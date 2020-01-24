 Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв. ВIДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв сказав "Радіо Свобода", що зарплату йому встановила наглядова рада компанії на ринкових засадах, передає Цензор.НЕТ.
"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату - взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде жодних питань щодо бонусів. Найпростіший шлях. Серйозно", - сказав Коболєв.
Він відмовився коментувати розмір своєї зарплати, а також розмір зарплат своїх колег.
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала під час розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі, зазначає "Радіо Свобода".
кто он кобелеву ?
Вас плющит не от того, что у Коболева много, а от того, что у вас мало!
Це може означати тільки те, що мафіозному бантустану жити залишилося недовго і злодійня рве все, що під руку попадає.
зачем граждане принимают воинскую присягу ?
им поясняют, что это их желание, а не обязанность ?
ведь можно сразу предложить офицеру, или кто там,
что мол мне то и то, а потом присяга ?
заботится о себе и он Нелох, как и
Зеленский с Порошенко
по сути никто не мешал голосовать за Кошулинского или Тимошенко,
но быдло и лохи выбрали
Фирташа и Мертветчука,
теперь во всём виноват Коломойский,
ага,
а кто вышел поддержать Корбана,
когда мусора его
по беспределу, как Зеленский теперь с «»,
приняли и судили ?
Украина населена лохами и быдлом,
это выгодно в плане управления скотом,
но приходится устранять недовольных,
кого в Польшу
кого в тюрьму (и тут Зеленский сильно отличился)
кого в могилу ( аваков - Музычко, порошенко - Мужчиль )
но за кордоном это видят как игры для детей,
мы навозная куча, спасибо нашим Нелохам
А вот юристам платили ДО суда, НЕЗАВИСИМО от решения. Не путай педали
Ты видать попутал своих баранов с государственным..
От большого аппетита случайно, совершенно случайно, может случится заворот кишок.
Причем завернуться они могут вокруг твоей шеи. В Украине это возможно))
можно узнать?
Второе - задолго ДО решения СУДА были наняты зарубежные юристы за десятки миллионов эфров. Тоесть ОНИ (юристы) получили свои деньги НЕЗАВИСИМО от решения суда. Все что от ВАС (всех месте) требовалось:
1. Заплатить деньги СРАЗУ
2. Подавать нужные документы и информацию зарубежным юристам
3. НЕ мешать.
На каком этапе твоя заслуга на 100 млн грн? А? Морда ты вонючая?
А за эти деньги чмырь могли сделать СТО операций учасникам АТО, За эти деньги можно было купить 100 квартир вдовам погибших учасников АТО. Это они заслужили, а ты просто поставил свою "подпись". (за это ты получаешь бабло немалое в виде зарплаты)
НЕ нужно присваивать ЧУЖУЮ заслугу.
В Китае тебя тварь давно бы повесили (чтоб не тратить деньги на пулю).
Дожились. И к этому рыжемордому которое само в сговоре с подельниками "попилило" государственные деньги НЕТ вопросов. Им за какой хрен зарплату платят? За работу.
Премия да, должна быть. Ну виде 1-2 ОКЛАДОВ, ну 3-4. Пусть, но НИКАК 100 млн.
Назвите господа ФИРМУ (гугл, епл, майкрософт) где выплачивают премию в 1000 окладов? НЕТ такого. И не должно быть. И самое главное в КАКОЙ стране??? В стране где война? где собирают с зарплат на армию? В нищей стране выплачивают такую "премию"
Этого паскудника давно нужно было посадить
Кёвеши, Лаура Кодруца
За четыре года работы на новой должности Ковеши довела до суда свыше 1,5 тыс. уголовных дел в отношении коррупционеров всех уровней. было открыто уголовные дела против: 3 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 судей и 21 руководителей госкомпаний. Общий объем конфискованных средств составил 668 млн евро.
Боруцуны 10 спец . прокуратур в Украине - учитесь.
Никакие суды и закончики с законниками ей не помешали поднять престиж Румынии в ЕС .
Румынский урок для украинских коррупционеров.
https://112.ua/statji/rumynskiy-urok-dlya-ukrainskih-korrupcionerov-430277.html