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 Посадові особи ОП мають бути відсторонені від посади в разі експертного підтвердження ідентичності голосів на "записах Труби", - Сюмар. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у разі експертного підтвердження ідентичності його голосу на "записах Труби" має бути відсторонений від посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

Відео 5 канал

Сюмар зазначила, що має бути проведено розслідування щодо втручання Офісу Президента в роботу ДБР, включно з проведенням нарад в Офісі Президента.

"Наскільки нам відомо, ці наради за політично вмотивованими справами в Офісі президента відбуваються і зараз", - зазначила Сюмар.

"Ви пам'ятаєте, було досить багато скандалів, пов'язаних з тим, які вказівки давалися, яким правоохоронцям в тому числі і щодо Петра Порошенка, і інших політиків, які просто були обрані такими показовими справами для облаштування політичного шоу", - розповіла Сюмар.

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"Очевидно, що якщо ми говоримо про "записи Труби", які є таким вкрай показовим кейсом, то там є Труба, який звітує і приймає замовлення, але є й ті, хто йому ці замовлення висловлює", - додала нардепка.

Сюмар зазначила, що на записах є голос, який схожий на голос заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова. Якщо експертиза підтвердить, що там дійсно його голос, то Смирнов має бути відсторонений від посади.

"Ключове - має бути проведено розслідування щодо втручання Офісу президента і посадових осіб Офісу президента в діяльність незалежного правоохоронного органу - Державного бюро розслідувань", - заявила нардепка.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171453
 
   
 Топ коментарі
 
Та вимагайте вже весь ОП пересадити. А от що робити з Зєбєнєю?
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Не впускати в Україну, коли він буде повертатись з землі обєтованної Замглавы ОП Смирнов должен быть отстранен от должности, в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8923
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Уже бы писал за одну ночь до 100.Ты для кого это пишешь кацарылый?
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Та вимагайте вже весь ОП пересадити. А от що робити з Зєбєнєю?
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Не впускати в Україну, коли він буде повертатись з землі обєтованної Замглавы ОП Смирнов должен быть отстранен от должности, в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8923
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Це, згідно законодавства, якщо кожен з чиновників доносить один на одного - то їх забороняється звільнити. Яка хитра схема.
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Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире" з "святим" Педро , которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 12→36, ! Как это чудесно было для тех, кто знал заранее и "за одну ночь" смог увеличить накопления в 3 раза (благодаря правильному обмену накануне),

мабуть брешуть московські зозулі.

а неЛОХА згоден, потрібно міняти, тільки не на свідків свинарчукових.
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Уже бы писал за одну ночь до 100.Ты для кого это пишешь кацарылый?
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Уже подтверждено и никто в подлинности не сомневался. А что дальше??
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То при Вас відсторонювали, а це вважається, як учасник подій і дадуть навіть ксіву, можливо ступінь, ветерана точно.
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Геращенко охрипла и настала очередь Сюмар.
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Так і Мендельша "грудь" видно пошкодила об кореспондента "Свободи", бо теж давно на нікого цицькою вперед не кидалась!..
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В Сполучених Штатах, при розслідуванні аудіозаписів головним є не їх "індетифікація", а пошук причинно-наслідкових подій які обговорюються.
Інакше кажучи, вина Кучми в замовленні вбивства Гонгадзе полягає не в "індетифікації" його голосу, а в тому чи відбулося саме викрадення і вбивство. А додаткову достовірність злочину підтвержує настання інших подій зафіксованих на аудіозаписах.
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