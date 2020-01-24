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 Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 січня, у селі Велика Городниця Волинської області (на дорозі Дубно-Луцьк, на межі Рівненської та Волинської областей) відбулася зустріч траурного кортежу з тілом Миколи Васильовича Сорочука, 1997 року народження, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 22 січня на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це інформує місцеве видання "Волинські Новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кортеж із тілом загиблого волинського Героя Миколи Сорочука прибув на рідну Волинь. Так, сьогодні, 24 січня о 8:30 ранку, представники влади, волонтери, громадські активісти та просто небайдужі волиняни зустріли його в селі Велика Городниця, що на межі Рівненської та Волинської областей.

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Священники відслужили по загиблому панахиду. Поліція перекрила дорогу на час відправи.

Станом на 9:10 жалобний кортеж приїхав у рідне село хлопця Лище.

Тут на перехресті неподалік школи відбулася панахида.

Потім тіло загиблого Героя доправили до рідної оселі. 22-річного Миколу Сорочука на колінах проводжали діти та односельці.

Священники відслужили заупокійну панахиду в домі загиблого.

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Попрощатися із загиблим бійцем можна буде сьогодні, 24 січня, у селі Лище. Наступного дня, 25 січня, відбудеться заупокійна служба у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, громадська панахида на Театральному майдані та поховання у Гаразджі.

Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 01
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 02
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 03
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 04
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 05
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 06
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 07
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 08
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 09
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 10
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 11
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 12
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 13
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 14
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 15
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 16
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 17
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 18
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 19
Тіло загиблого в зоні ООС воїна 10-ї ОГШБр Миколи Сорочука зустріли на Волині 20

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171679
 
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