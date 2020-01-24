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Все про:Княжицький (46) Труба (249) Павленко Ростислав (29) ДБР (804) Венедіктова (28) Європейська Солідарність (222) Бабіков (10)

 "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР. ВIДЕО

Народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" сьогодні прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це депутати повідомили журналістам біля будівлі ДБР.

"Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді",- сказав Ростислав Павленко.

Також нардепи хочуть обговорити питання про проведення конкурсу на заміщення директора ДБР.

" Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ", - додав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР є конфліктом інтересів, - Сюмар

"Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій", – зауважив нардеп Княжицький.

Крім того, за словами Княжицького, експертиза канадських фахівців, яка підтвердила ідентичність голосу Романа Труби на плівках з його кабінету, означає, що відомство, яке має боротися з корупцією, стало її центром, а рішення в ДБР приймаються по команді з Офісу президента.

Читайте: Будемо домагатися долучення до проваджень проти Труби експертизи "записів", - адвокати Порошенка Головань і Новіков

Саме для того, щоб з'ясувати позицію нової керівниці ДБР, депутати і прийшли до ДБР.

"Ми прийшли поговорити з пані Венедіктовою, можливо, вона сама скасує свій указ про призначення пана Бабікова. Принаймні тоді це не буде плювком в обличчя сім'ям Небесної Сотні. І виконає всі інші вимоги сімей, оскільки ми з ними були на Майдані. Серед загиблих є багато наших друзів, як і серед членів їхніх сімей, тому ми не можемо зараз, в цей день не бути з ними", - додав Княжицький.

Також зазначимо, що в цей час в Державне бюро розслідувань прийшов експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко для проведення слідчих дії (допиту). Правоохоронці пропустили колишнього президента в будівлю ДБР. Він також взяв лист сімей Героїв Небесної Сотні з вимогою звільнити першого заступника ДБР, ексадвоката Януковича Олександра Бабікова і пообіцяв передати його керівництву.

Відбувається активізація Антимайдану: нардепи від ЄС прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР 01

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав втікача Віктора Януковича.

Також читайте: "Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171653
 
   
 Топ коментарі
 
Лишнехромосомное, не у всего зелектората отсутствуют мозги, кто-то из них помнит, что включение Медведчука в Минский процесс, было требованием Х**** и не у всего зелектората отсутствует разум, чтобы не понять, что переговоров бы не состоялось, а другого инструмента остановить орду даже критиканы Минских соглашений так и не предложили.
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А следователи ГБР убегают от повесток в суд
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А когда Мертвечука из нафталина достали в 2014-м и вернули в политику пэсовцы, то это была "активизация антимайдана" или где?
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Лишнехромосомное, не у всего зелектората отсутствуют мозги, кто-то из них помнит, что включение Медведчука в Минский процесс, было требованием Х**** и не у всего зелектората отсутствует разум, чтобы не понять, что переговоров бы не состоялось, а другого инструмента остановить орду даже критиканы Минских соглашений так и не предложили.
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"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию" (с) "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 2671
А вот чего они туда пришли: Порошенко пришел на допрос в ГБР
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А следователи ГБР убегают от повесток в суд
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Пидманула, пидвела... Бостуга сказала, что не придёт, а он пришёл
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назревает процесс
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Назревает спам по всем твоим никам😂🌷
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А в "Спортлото" вже звертались? "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР - Цензор.НЕТ 6265

Невже не зрозуміло, що 73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану".
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Ты, хочешь сказать, отдав голос за Бужанского, Дубинского, Куницкого, Богдана, Разумкова, отстаивал идеалы Майдана?
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я хочу сказати, гебнявий, що всі зелебоби - тупорилі брехуни
а ти що подумав?
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А я подумал,, что ты оспариваешь постулат что "73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану"
А хамить не нужно, если ты не кацап.
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дійсно я заперечую, що всі, хто голосував за зюзю - антимайданівці
це тупа брехня
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Тогда объясни, как "майдановцы" могли голосовать за Бужанского, Дубинского, Куницкого, Богдана и Разумкова?
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молодець
ти - ходячий підручник логіки
голосування за зюзю прирівняв до виборів у Раду
перед такими незаперечними фактами я безсилий
ги
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Там чуть ниже продолжение, нелогичный ты наш.
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А еще абсолютно ватного клована, для которого Украина - проститутка, кацапы просто передвигают границы, а беркутня может добывать электричество из студентов?
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Спасибо за твой пост. Беспокоясь о тебе желаю, чтобы тебя на Лахте не увольняли, чтобы "патриотам" и "националистам" дошло - с кем они объединились против Порошенко.

Artem Bistrenko
А в "Спортлото" вже звертались? "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР - Цензор.НЕТ 5893
Невже не зрозуміло, що 73% які проголосували за Зеленського - далеко не прихильники "майдану".
24.01.2020 11:31 Ответить Мне нравится
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Почему они никуда не ходили, когда пэтя мертвечуку медиа продавал?
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На концерте писюаниста были.
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Не брешіть! У Порошенко як був 5 канал так і залишився. Питання до власників
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То есть, ты согласна с этим назначением? Не сомневался в тебе
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А еще лучше, что бы наконец! прозвучало "три зеленых свистка" возвещающих о открытии сезона охоты на реваншистов-антимайдановцев и прочих кацманавтов.
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а де петя ???
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Наступні вибори виграє той, хто піде з гаслом "Поверну клоунів у цирк" (с)
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Зебилы!
Дружно защищаем бабикова, Януковича и Азирова!
Щетильнее надо!
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Это назначение - это унижение Украины!!! они доиграются, что опять будут выкидывать этих тварей в мусорки!!!
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Если неймется пксикам, то почему лаешь ты?
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А для тебя, ахгличанина, Ram и Rem одинаково? Да уж. Интеллектом тут явно и не пахло.
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Я видел только Рем, как видешь твой Ынтиллллект не пригодился! Хотя я конечно знаю, что любой ПЕСык очень Ынтеллллектуален, умище иногда аж через уши лезет! Ну то такЭ...
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А СОЕВЫЙ БОРОВ ПЕТЯ НАДЕЛ СЕГОДНЯ ПАМПЕРСЫ ?
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Пора выходить на Майдан и ликвидировать эту ЗЕленую сволоту вместе с дегенератом ЗЕянелохом.
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