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Все про:заробітна плата (634) Нафтогаз (686) Коболєв (204)

 Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв. ВIДЕО

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв сказав, що аби не було питань до його зарплати, потрібно повернути гроші "Газпрому", які Україна отримала в межах Стокгольмського арбітражу.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв сказав "Радіо Свобода", що зарплату йому встановила наглядова рада компанії на ринкових засадах, передає Цензор.НЕТ.

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату - взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде жодних питань щодо бонусів. Найпростіший шлях. Серйозно", - сказав Коболєв.

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Він відмовився коментувати розмір своєї зарплати, а також розмір зарплат своїх колег.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала під час розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі, зазначає "Радіо Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171630
 
   
 Топ коментарі
 
При чём тут 5 млрд? Речь о том, что аморально получать в свои карманы такие деньги на фоне общей нищеты и нищенских зарплат!!!! Это что не понятно????? Тупой???? Ты всего лишь выполнил свою работу за которую получаешь зарплату!!! Ну да, она , эта работа, включает в себя и составление исков к Газпрому, и что???? Это какой-то Вселенский подвиг???? А врач, например, ежедневно спасающий жизни, не достоин большой, адекватной зарплаты???? Верни бабки в казну, умник, ты их не заработал, они не твои!!!
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А давайте мы Коболева Газпрому вернем.
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Взагалі то суд вигравали адвокати найняті Україною за гроші платників податків.А коболев звичайний директор держ-фірми через яку Україна судилась з пуйляндією. Цікаво якось у нас виходить,якщо платити треба по рішенню ЕСПЧ за незаконні вироки то платимо всі ми з держбюджету,а коли суд присудив платити бюджету то платять коболєву. Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 3505
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Потрібно Коболева замінити на хАрошого человека від Коломойського. Збільшити йому зарплату процентів на 300%, як це прийнято у пліснявих. І нарід заспокоється
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Коломойский - Герой Украины
кто он кобелеву ?
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А нет такого способа чтобы все оставить Украине, а Коболева и его помощников отправить на вольные хлеба ?
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Зависть - плохое чувство!
Вас плющит не от того, что у Коболева много, а от того, что у вас мало!
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Ліберасти ніколи не бачили різниці між заздрістю і справедливістю. Як казав герой одного совєцького кіно: "Такова у них анатомия хребта".
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Шариков: Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все, да и поделить...
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Нас "плющіт" от того, что ви воруєтє деньгі с гасударствєнних прєдпріятій і сочіняєтє под єто свої дєбільниє воровскіє тєорії.
Це може означати тільки те, що мафіозному бантустану жити залишилося недовго і злодійня рве все, що під руку попадає.
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Каждый, кто получает больше тибя, Мишаня, вор и карупцыонер. Хто б сомневался?
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хз, плющит или нет, интересно узнать ответ на вопрос,
зачем граждане принимают воинскую присягу ?
им поясняют, что это их желание, а не обязанность ?
ведь можно сразу предложить офицеру, или кто там,
что мол мне то и то, а потом присяга ?
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Интересно узнать ответ на вопрос: какое отношение воинская присяга имеет к премии Коболоева?
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не жадный и не придурок, просто он
заботится о себе и он Нелох, как и
Зеленский с Порошенко
по сути никто не мешал голосовать за Кошулинского или Тимошенко,
но быдло и лохи выбрали
Фирташа и Мертветчука,
теперь во всём виноват Коломойский,
ага,
а кто вышел поддержать Корбана,
когда мусора его
по беспределу, как Зеленский теперь с «»,
приняли и судили ?
Украина населена лохами и быдлом,
это выгодно в плане управления скотом,
но приходится устранять недовольных,
кого в Польшу
кого в тюрьму (и тут Зеленский сильно отличился)
кого в могилу ( аваков - Музычко, порошенко - Мужчиль )
но за кордоном это видят как игры для детей,
мы навозная куча, спасибо нашим Нелохам
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Изначально чуваку было сказано: "взрючишь Газпром на деньги получишь процент". Вздрючил. И теперь повылезали коммунисты и зубожинцы всех мастей и взвыли о несправедливости.
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Но процент он получил до того, как Газпром заплатил Украине. Это справедливо?
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Если бы он САМ подал иск, за СВОИ деньги нанял юристов, то вопросв НЕТ. Даже пусть 2%
А вот юристам платили ДО суда, НЕЗАВИСИМО от решения. Не путай педали
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Не..ну не уххуевшая рожа?)))
Ты видать попутал своих баранов с государственным..
От большого аппетита случайно, совершенно случайно, может случится заворот кишок.
Причем завернуться они могут вокруг твоей шеи. В Украине это возможно))
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А общую суму ущерба, которую кобелев нанес государству своими зарплатами,
можно узнать?
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Родной ты наш рыжомордатый. Премию набсовет установил? ТВОЙ. Это раз.
Второе - задолго ДО решения СУДА были наняты зарубежные юристы за десятки миллионов эфров. Тоесть ОНИ (юристы) получили свои деньги НЕЗАВИСИМО от решения суда. Все что от ВАС (всех месте) требовалось:
1. Заплатить деньги СРАЗУ
2. Подавать нужные документы и информацию зарубежным юристам
3. НЕ мешать.
На каком этапе твоя заслуга на 100 млн грн? А? Морда ты вонючая?
А за эти деньги чмырь могли сделать СТО операций учасникам АТО, За эти деньги можно было купить 100 квартир вдовам погибших учасников АТО. Это они заслужили, а ты просто поставил свою "подпись". (за это ты получаешь бабло немалое в виде зарплаты)
НЕ нужно присваивать ЧУЖУЮ заслугу.
В Китае тебя тварь давно бы повесили (чтоб не тратить деньги на пулю).
Дожились. И к этому рыжемордому которое само в сговоре с подельниками "попилило" государственные деньги НЕТ вопросов. Им за какой хрен зарплату платят? За работу.
Премия да, должна быть. Ну виде 1-2 ОКЛАДОВ, ну 3-4. Пусть, но НИКАК 100 млн.
Назвите господа ФИРМУ (гугл, епл, майкрософт) где выплачивают премию в 1000 окладов? НЕТ такого. И не должно быть. И самое главное в КАКОЙ стране??? В стране где война? где собирают с зарплат на армию? В нищей стране выплачивают такую "премию"
Этого паскудника давно нужно было посадить
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Треба поступити як Макрон а не відправляти гроші мамці.
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Можно и вернуть эти деньги Газпрому и от этого для каждого украинца ничего не изменится. Простым людям эти деньги все равно не достанутся. Наоборот получается что Нафтогаз получает прибыль от сотрудничества с РФ а средняя зарплата по Украине почему то снизилась до 9 322 грн (данные за ноябрь).
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Главным прокурором ЕС стала Лаура Ковеши .
Кёвеши, Лаура Кодруца
За четыре года работы на новой должности Ковеши довела до суда свыше 1,5 тыс. уголовных дел в отношении коррупционеров всех уровней. было открыто уголовные дела против: 3 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 судей и 21 руководителей госкомпаний. Общий объем конфискованных средств составил 668 млн евро.
Боруцуны 10 спец . прокуратур в Украине - учитесь.
Никакие суды и закончики с законниками ей не помешали поднять престиж Румынии в ЕС .
Румынский урок для украинских коррупционеров.
https://112.ua/statji/rumynskiy-urok-dlya-ukrainskih-korrupcionerov-430277.html
Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти $5 млрд, які ми отримали, і повернути їх "Газпрому", - Коболєв - Цензор.НЕТ 8238
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Тем не менее в 2018 году против Лауры выступил министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер, который потребовал уволить Ковеши. К нему присоединилась и премьер-министр Виорика Денчиле, однако требование было отклонено Высшим советом магистратуры. Этот же запрос был отклонён и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, который поддерживал Лауру, публично отмечая, что та выполняет очень хорошую и нужную для страны работу. Тем не менее дело дошло до Конституционного суда, который вынес решение не в пользу Ковеши.
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Ти ж не заробляв ті 5 мільярдів - виконував функції держави. Ти плутаєш державу з собою - ось в чому проблема, і проблема держави, на яку ти працюєш.
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