас кто?!
Хотелось бы продолжения видео о приключениях экспрессивного витали, но уже обоссавшегося и умоляющего о прощении.
"На данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву".
Это какой-то бред. Быдло и бандиты просто держат нож у горла забитого "нарота".
Угроза убийством "на лбу написана". Если еще и не заплатил, то "грабеж".
Но самое приятное - отсылка к авторитетам мира сего: я так понял Кива у вас в авторитете.
І показово,що напад на людину з ножем кваліфікують,як *********.