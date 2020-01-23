 "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, водій припаркував свій автомобіль на тротуарі, перекривши половину доріжки для пішоходів.
Порушником виявився підприємець Юрій Назаренко. На покарання він відреагував досить спокійно.
"Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити штраф. А шо робити ... 120 франків. Це 150 євро ... Та нічого страшного", - сказав він, побачивши квитанцію на лобовому вікні свого позашляховика.
Мабуть поспішав до залу, де виступав блазень...
Но Швейцария не Украина, там таких ублюдков быстро на место ставят.
Вот вам и отличие нашей ментальности от европейской.
Там, кем бы ты ни был, раз нарушил закон то отвечай... А у нас беспредел и безнаказанность.
реклама на всю Украину как ни как....
Большинство малороссов не скажет - Быдло.., а скажут - Крутой Чел....
Бидло має виховуватись.
для него, все-равно, что 1 гр.50 коп. для меня..
можно и постоять..
И только украинский жлоб приехал на
самосвалекукурузере и выпхал его на тротуар.
Все-таки что-то общее у нашего быдла с кацапами есть... Я бы даже сказал, что они реально одиннарот.