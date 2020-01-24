 Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він зазначив, що з Російською Федерацією дуже складні відносини.
"Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють у Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні", - відповів Гончарук на запитання, що робитиме уряд, якщо великий інвестор прийде з Росії, і чи буде йому наданий "менеджер-няня", згідно з озвученою президентом Володимиром Зеленським концепцією investment nanny.
Як зараз бачу що ЄСовці кинулись вкладати в українську промисловість.
Це хіба що китайці ще можуть скупити землю...
Кацапская электроэнергия по ценам ниже потребительских именно на заводы Коломойского идет.
И не потому, что ты не видишь, а потому, что ты зеленый долбо...б, которого надо мордой об стену бить, а не объяснять что-то.
В гугл я тебя тоже пошлю.
Простой даже для таких ограниченных дибилов, как ты, запрос "центрэнерго Коломойский уголь" (тыц).
Попробуй все-таки "увидеть" и напрячь свой маленький зеленый мозг.
Вам доказательства - не доказательства. Уроды моральные...
По ссылке все есть.
По ссылкам есть:
- названия предприятий,
- даты,
- владельцы
- обстоятельства при которых Коломойский поставил во главе Центрэнерго своих людей и пролоббировал закупку угля на Роисе.
Поэтому повторю еще раз: Если ты чего-то не увидел, то это характеризует только тебя.
Неужели Мертвечука выгонит из страны?!
"В Россию НКМЗ поставляет 60% продукции."
http://work.nkmz.com/index.php?id=242&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&cHash=3e29ed4145f502c6c1641a5e484bd838
https://www.metal-expo.ru/ru/news/2939
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Скажи це ЗЕ! і його дружбану Дохтуру Албану...
тарифы уже снизил,
только не смотря на рост курса гривны
выходит дороже, чем год назад