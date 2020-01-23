 Загиблого на Донбасі воїна 72-ї ОМБ Слободанюка поховали на Миколаївщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу OltaTV
Олександр Слободанюк 07.01.1972 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 січня у Попаснянському районі Луганської області, внаслідок смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.
Олександр Слободанюк народився 07.01.1972 року. Жив у селі Неділкове Савранського району Одеської області, потім - у Первомайську. 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України. На війні був від самого початку. Проходив службу в мобільній прикордонній заставі, в 2015-2016 роках - у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, воював у Гранітному.
У нього залишилися батьки, сестра і двоє дітей.