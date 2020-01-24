 Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни. ВIДЕО

Перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в п'ятницю в Єрусалимі Зеленський сказав: "Український народ як ніхто розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Український президент зачитав лист, адресований усім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну, пише lb.ua.
У них ішлося про пережиті трагедії єврейських родин на території України. У першій розповідалося про завідувачку садка в Криму, яка переховувала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар. Вона оформляла їм підроблені документи, щоб зберегти їхні життя. Сейде Аріфова врятувала 88 дітей.
Друга історія про полоненого концтаборів, який відмовився від дострокового звільнення. Це був український священник, який видав євреєм близько 600 документів про хрещення, за що його заслали в концтабір. Його звали Омелян Ковч. Він відмовився достроково залишати табір "Майданек" із 700 ув'язненими, хоча вдома на нього чекали шестеро дітей.
"Твоя національність, релігія, вік, стать, втрачають значення, якщо є добре серце, яке протистоїть злу", - сказав український президент.
Третя історія - про родину, де було четверо братів. Троє з них стали жертвами Голокосту і були розстріляні окупантами, які увірвалися в Україну. Залишився один брат, який був на фронті і повернувся живим, зробивши внесок у перемогу над нацизмом.
"Через два роки після війни в нього народився син, а через 31 рік народився онук. Через 40 років цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами, пане прем'єр", - розповів свою історію Зеленський.
Паразитировать на жертвах и легендах про геноцид могут только евреи.
Кацапы так приватизировали победу, а евреи геноцид.
где ты был в том трагическом и героическом одновременно,червь теории?
а таки,да,списки руководства Голодомором-сплошь еврейские.
исполнители-наши.
односельчане...
згинь,излишнехромосомное,не твоего ума дело
Релігія повинна бути поза політикою.
- "Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"
через 10 лет голод пришел и в Ленинград...
Відбирали місцеві алкаші і ледарі. Яким на той час видали шкірянки та зброю.
о руководителях говорила-они не с нашего села были...и видела их только в самом начале голодовки.
выжила одна из пяти детей.
и оттуда таскал по вскопанному
сумна история украинского народа...
Даремно ти не поїхав ..... Це Україні "аукнеться" ще не раз.
Ты над всем этим смеялся в своем дебильном Квартале. Лицемер!
Ніч з 17 на 18 червня[ред. | ред. код]
Влада планувала придушення бунту силою війська. Діями керували представники ЦК КПУ на чолі з другим секретарем обкому Чебриковим і першим секретарем міськкому Олейниковим (він покинув пленум ЦК КПРС, що тривав у Москві й повернувся до міста).
Після прибуття солдатів оточені міліціонери відкрили всі двері, заволоділи кабінетами, й вискакували на двір, хапаючи й арештовуючи всіх підряд. Заарештованих відправляли в міське управління внутрішніх справ по вулиці Леніна. Солдати внутрішніх військ зняли пояси і били бунтівників. Їм допомагали дружинники, теж озброєні поясами. Є свідчення, що було застосовано обрізки труб, арматуру, які були загорнуті в папір або ганчір'я. Протестантів фотографували, щоб довести їхню участь у подіях. Солдати танкових військ несли патрульну службу на вулицях, по декілька разів перевіряли кожного, хто входив у цей район або виходив з нього. За офіційними даними вбито четверо, поранено 15 осіб. Двоє поранених перебувало в тяжкому стані. Для їх порятунку з Києва було викликано професора (2, 106). Однак П. К. Саворський згадував, що з вікон підвалу було вбито 7 чоловік. Такі ж дані називає й газета «Хроніка», яка однією з перших через багато років наважилася описати події. Стрілянина продовжувалась всю ніч. Студенти педагогічного інституту закривали вікна матрацами.
Під час масових арештів та побиття 86 чоловік було арештовано, 36 одержали важкі травми. Деякі медики рахували, що по лікарнях було розміщено близько 200 поранених і понівечених.Наслідки[ред. | ред. код]
Через три дні відбувся похорон убитих. Влада боялася, що можуть бути нові сутички, але жорстока розправа над людьми настільки деморалізувала громадськість, що заворушень не було.
У Будинку культури «Комуніст» відбувся показовий суд. Активістів судили як *********. Зокрема, 41 особу засуджено, як злісних *********, яких до такого злочину довело пияцтво. Окремі учасники отримали дуже серйозні вироки - до 10 років суворого режиму.
Пора бы и о своем сегодняшнем подумать! нас осталось 37 млн.!..
Русские были, увы, испокон веков рабы, крепостные, и просто попали заодно под роздачу.
И при этом отстаивает интересы Украины на мировой арене.