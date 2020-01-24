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 Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз уряд за дорученням президента готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади.

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз ми готуємо загальну концепцію за дорученням президента для того, щоб показати які зарплати в різних органах виконавчої влади. Тому що Кабінет міністрів - це один із багатьох органів, і зарплати тут точно, м'яко кажучи, не найвищі, ніж у всіх інших органах", - сказав Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171716
 
 
 Топ коментарі
 
концепция зарплат от Зе:
Кабмин готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7090
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Да, главная концепция зеленой власти

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4084
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По контрацепции концепцией ударим,
Зарплатой новой ещё больше удивим,
Что отхватили - "Было мало!", впарим,
И много много сказок наплодим...
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Да, главная концепция зеленой власти

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4084
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Спочатку готовлять концепцію, потім стратегію, а за три дні до відставки виясниться, що зарплата давно вже підвищена в десятки разів.
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Баба і кіт
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8604
Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9998
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Официально будет мало...но до 100 штук доплатят в конвертах...
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Зато они готовятся под шумок "реформ" топ-менеджеров в бизнесе ободрать. Деньги срочно надо.

Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4395
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А вони збираються обмеження із максимальної пенсії зняти?Інакше це банальна крадіжка.
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Да, банальная узаконенная кража. Зеленым очень нужны деньги в бюджет. В условиях растущей, как на грибах, безработицы больше взять уже не с кого. Не папу Беню же и себя заставлять налоги платить?
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А вони не думали що це просто змусить усіх, хто нормально заробляє "піти на мінімалку"?
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Прив"яжіть з\п усіх чиновників до мінімальної з\п: якщо чиновники хочуть гарної зарплатні, то нехай рвуть пупа, щоп мінімалка стрімко підвищувалась - ось і вся концепція, вигідна як чиновникам так і народу. ЗІ Пенсія чиновника теж повинна бути прив"яза на до мінімальної пенсії.
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Прив'язують. Для прикладу з/п прокурорів прив'язана вже із 2012 року і до цього часу, держава не виконує вимоги Закону. І таких прикладів багато. Тому це пуста тема. Не має що обговорювати. Держава може наприймати безліч Законів, а потім їх просто не виконувати.
А ось як тільки фінансувати це починають міжнародні організації (як у випадку із НАБУ) то там усе чітко виконується.
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По контрацепции концепцией ударим,
Зарплатой новой ещё больше удивим,
Что отхватили - "Было мало!", впарим,
И много много сказок наплодим...
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концепція проста: скажуть на мітинг - підете на мітинг, скажуть на демонстрацію - підете на демонстрацію
а шо
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Леша-Самокат лукавит.Концепция уже есть-зарплаты начинаются с 1 млн.грн. Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9444 Эпоха бедности уже позади. Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8982
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монолит исполнительной власти залог успешной борьбы
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Судя по всему, эти пацаны действительно потеряли связь с реальностью! Можно и "лимонные" зряплаты себе устанавливать, благо это всё будет за народные денежки - налоги, платежи, сборы и пр., и пр., и пр.. Чего мелочиться? Ведь какая разница, сколько получает министр, прочая шелупонь из КМ, ОП, ОПГ, ОГА, а также работяга, учитель, врач и пр., и пр., и пр.? Для "лакеев" народа главное что? Не забыть себя, любимого и глубоко уважаемого! А смерды должны сами о себе заботиться! Закон естественного отбора никто не отменял!!!
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nо есть концепция в том чтобы повысить кабмину зарплаты? офигенная концепция, по 200 штук им мало
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Потому что Кабинет министров - это один из многих органов и зарплаты здесь точно, мягко говоря, не самые высокие чем во всех других органах", - сказал Гончарук.

так это еще мы цветочки видели
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Что "велосипед изобретать" - установить Законом % доходов бюджета которые идут "на з/п ВСЕХ чиновников". З\п Президента, Головы ВР, и Головы ВС принять за "1" , что равняется, по моему мнению с учетом украинских реалий, - 50 мин. зарплат (и никаких там "премий и надбавок" больше)! Далее - "замы" по 0,95 от 1 и т.д. до самого низшего чиновничьего разряда... Хватит мерить зарплаты ЧИНОВНИКА исходя из доходов наших "бизнес-мародеров" или даже нормальных бизнесменов! Это - разные категории граждан, с абсолютно разным менталитетом, по определению, должны быть!
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Разрыв между доходами простых людей и чиновников указывает на то, что в Украине рабство.
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І на чому буде будуватись ця "концепція"? "Дайте таблетку від жадібності і побільше"? Тут треба спочатку стратегію підвищення прожиткового мінімуму розробляти. І від цього відштовхуватись. А корупцію долають не підвищенням зарплат, а невідворотним покаранням за злочин.
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а з грошиками в бюджетику - швах, раз вони знову до "прогресивної шкали" додумалися...

Там не швах, а вахмурки. Вже заспокоюють пільговиків тим, що виплат з бюджету не буде, но буде компенсація за невиплату. З бюджету. Ага. Тобто гріють вуха лохторату. В кращому випадку оту компенсацію, нічим не зафісковану, тицьнуть заміть виплат.



ну ага, ми вам були винні 100, будемо винні 120...якось потім дамо...можливо
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Крім зарплат уряд і депутатів нічого більше не цікавить. Народ, ви зацікавлені платити зарплату міністрам? Впевнений, що ні. Голосуйте за те, щоб зарплату їм не платити. То зразу дременуть з тих посад. Все одно вони безідейні й бездіяльні, і користі вам не буде, лише шкода від них.
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концепція проста - повишати шоп не крали, повишати поки не перестануть красти
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и тупому это под силу? или в свой карман большого ума не надо
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Та прив'яжіть свої зарплати до прожиткового мінімуму та обмежте максимальну суму на третину більше ніж середня по Україні. А потім спробуйте на це вижить, як то робить більшість населення. Після цього вже можна буде поговорити конструктивно. Бо позажиралися ви, ...ляді
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Адвокатам работа подвалить долги выбивать , наверно подзабыли..
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"Ми запровадимо компенсацію з бюджету, якщо будуть затримки з виплатами пенсій з бюджету". ( Если просто в пенсионом уже надо применять усилия для возврата задержек не понятно почему то возникших на 20.01.2020. Видите ли они принимают только до 15 числа, а на следующий месяц пишите в следующем.....Понеслась сказка для лохов..)
Якщо ви не отримуали пенсію вчасно - радуйтесь, вам її так і не виплатять, але не виплатять в два рази більше, ніж якби просто не виплатили.
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Просто это пройдут все пенсионеры кто попадет под случайное число задержки выборочно
Потом пока разбирутся - это время заявление на следующий месяц и так далее. Вот это и есть новое МММ зеленского задержка как радость что получили свое.
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господа и товарищи...
вот тут-то и не надо изобретать велосипед или пугать "концепцией" )))
есть тарифная сетка с должностными окладами для госслужащих разных категорий (а вы ж бл..., еще пока госслужащие, а не комерсы) ... и не хер скиглити (цитируя "классика")
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У меня к тов. Гончаруку один вопрос: какая зарплата будет у старшего и ведущего специалиста (самые мелкие должности)
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Де ви віднайшли такого вченого ДЯТЛА з тирсою в голові???
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Офіційна зарплата аж 8-10 тисяч гривень,там різні премії,надбавки,прибавки,дорахування і виходить тільки всього навсього 450-500 тисяч гривен на особу.Хіба то гроші по їх міркам - це гривні.
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