 Заступник голови ОП Смирнов має бути відсторонений від посади, в разі експертного підтвердження ідентичності його голосу на "записах Труби", - Сюмар. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

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Сюмар зазначила, що має бути проведено розслідування щодо втручання Офісу Президента в роботу ДБР, включно з проведенням нарад в Офісі Президента.

"Наскільки нам відомо, ці наради за політично вмотивованими справами в Офісі президента відбуваються і зараз", - зазначила Сюмар.

"Ви пам'ятаєте, було досить багато скандалів, пов'язаних з тим, які вказівки давалися, яким правоохоронцям в тому числі і щодо Петра Порошенка, і інших політиків, які просто були обрані такими показовими справами для облаштування політичного шоу", - розповіла Сюмар.

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"Очевидно, що якщо ми говоримо про "записи Труби", які є таким вкрай показовим кейсом, то там є Труба, який звітує і приймає замовлення, але є й ті, хто йому ці замовлення висловлює", - додала нардепка.

Сюмар зазначила, що на записах є голос, який схожий на голос заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова. Якщо експертиза підтвердить, що там дійсно його голос, то Смирнов має бути відсторонений від посади.

"Ключове - має бути проведено розслідування щодо втручання Офісу президента і посадових осіб Офісу президента в діяльність незалежного правоохоронного органу - Державного бюро розслідувань", - заявила нардепка.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.