 Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Протягом наступних кількох місяців будуть ще тривати бюрократичні процедури, пов'язані з підготовкою підписання угоди. І ми очікуємо, що в найближчі місяці переможці укладуть угоду про концесію і зайдуть в порт для того, щоб його розвивати", - сказав Гончарук.

Зазначається, що український бюджет отримає щорічні концесійні платежі і засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини.

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Як зазначив на сторінці в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, в розвиток порту протягом 5 років буде інвестовано 3,4 млрд грн.

"Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів - 82 млн грн, що в 16 разів вище прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 млн грн в розвиток інфраструктури Миколаєва", - йдеться в повідомленні.