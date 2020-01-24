 Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв. ВIДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв сказав "Радіо Свобода", що зарплату йому встановила наглядова рада компанії на ринкових засадах, передає Цензор.НЕТ.

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату - взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде жодних питань щодо бонусів. Найпростіший шлях. Серйозно", - сказав Коболєв.

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Він відмовився коментувати розмір своєї зарплати, а також розмір зарплат своїх колег.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала під час розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі, зазначає "Радіо Свобода".