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Все про:концесія (29) Ольвія (1) Гончарук_Олексій (560)

 Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО

Катарська компанія QTerminals виграла конкурс з концесії майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Протягом наступних кількох місяців будуть ще тривати бюрократичні процедури, пов'язані з підготовкою підписання угоди. І ми очікуємо, що в найближчі місяці переможці укладуть угоду про концесію і зайдуть в порт для того, щоб його розвивати", - сказав Гончарук.

Зазначається, що український бюджет отримає щорічні концесійні платежі і засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини.

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Як зазначив на сторінці в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, в розвиток порту протягом 5 років буде інвестовано 3,4 млрд грн.

"Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів - 82 млн грн, що в 16 разів вище прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 млн грн в розвиток інфраструктури Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171700
 
   
 Топ коментарі
 
сбитый летчик, история таких заявлений не с него началась.
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Катар будує великий флот газовозів і має багато газу.
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Нужно завлекать инвесторов со всего мира! И Арабов и Китайцев и Японцев, а не только с Запада.
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сбитый летчик, история таких заявлений не с него началась.
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Порт Ольвия (бывший Октябрьск) почти вплотную примыкает к заводу "Океан". У Капацины этот завод только что отжали. Не исключено, что перегрузку и там начнёт Катар (или Оман во главе с одним осликом).
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Ну навіщо писати те про, що не маєш уявлення?
Біля "Океану" - порт "Ніка-Тера"
"Октябрський" нижче по Бугу і ближче до НГЗ (Гліноземного).
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А почему не Оманская? Получается ...что осел туда зря ездил?
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Ставлю 100 шо директор єтой катарской артели сидит в Раде
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Щось дуже дивно, навіщо катару наш порт??? Дуже дивні вкладення!!!
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Катар будує великий флот газовозів і має багато газу.
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Поясню. Физически катарского бизнеса не существует. Есть какой-то пацан или какая-то группа чётких пацанов, не желающих светится и имеющих интересы в бизнесе за пределами Катара. Это государство за немалый процент предоставляет услуги: резидентство компании, сокрытие бенефициарности через инвест.фонды, финансирование проекта под залог любых лиц в любых странах и т.п.
Вопрос: кто эти чёткие пацаны? Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9883
Например, турецкий народ до сих пор вне ведении, кто спас их экономику от дефолта под видом Катара. И какой ценой....
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150 років тому концесію мав такий собі Джон Юз, тоді продаж закінчився заснування міста Юзівка.
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Нужно завлекать инвесторов со всего мира! И Арабов и Китайцев и Японцев, а не только с Запада.
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Капец заповеднику Ольвия и Кинбурну, засрут
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