 Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз ми готуємо загальну концепцію за дорученням президента для того, щоб показати які зарплати в різних органах виконавчої влади. Тому що Кабінет міністрів - це один із багатьох органів, і зарплати тут точно, м'яко кажучи, не найвищі, ніж у всіх інших органах", - сказав Гончарук.

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