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 Політика України, За кордоном
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 Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню на Донбасі, - посольство США. ВIДЕО

США закликає Росію здійснити справжнє припинення вогню на Донбасі, відвести свої сили і підтримати виведення незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у відеозверненні аташе з питань армії і оборони полковника Томаса Воффорда, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення було записано з нагоди річниці обстрілу Маріуполя російсько-окупаційними військами. Тоді загинули 30 осіб і понад 100 були поранені.

"Росія не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами і продовжує розпалювати гуманітарну, економічну і екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, і поважати міжнародно визнані кордони і суверенітет України", - йдеться в повідомленні.

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"Сьогодні, разом з усіма українцями, ми з великим сумом згадуємо жертв нахабних обстрілів Маріуполя підконтрольних Росії бойовиками п'ять років тому. Ті хаотичні і жахливі ракетні обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, і повним порушенням Мінських домовленостей", - зазначив Воффорд.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року війська РФ обстріляли з "Градів" житловий мікрорайон "Східний" в Маріуполі. Тоді загинули 30 осіб і понад 100 були поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171637
 
   
 Топ коментарі
 
Ответ заранее известен:Это не мы, нас там нет. Это шахтёры от фошиздов отстреливаются
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Ти ба !!!
Так шо, то оказується не мародьор наживається на войнє?
ЗєНаріт аж оторопєл от такой наглості американця.
Нє?
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России пофиг! Нужно против них санкции вводить, чтобы их остановить!!!
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Ответ заранее известен:Это не мы, нас там нет. Это шахтёры от фошиздов отстреливаются
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Хоть посол Америки говорит все своими словами и не пресмыкается перед агрессором как зеленые рептилии. Причем присмыкаются бестолку, ничего не выигрывая и не выиграют, с кацапами играть себе на беду. Они понимают только силу и уважают силу и настойчивость.
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Ти ба !!!
Так шо, то оказується не мародьор наживається на войнє?
ЗєНаріт аж оторопєл от такой наглості американця.
Нє?
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Росіся должна осуществить настоящее прекращение огня на донбасе а то все цяцькі пецькі аби івропа нюхала
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России пофиг! Нужно против них санкции вводить, чтобы их остановить!!!
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это точно, а то те санкции что против казламордых ввели только позволили им обогнать Китай по запасам золота!!!
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У путина золото много он еще долго эти санкции ему на пользу будет придерживать .Это народ лохов бедных позволяет держать в стойле
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Озабочены и обеспокоены
А где подушки и одеяла?
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Роіся і вивела незаконні бандформування, з своєї території в Україну.
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представник посольства в пікселі...кацапи,думаєте це просто так?та знаєте ви все,тому й далі не лізете
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Говорят Они стреляют , а Виноваты Мы . Средства Массового Психоза смотреть больше 5 Минут нет мочи . Сплошное противоречие и такое впечатление что Нет связи с Нейронами в головном мозге и Это сплошь и Рядом.
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так спросите у Зеленкого - я вас умоляю! какой огонь, какая россия?!
по действиям Зебила всему миру становится понятно, что ********* никакая не сторона конфликта, а ПОСРЕДНИК!
чего пристали к таким хорошим людям (хозяевам!) Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 3061
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Росія припинить вогонь на Дорнбасі, коли українська армія відійде до кордонів Польщі. А інше, то видумка.
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Пора от слов переходить принуждению физически в вплоть до уничтожения путина как террориста №1 в мире...
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