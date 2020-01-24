 Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Протягом наступних кількох місяців будуть ще тривати бюрократичні процедури, пов'язані з підготовкою підписання угоди. І ми очікуємо, що в найближчі місяці переможці укладуть угоду про концесію і зайдуть в порт для того, щоб його розвивати", - сказав Гончарук.
Зазначається, що український бюджет отримає щорічні концесійні платежі і засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини.
Як зазначив на сторінці в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, в розвиток порту протягом 5 років буде інвестовано 3,4 млрд грн.
"Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів - 82 млн грн, що в 16 разів вище прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 млн грн в розвиток інфраструктури Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Біля "Океану" - порт "Ніка-Тера"
"Октябрський" нижче по Бугу і ближче до НГЗ (Гліноземного).
https://www.google.ru/maps/search/порт+октябрьск+завод+океан+расстояние+по+карте/@46.8435059,31.9500835,13z
Вопрос: кто эти чёткие пацаны?
Например, турецкий народ до сих пор вне ведении, кто спас их экономику от дефолта под видом Катара. И какой ценой....