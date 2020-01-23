 САП: Ексуповноважений у справах ЄСПЛ, експерший заступник міністра юстиції та ще 4 особи підозрюються в заволодінні 54 млн грн. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
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"У вересні 2013 року представник товариства "Золотой Мандарин Ойл", підконтрольного колишньому народному депутату України та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося", - йдеться в повідомленні.
Слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, "Золотой Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, однак про цей факт ЄСПЛ не повідомив.
"Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім народним депутатом - організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ", - додають у САП.
У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в ЄСПЛ екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. На підставі чого в лютому 2016 року Міністерством юстиції України було перераховано зазначену суму коштів.
"Зауважимо, частина підозрюваних вже висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину", - наголосили в САП.
"Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додали в САП.
Нагадаємо, вчора колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін повідомив про спробу САП вручити йому підозру.
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В чем состав преступления?
"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ"Источник: https://censor.net.ua/n3171470 . В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу общества "Золотой ******** Ойл" 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016 года Минюстом была перечислена указанная сумма средств.Источник: https://censor.net.ua/n3171470 ."
Так краще ?
я же говорю о сути.
Киевэнерго - должник. ******** вправе требовать погашения долга.
Но долг Киевэнерго гасят из бюджета.
Другого "криминала" тут не видно, хоть убей.
Но фокус в том, что Киевэнерго - вечно убыточная контора, и его долги 100 раз списывались (иначе отопление пришлось бы отключать). Но списание долга - это и есть его погашение из бюджета. Принимаются соотв. постановления КМ.
В чем же криминал?
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Походу - обычная "антико-ко-коррупционная" пустышка.
В стиле квартирычей и найемычей.
В суде не продержится и минуты.
КОГОСЬ ЦЕ ЗДИВУВАЛО ?
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...документации уничтожить, а другую - передать на сохранение Ольге Давыдчук, занимающей в Министерстве должность руководителя Секретариата Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.