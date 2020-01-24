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Все про:Зеленський (4231) Ізраїль (358) Нетаньяху (64) Голокост (70)

 Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що український народ, як жоден інший, добре розуміє трагедію Голокосту, яка сталася з євреями під час Другої світової війни.

Перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в п'ятницю в Єрусалимі Зеленський сказав: "Український народ як ніхто розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Український президент зачитав лист, адресований усім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну, пише lb.ua.

У них ішлося про пережиті трагедії єврейських родин на території України. У першій розповідалося про завідувачку садка в Криму, яка переховувала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар. Вона оформляла їм підроблені документи, щоб зберегти їхні життя. Сейде Аріфова врятувала 88 дітей.

Друга історія про полоненого концтаборів, який відмовився від дострокового звільнення. Це був український священник, який видав євреєм близько 600 документів про хрещення, за що його заслали в концтабір. Його звали Омелян Ковч. Він відмовився достроково залишати табір "Майданек" із 700 ув'язненими, хоча вдома на нього чекали шестеро дітей.

"Твоя національність, релігія, вік, стать, втрачають значення, якщо є добре серце, яке протистоїть злу", - сказав український президент.

Третя історія - про родину, де було четверо братів. Троє з них стали жертвами Голокосту і були розстріляні окупантами, які увірвалися в Україну. Залишився один брат, який був на фронті і повернувся живим, зробивши внесок у перемогу над нацизмом.

"Через два роки після війни в нього народився син, а через 31 рік народився онук. Через 40 років цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами, пане прем'єр", - розповів свою історію Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171650
 
   
 Топ коментарі
 
Украинский народ, как никто, понимает трагедию евреев. Жаль вот евреи не понимают трагедии украинского голодомора.
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ЗЕдегенерат. Посмотри статистику сколько погибло украинцев во 2МВ, а потом посыпай голову пеплом по 2 мил.евреев, падло.
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мою бабушка семью которой раскулачили и у которой многие умерли во время Голодомора рассказывала как это происходило с ее семьей..:

- "Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"

через 10 лет голод пришел и в Ленинград...
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Понеслись меряться, у кого больше евреев погибло и кто сильнее грустит.
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чувака госпитализировали после встречи с клованом. Говори умные люди гони его сцаными тряпками
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і євреї як і укранци були всі місці під машиною знищення Сталіна і голодом і хододом і розстрілами на тереторії України
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Украинский народ, как никто, понимает трагедию евреев. Жаль вот евреи не понимают трагедии украинского голодомора.
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Это конкуренция.

Паразитировать на жертвах и легендах про геноцид могут только евреи.
Кацапы так приватизировали победу, а евреи геноцид.
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ЗЕдегенерат. Посмотри статистику сколько погибло украинцев во 2МВ, а потом посыпай голову пеплом по 2 мил.евреев, падло.
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Мадам зєленская не винула кіпу під ноги? Тоді чого було їхати в той ізраїль? Должок не сплачено
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И не только в 32-33. Там и продолжение "банкета" было в 37-39. Израилю также есть за что извиняться перед Украиной. Не все их соплеменники благородные скрипачи. На коломойского с корбаном глянь. Могу поспорить, на скрипке они играть не умеют. Но торговать землей, которая им не принадлежит уже намылились.
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слы,эти евреи в 14 отработали на 5 .
где ты был в том трагическом и героическом одновременно,червь теории?

а таки,да,списки руководства Голодомором-сплошь еврейские.
исполнители-наши.
односельчане...
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"Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"
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откуда видосы,кацапчонок?у гэбни уже в сороковых годах прошлого века был тырнет и ютуб?
згинь,излишнехромосомное,не твоего ума дело
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Відоси з камер і фотоапаратів...Набери для початку "Львів як мікрокосмос холокосту"...
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чего это ты за кацапчонка впрягся?понравилось "это всё от жадности и глупости, ква-ква"?малорос,шоле?
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...дай ссылку на источник..кацапский любой -в жопу им засунь..я их насмотрелся, подделок этих, еще Вадя Говнюченко сотрясал ими воздух, но подделками дешевыми оказались..... Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9569
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Оно очухалось, точнее его привели в чувство. Но это не мешает гнать. Гонит на всех парах. Только куда?
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19.08.19 Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. / Израиль не признает Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ Израильский политик объяснил, почему Израиль не признает Голодомор и геноцид украинцев - из-за России 02.12.11 /Российский дипломат предостерег Израиль от принятия закона о признании Голодомора в Украине геноцидом . 8 февр. 2018 г./В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов.
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"Это был украинский священник, который выдал евреем около 600 документов о крещении.."

Релігія повинна бути поза політикою.
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мою бабушка семью которой раскулачили и у которой многие умерли во время Голодомора рассказывала как это происходило с ее семьей..:

- "Отбирали все питерские рабочие с красными звездами на папахах, а главными среди них были жиды комиссары"

через 10 лет голод пришел и в Ленинград...
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Моя покійна бабуля (нехай царствує) також розповідала.
Відбирали місцеві алкаші і ледарі. Яким на той час видали шкірянки та зброю.
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Они и сейчас этим же занимались лет 30.
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моя бабушка говорила про своих односельчан.исполнителях.
о руководителях говорила-они не с нашего села были...и видела их только в самом начале голодовки.
выжила одна из пяти детей.
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У деда было два старших брата, один пропал в Фастовском НКВД, второго комуняки застрелили прямо возле хаты, после того как нашли спрятанную кадушку с солеными огурцами, семьи братьев умерли с голоду. Дед остался один из рода, потому как в то время в армии срочную служил.
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у меня дед выжил.и семья тоже.бо закопал мешок бурака у раскулаченного соседа...
и оттуда таскал по вскопанному
сумна история украинского народа...
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Да никакой трагедии отдельного народа во время 2МВ не было. Это все выдумки и наветы хитрожопых представителей воробьиного народца.
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Чомусь в дитинстві ми називали горобців жидами.
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бо цвирінькають, немов Зеленьський на давосі.
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Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны........... а эхо - отвечает Нетаньях - Зеленскому: Еврейский народ как никто не понимает трагедию украинцев во время Голодомора,Голодомора,Голодомора...
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Трагедия сегодня Донбасса и Крыма не признается выходит
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Да что-то евреи не спешат понимать трагедию украинского народа под названием-рашизм.
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Почему-то вспомнился "Список Шиндлера". Человек, спасший сотни жизней евреев, умер в нищете... Ой, вру, в благодарность он получил колечко золотое...
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Я не антисемит, давно живу в Одессе, но эти еврейские плачи начинают раздражать.
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Таки дв. Но что бы еще евреи помнили трагедию украинцев во время Второй Мировой Войны и Голодомор, но шоб таки нет. А то когда заних мы помним, а как за нас, тут помним, а тут не помним.
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Не потрібно виправдовуватись, Олександровичу.
Даремно ти не поїхав ..... Це Україні "аукнеться" ще не раз.
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Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю три історії: одну - сімейну....Это если бы у нас был Президентом Обама или Китай Дзи,представляете сколько бы украинцы узнали бы историй
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Клован Оманский и что ты понимаешь???
Ты над всем этим смеялся в своем дебильном Квартале. Лицемер!
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И еще Зеле надо было напомнить, как Иисус въехал в Иерусалим на ослике.
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У Зеленского свой героический дед, уважуха.
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Кривий Ріг, 1963 рік. Дід Зеленського на той час (зам.начальника відділку карного розшуку.

Ніч з 17 на 18 червня[ред. | ред. код]
Влада планувала придушення бунту силою війська. Діями керували представники ЦК КПУ на чолі з другим секретарем обкому Чебриковим і першим секретарем міськкому Олейниковим (він покинув пленум ЦК КПРС, що тривав у Москві й повернувся до міста).
Після прибуття солдатів оточені міліціонери відкрили всі двері, заволоділи кабінетами, й вискакували на двір, хапаючи й арештовуючи всіх підряд. Заарештованих відправляли в міське управління внутрішніх справ по вулиці Леніна. Солдати внутрішніх військ зняли пояси і били бунтівників. Їм допомагали дружинники, теж озброєні поясами. Є свідчення, що було застосовано обрізки труб, арматуру, які були загорнуті в папір або ганчір'я. Протестантів фотографували, щоб довести їхню участь у подіях. Солдати танкових військ несли патрульну службу на вулицях, по декілька разів перевіряли кожного, хто входив у цей район або виходив з нього. За офіційними даними вбито четверо, поранено 15 осіб. Двоє поранених перебувало в тяжкому стані. Для їх порятунку з Києва було викликано професора (2, 106). Однак П. К. Саворський згадував, що з вікон підвалу було вбито 7 чоловік. Такі ж дані називає й газета «Хроніка», яка однією з перших через багато років наважилася описати події. Стрілянина продовжувалась всю ніч. Студенти педагогічного інституту закривали вікна матрацами.
Під час масових арештів та побиття 86 чоловік було арештовано, 36 одержали важкі травми. Деякі медики рахували, що по лікарнях було розміщено близько 200 поранених і понівечених.Наслідки[ред. | ред. код]
Через три дні відбувся похорон убитих. Влада боялася, що можуть бути нові сутички, але жорстока розправа над людьми настільки деморалізувала громадськість, що заворушень не було.
У Будинку культури «Комуніст» відбувся показовий суд. Активістів судили як *********. Зокрема, 41 особу засуджено, як злісних *********, яких до такого злочину довело пияцтво. Окремі учасники отримали дуже серйозні вироки - до 10 років суворого режиму.
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Кстати, как Иисус (Иешуа) барыг выгнал из храма иудейского...
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Мда, парадоксы клеветы и пропаганды. Так обеспокоили общество мнимым еврейством Порошенко, что общество восстало, и проголосовало за еврея Зеленского...
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Так би президент і його команда хвилювались за український народ ,на жаль .
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для вови як для єврея(чисто номінального) пох голокост та страждання євреїв. для вови як напівшостого президента україни пох голодомор, війна та непроста історія україни.лише бабло, бабло, бабло ...і влада!
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Трудно смотреть на эти постоянные гримасы. И еще труднее слушать этот голос. Меня хватило на пять секунд.
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Мож уже хватит мусолить этот холокост?
Пора бы и о своем сегодняшнем подумать! нас осталось 37 млн.!..
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О чем ещё еврею разговаривать, кроме как восхвалять евреев?
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Не надо сравнивать холокост и голодомор. Это разные вещи. Хотя мученическая смерть всех уравняла. Разве среди тех, кто отбирал последнее у крестьян, не было украинцев? Что, там были одни евреи? Сталин, который организовал голодомор, был тоже еврей? Или у него в политбюро сидели одни евреи? А кто помогал расстреливать евреев в Бабьем яру? И кому достались квартиры киевских евреев, оставшихся там лежать? Не хочу уже углубляться в более раннюю историю, например, времена Богдана Хмельницкого. Так что, давайте не будем привязывать одну трагедию к другой, от этого никому легче не станет.
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Но самым страшным он был в Украине. Именно украинское фермерство, украинский мятежный дух Сталин хотел уничтожить.
Русские были, увы, испокон веков рабы, крепостные, и просто попали заодно под роздачу.
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шоб ви все гниди повиздихали на **********
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Ну, ребята, вы же сами их выбирали. Я имею в виду, Пороха и Зелю. Да еще с какими процентами? Так що, звиняйте. А к Кравчуку, Кучме и Ющенко претензий нет?
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Мое оценочное суждение Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2879 . Перепрошую, що не в тему: а як перекладають "ееекання, бееекання"? Якщо ніяк і роблять паузу, то слава Богу, менше стиду. Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5988
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Молодец Вова. В отличие от Вальцмана, не открещивается от своих корней. Этим еврей отличается от жида.
И при этом отстаивает интересы Украины на мировой арене.
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Сейчас война, не до примирения. Но когда все будет позади, всем украинцам надо объединиться вокруг таких фигур, как Григорий Сковорода. Помните его последние слова: "Мир меня ловил, но не поймал"?
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