 "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, водій припаркував свій автомобіль на тротуарі, перекривши половину доріжки для пішоходів.

Порушником виявився підприємець Юрій Назаренко. На покарання він відреагував досить спокійно.

"Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити штраф. А шо робити ... 120 франків. Це 150 євро ... Та нічого страшного", - сказав він, побачивши квитанцію на лобовому вікні свого позашляховика.