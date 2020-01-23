 Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія. ВIДЕО

Зокрема, він заявив про необхідність "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох боків" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п'ять років", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.

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"Мені невідомо. Хоча я - член комітету нацбезпеки і оборони, але не можу прокоментувати - просто невідомо. Я не думаю, що є такий план", - сказав Арахамія.

Голова фракції "слуг" зазначив, що чинна влада прагне лише до мирного врегулювання конфлікту.

"У нас усі зусилля останніх 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі маємо розуміти, що там стріляють щодня, там щодня по обидва боки гинуть люди, тому це такий "мікс" ситуації військової та миротворчих зусиль. Тому робити все, що від нас залежить на політичному рівні, щоб насамперед припинити вогонь, а після цього - спільно виробити конкретні кроки", - додав Арахамія.