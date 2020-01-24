EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  4318  59
Все про:інвестиції (268) Росія (15108) Гончарук_Олексій (552)

 Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії. ВIДЕО

Інвестори, компанії яких працюють в окупованому Криму, в Україні небажані.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що з Російською Федерацією дуже складні відносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn

"Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють у Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні", - відповів Гончарук на запитання, що робитиме уряд, якщо великий інвестор прийде з Росії, і чи буде йому наданий "менеджер-няня", згідно з озвученою президентом Володимиром Зеленським концепцією investment nanny.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171633
 
   
 Топ коментарі
 
Выступление Вислюка в Давосе при полностью пустом зале прекрасно говорит о том что больше мир денег не интересуется Украиной и что теперь это будет на очень долго даже после того как мы уберем этих имбецилов от власти нам прейдется как минимум полтора десятка лет доказать что мы исправили ошибку поняли как нужно себя вести и что мы психически устойчивая страна . Как итог этот выбор Зебилов откинул нас как минимум лет на 20 и это в самом лучшем варианте ибо что утворит ещё это население не знает даже Господь Бог
 показати весь коментар
 
А как же Коломойский ?! Он тоже не должен ,,работать,, в Украине ?
 показати весь коментар
 
Ваууу!
Неужели Мертвечука выгонит из страны?!
Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России - Цензор.НЕТ 308
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А звідкіль нам тоді очікувати інвесторів?
Як зараз бачу що ЄСовці кинулись вкладати в українську промисловість.
Це хіба що китайці ще можуть скупити землю...
 показати весь коментар
 
А как же Коломойский ?! Он тоже не должен ,,работать,, в Украине ?
 показати весь коментар
 
 
Кацапский уголь именно Коломойский Центрэнкерго продает.
Кацапская электроэнергия по ценам ниже потребительских именно на заводы Коломойского идет.
 показати весь коментар
 
Не вижу связи между Коломойским и "Центрэнерго". Это как если вы купите 2 акции эпл и будете утверждать что вы производитель и собственник завода.
 показати весь коментар
 
То, что ты чего-то не видишь, говорит только о тебе, а не о том, чего ты не видишь.
 показати весь коментар
 
любое утверждение основывается на фактах. у вас я так понял их нет, кроме теребоньканья фамилией "коломойский"
 показати весь коментар
 
Я тебя пошлю, но не в гугл...

И не потому, что ты не видишь, а потому, что ты зеленый долбо...б, которого надо мордой об стену бить, а не объяснять что-то.
 показати весь коментар
 
Дядя, факты давай, факт - это документ на право собственности, а не скулёж про жёлтую прессу. давай, шевелись получше.
 показати весь коментар
 
Ну я ж говорил, что вас, как кацапов, надо мордой об стену бить, а не приводить аргументы и факты.
Вам доказательства - не доказательства. Уроды моральные...
 показати весь коментар
 
Читать умеешь? Читай.

По ссылке все есть.
 показати весь коментар
 
нет там ничего.А если бы было, ты бы дал прямую ссылку на документ, а не страницу гугля.
 показати весь коментар
 
Там куча ссылок. В том числе и на Цензор.
По ссылкам есть:
- названия предприятий,
- даты,
- владельцы
- обстоятельства при которых Коломойский поставил во главе Центрэнерго своих людей и пролоббировал закупку угля на Роисе.

Поэтому повторю еще раз: Если ты чего-то не увидел, то это характеризует только тебя.
 показати весь коментар
 
Гончарук как и все зеленые одно говорит, а другое делает. Что значит не должны? Где закон от зеленых, чтобы кацапов не принимать на работу и с кацапами не торговать? Где визовый режим с врагом? У Гончарука коалиция, где их голосования по важным вопросам? Все в руках зеленых рептилий, но они не хотят голосовать в интересах народа, благодаря которому пролезли в Раду.
 показати весь коментар
 
 
треба дивитись не на те що говорять, а на те що роблять
 показати весь коментар
 
Он не просто работает в Украине. Он ,,работает,, в черепной коробке ПреЗедента Украины
 показати весь коментар
 
Да прекратите вы этот социологический понос! Неужели вы .верите в эти сказки?
 показати весь коментар
 
Ваууу!
Неужели Мертвечука выгонит из страны?!

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко не даст. Станет горой за друга.
 показати весь коментар
 
 
Выступление Вислюка в Давосе при полностью пустом зале прекрасно говорит о том что больше мир денег не интересуется Украиной и что теперь это будет на очень долго даже после того как мы уберем этих имбецилов от власти нам прейдется как минимум полтора десятка лет доказать что мы исправили ошибку поняли как нужно себя вести и что мы психически устойчивая страна . Как итог этот выбор Зебилов откинул нас как минимум лет на 20 и это в самом лучшем варианте ибо что утворит ещё это население не знает даже Господь Бог
 показати весь коментар
 
 
После первого раза Петю тоже слушал пустой зал, методичка у них одна была, экономическая, завлекали инвесторов словами у нас война, агрессия, оккупации, угроза, дайте денег
 показати весь коментар
 
 
а еті заохочують інвесторів словами коррупція, коррупція, баригі, абрвалг....
 показати весь коментар
 
Конечно не нужны,но они даже не уходили Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России - Цензор.НЕТ 7091 Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России - Цензор.НЕТ 7145
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это немного лицемерно. Например все украинское машиностроение до сих пор ориентировано на РФ. Но об этом не принято говорить. Это как грязная семейная тайна.


 показати весь коментар
 
Брехня. Продукция завода распродаётся по всему миру, включая страны бывшего снг.
 показати весь коментар
 
Это цитата с сайта НКМЗ. Можете проверить по ссылке.

"В Россию НКМЗ поставляет 60% продукции."

http://work.nkmz.com/index.php?id=242&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&cHash=3e29ed4145f502c6c1641a5e484bd838
 показати весь коментар
 
И что? Сайтом могут не заниматься, а наполнили его возможно ещё в нулевых, до известных событий.
 показати весь коментар
 
 
Всегда впечатляла невероятная упоротость украинских патриотов. Вот послушайте интервью генерального директора НКМЗ Геннадия ****** на Металл-Экспо 2018 в Москве.
https://www.metal-expo.ru/ru/news/2939
 показати весь коментар
 
Там сразу идет интервью. А теперь вы решили притвориться слабоумным?
 показати весь коментар
 
ну интервью. И что? Что такого страшного сказал? Мне надо тратить время на анализ и отсев всего остального социального бреда?
 показати весь коментар
 
Всегда впечатляла невероятная упоротость ватных идиотов и.Вот пример пёрлов 20 летней давности. "Ваша металлургия заточена под Россию, загнётся без рынка России".
 показати весь коментар
 
Пускай Гончарук восстановит Николаевський Завод От российського Инвестора , а таких Инвесторов Полно. Инвестиция , - Голое поле и все с фундамента , до начала производства.А ТО привыкли россияне , - Мы все Разрушим , а Затем....Ихний Гимн Инвесторы блин.
 показати весь коментар
 
"Все, кто не уважают суверенитет страны, в Украине работать не должны" - так чому ж працюють???
 показати весь коментар
 
 
Глупое заявление Гончарука имело бы смысл, если бы стояла очередь из желающих. Но так как их там нет, выглядит это будто ряженая в кружева хуторянка кричит в пустоту разворованного коровника: "Ах оставьте меня"
 показати весь коментар
 
 
в Украине работать не должны, - Гончарук об инвестициях из России/ А какая разница? Если хозяин утверждает: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ А слуга растолковал: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
 показати весь коментар
 
 
Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны Источник: https://censor.net.ua/v3171633

Скажи це ЗЕ! і його дружбану Дохтуру Албану...
 показати весь коментар
 
Клепа Гончарук, а как же быть с этими россиянами, которые имеют бизнес в нашей стране Проминвестбанк (государство РФ) Сбербанк России (государство РФ) "Индустриальный союз Донбасса" (50% - Александр Катунин) Альфа-банк ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"Мегаполис-Украина" (Игорь Кесаев) "Запорожсталь" (50% - Александр Катунин)"Киевстар" ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"ТНК-BP Коммерс" ("Роснефть")"Энергостандарт" (Константин Григоришин) ЮГОК ("Евраз" Романа Абрамовича)VS Energy International (Александр Бабаков)"Лукойл-Украина" ("Лукойл" Вагита Аликперова)"Газпром сбыт Украина" (государство РФ)Крюковский вагонзавод (25% - Станислав Гамзалов)"Евраз Украина "(Роман Абрамович)"Альянс ойл Украина" (братья Бажаевы)"Запорожтрансформатор" (Константин Григоришин)"Карпатнефтехим" ("Лукойл" Вагита Аликперова)Николаевский глиноземный завод (Олег Дерипаска)ДЭМЗ (Вадим Варшавский)"Океан плаза" (Аркадий Ротенберг) М.С.Л. ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)"Патриот" (Finstar Олега Бойко)Побужский ферроникелевый комбинат (Александр Бронштейн)"Энергомашспецсталь" (50% - "Росатом")"Днепрометиз" (Алексей Мордашов)"Инго Украина" ("Ингосстрах")"Провидна" ("Росгосстрах")"Альфа страхование" ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)контейнерный терминал "Ильичевск" (Global Ports)"Премьер Палац" (Александр Бабаков)"Фармстандарт-Биолек" ("Фармстандарт")
 показати весь коментар
 
 
та вам "профанам,дебилам и нелохам" самим по три няньки нужно предоставить.. Усі, хто не поважають суверенітет країни, в Україні працювати не повинні, - Гончарук про інвестиції з Росії - Цензор.НЕТ 7385 ...
 показати весь коментар
 
Компании к которым Украина применила санкции уже обанкротились, ну правда. Липецкий рошен как пример,а нет, это же петина контора
 показати весь коментар
 
Ну так выгони Киевстар и Вудафон или пуп развяжется?
 показати весь коментар
 
 
Не поважаєш суверенітет України - не працюй в Україні!..Виключення мають лишень профани,лохи і дебіли...
 показати весь коментар
 
"...якщо великий інвестор прийде з Росії,..." - тоді йому треба вирити велику яму, акуратно поскладати туда рука до руки, нога до ноги, голову до жопи і по краї засипати її хлоркою. А будеш, тупий прем'єре, далі згадувати про інвесторів з кацапії - будеш лежати рядом з ними.
 показати весь коментар
 
Опаньки, это самокатчик намекает на ЗЕ? Ну, оно же корчило рожу и вещало, что Х..ло не окупировал часть Украины, а просто немного передвинул границу.
 показати весь коментар
 
Гончарук самокатный пустобрёх,
тарифы уже снизил,
только не смотря на рост курса гривны
выходит дороже, чем год назад
 показати весь коментар
 
 
А может наоборот - должны работать вдвое больше?
 показати весь коментар
 
Перешел на патриотический сленг? Народу так проще зачесать а себе рейтинг поднять.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору