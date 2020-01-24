 Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни. ВIДЕО

Перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в п'ятницю в Єрусалимі Зеленський сказав: "Український народ як ніхто розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Український президент зачитав лист, адресований усім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну, пише lb.ua.

У них ішлося про пережиті трагедії єврейських родин на території України. У першій розповідалося про завідувачку садка в Криму, яка переховувала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар. Вона оформляла їм підроблені документи, щоб зберегти їхні життя. Сейде Аріфова врятувала 88 дітей.

Друга історія про полоненого концтаборів, який відмовився від дострокового звільнення. Це був український священник, який видав євреєм близько 600 документів про хрещення, за що його заслали в концтабір. Його звали Омелян Ковч. Він відмовився достроково залишати табір "Майданек" із 700 ув'язненими, хоча вдома на нього чекали шестеро дітей.

"Твоя національність, релігія, вік, стать, втрачають значення, якщо є добре серце, яке протистоїть злу", - сказав український президент.

Третя історія - про родину, де було четверо братів. Троє з них стали жертвами Голокосту і були розстріляні окупантами, які увірвалися в Україну. Залишився один брат, який був на фронті і повернувся живим, зробивши внесок у перемогу над нацизмом.

"Через два роки після війни в нього народився син, а через 31 рік народився онук. Через 40 років цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами, пане прем'єр", - розповів свою історію Зеленський.