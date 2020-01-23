 Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія. ВIДЕО

Зокрема, він заявив про необхідність "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох боків" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п'ять років", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.
Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.
"Мені невідомо. Хоча я - член комітету нацбезпеки і оборони, але не можу прокоментувати - просто невідомо. Я не думаю, що є такий план", - сказав Арахамія.
Голова фракції "слуг" зазначив, що чинна влада прагне лише до мирного врегулювання конфлікту.
"У нас усі зусилля останніх 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі маємо розуміти, що там стріляють щодня, там щодня по обидва боки гинуть люди, тому це такий "мікс" ситуації військової та миротворчих зусиль. Тому робити все, що від нас залежить на політичному рівні, щоб насамперед припинити вогонь, а після цього - спільно виробити конкретні кроки", - додав Арахамія.
Знову заживемо бальшой страной.
Есть 2 варианта: реалистичный и фантастический.
1. реалистичный - прилетят инопланетяне и помогут.
2. фантастический - сами все сделают.
Але де іх зараз курва взяти тих нормальних....?
він мав би сказати їм - забирайтесь ГЕТЬ з нашої землі, але ні, стоїть мило базікає.
А як же "Порошенко - то партія війни"? Такі войовничі, що навіть плани силового звільнення окупованих територій не розробляли! Чи Зєля перед виборами знов брехав і про "партію війни"? Стоп! Так хтось же з ваших торік заявляв, шо є "план Б", якщо "пєрєстать стрєлять" і розведення військ не спрацює... Знов пук в калюжу? Ви хоть самі пам'ятаєте, що казали ну хоча б тиждень тому?
если их нету, то и планов нету.
Вчера оно заявило, что интеграция с ЕС не выгодна Украине, инвестиции европейских
партнеров полезны только Европе. В следующем заявлении оно сказало, что
его не так поняли, что оно за интеграцию с Европой (обычная отмазка).
Зеленые, лучше думайТЕ
ты спалился, соевый запутинец.
цитаты известных личностей.
назавжди