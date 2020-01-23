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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (685) Коболєв (203)

 У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку. ВIДЕО

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року. Продовження контракту - у компетенції наглядової ради НАК.

Про це заявив сам Коболєв у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"У мене контракт закінчується наприкінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

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Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

При цьому Коболєв не став коментувати свій імовірний конфлікт із комерційним директором НАК Юрієм Вітренком.

Голова "Нафтогазу" також не став коментувати питання про "співбесіди" в Офісі Президента з приводу можливого призначення на посаду прем’єр-міністра України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171416
 
 
 Топ коментарі
 
Згадую розмову Коболєва з Коломойським - це для любителів Бєні і його героїзму напочатку війни. Послухай(те). https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato
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Сразу после того как Коломойский с подельником Зеленским 5,5 млрд., украденых у украинцев.
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А что он в Омане делал,Султана новичком угощал?
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Головне запитання коли розженуть спостережну раду. Це важко, адже там з 7 членів 4 іноземці.
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Кеня дрочащий ,я что он плохого сделал,кроме того ,что поставил раком твоих земляков кацарылых? 3 миллиарда у кацапов отсудил.Благодаря ему и его команде Украина уже 4 года ложит на кацапский газ вместе с газ.промом. А если у тебя зависть про премии ,так это условия контракта,надо было в школе на 5 учиться !
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не ублюдка а мыролюбного реформатора. хотя это одно и то же.
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Може разом з залізницею ще й нафтогаз німцям в управління віддати? Гірше,думаю,не буде.
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"Півень прокукурікав,а там хоч не світай". Українська народна приказка.
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Згадую розмову Коболєва з Коломойським - це для любителів Бєні і його героїзму напочатку війни. Послухай(те). https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato
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Ну, а що там не так? Що у цьому записі ставить під сумнів "героїзм" Коломойського? (Хоча, цей запис може буде фейком, і ніхто про героїзм Коломойського ніколи не казав). У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6594
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Я б захопив офіс Нафтогазу, щоб доставити "геніального порошенківського менеджера" у тюрму.
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А я хочу, чтобы лето не кончалось(с).
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Для вас, пороховатних ідіотів, літо вже скінчилось, а у Коболєва, сподіваюсь, воно закінчиться у березні. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 6361
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Когда же этот мошенник вернёт деньги украденные из бюджета по не полученным до сих пор искам от раши?
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Сразу после того как Коломойский с подельником Зеленским 5,5 млрд., украденых у украинцев.
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Ага, украл, и в землю закопал, и надпись написал. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 2612
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А что он в Омане делал,Султана новичком угощал?
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Там інші гроші - від ***** за здачу України, а виведені з привату гроші українців знаходяться в інших офшорах Коломойського-Зеленського.
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Думается, сегодня по воде в Крым будут вместе планы строить,как пропихнуть...
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Не знаю, что он в Омане делал... Не думаю, что что-то плохое.
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Ті грощі вже у Зелєбоби у Оманському офшорі.
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Зебобіки, а кого б ви хотіли замість Коболєва? Пропоную Шарія - він вам близький по духу і запаху. У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 7479
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А Кошевой уже при делах или пока курит? Свободен,значит смело можно.
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Ну, тобто, пороховата визнає, що Коболєв вам "близький по духу і запаху"? У мене контракт закінчується наприкінці березня, - Коболєв прокоментував свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 9451 Що ж, визнання - це перший крок до одужання.
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Головна риса зебобіка - переставити слова у реченні. ЗІ Найбільше сподобався вираз "пороховата" - це якийсь психотроп.
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Дайте мне его зарплату и я буду щаслив)
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Один из немногих оставшихся топ-менеджеров, за которых не стыдно
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нах ему вообще дальше работать? За то бабло что он заработал, можно купить архапелаг островов в Карибском бассейне с блекджеком и шлюхами
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