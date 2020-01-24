 Кабмін готує концепцію зарплат у різних органах виконавчої влади, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз ми готуємо загальну концепцію за дорученням президента для того, щоб показати які зарплати в різних органах виконавчої влади. Тому що Кабінет міністрів - це один із багатьох органів, і зарплати тут точно, м'яко кажучи, не найвищі, ніж у всіх інших органах", - сказав Гончарук.
только зеленского
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".
А ось як тільки фінансувати це починають міжнародні організації (як у випадку із НАБУ) то там усе чітко виконується.
Зарплатой новой ещё больше удивим,
Что отхватили - "Было мало!", впарим,
И много много сказок наплодим...
а шо
так это еще мы цветочки видели
САМОКАТ
еще лучше
Там не швах, а вахмурки. Вже заспокоюють пільговиків тим, що виплат з бюджету не буде, но буде компенсація за невиплату. З бюджету. Ага. Тобто гріють вуха лохторату. В кращому випадку оту компенсацію, нічим не зафісковану, тицьнуть заміть виплат.
ну ага, ми вам були винні 100, будемо винні 120...якось потім дамо...можливо
Якщо ви не отримуали пенсію вчасно - радуйтесь, вам її так і не виплатять, але не виплатять в два рази більше, ніж якби просто не виплатили.
Потом пока разбирутся - это время заявление на следующий месяц и так далее. Вот это и есть новое МММ зеленского задержка как радость что получили свое.
вот тут-то и не надо изобретать велосипед или пугать "концепцией" )))
есть тарифная сетка с должностными окладами для госслужащих разных категорий (а вы ж бл..., еще пока госслужащие, а не комерсы) ... и не хер скиглити (цитируя "классика")