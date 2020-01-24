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Все про:Миколаївська область (446) Одеська область (1141) пожежа (2000) ДСНС (2242)

 ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській і Миколаївській областях рятувальники ліквідовують пожежі, викликані підпалом очерету в плавнях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 23 січня о 12:26 ДСНС надійшло повідомлення про те, що в Одесі, Балтська дорога, на відкритій території горить очерет. Гасінню пожежі заважають несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер. Через швидке поширення вогню сталося займання покинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07 на площі 70 кв. м.

ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині 01

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ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині 02

Загоряння очерету рятувальники локалізували о 17:52 на площі 4 га, заходи з ліквідації пожежі тривають.

23 січня на Миколаївщині тричі виникали пожежі очерету. Про перше загоряння громадяни повідомили о 09:15. Горів очерет поблизу с. Котляреве Шевченківської ОТГ Вітовського району. О 09:41 пожежу було локалізовано та о 09:55 ліквідовано на площі 2 тис. м кв, імовірно, вона була викликана підпалом.

ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині 03

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Про займання плавнів поблизу Богоявленського парку в Миколаєві повідомили о 10:32. Пожежники локалізували пожежу о 10:43 та ліквідували об 11:01 на площі 2000 м кв., імовірна причина її виникнення - підпал. Також об 11:19 повідомили про пожежу очерету на узбережжі річки Інгул у садово-виноградному товаристві "Ракета". Пожежники ліквідували її об 11:49 на площі 1000 м кв.

ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171617
 
 
 Топ коментарі
 
нормальные люди суха бееву и еврея соловьева не слушают
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П.С. Если бы их никто не смотрел, их бы давно поувольняли...
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а я смотрю как они дерьмом захлебываются

бесплатно смотрю ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине - Цензор.НЕТ 8310
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первый (и может быть последний) раз поддерживаю Зеленского
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме

Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !

слушаю как сейчас Соловьев с бражкой дерьмом захлебываются
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Они за это деньги получают! А что это дает тебе?
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а я смотрю как они дерьмом захлебываются

бесплатно смотрю ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине - Цензор.НЕТ 8310
 показати весь коментар
 
 
П.С. Если бы их никто не смотрел, их бы давно поувольняли...
 показати весь коментар
 
 
нормальные люди суха бееву и еврея соловьева не слушают
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Нормальные вообще рос. телевидение не смотрят. А насчет пожара, то нужно обкапывать трактором территорию, чтобы пожар не распространялся и он сам потухнет. И выявить поджигателей, а они есть и огромное количество средств уходит на тушение из-за них. Говорят там каждый год такое творится, никто не наказан, полиция бездействует.
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а с другой стороны камыш-пусть горит: комаров будет меньше
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Природа заповедника пусть горит? Нормально? Может пусть все сгорит и твоя хата?
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Камыш растёт на мелководье за частую прямо из воды, что там обкапывать? И горит он просто над водой и вода ему не помеха. Морозов не было, а камыш режут на заготовку со льда.
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Сжигать старый и сухой камыш полезно, но делать это нужно с умом и со специалистами...
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Вы в своем уме? Засерать атмосферу полезно? В Украине вообще дышать нечем, сплошной смердогон и угарный газ. Потом жалеетесь, что здоровье плохое. Точно страна непуганых идиотов. Уровень развития общества определяется по отношению к природе, к экологии. Фактически мы по уровне развития не дотягиваем до стран третьего мира.
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