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 Політика України
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Все про:Давос (109) пропаганда (1322) Росія (15088) Донбас (13064) Арахамія (202)

 Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав коментар журналістам російських пропагандистських ресурсів на полях Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі.

Зокрема, він заявив про необхідність "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох боків" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п'ять років", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія

"Мені невідомо. Хоча я - член комітету нацбезпеки і оборони, але не можу прокоментувати - просто невідомо. Я не думаю, що є такий план", - сказав Арахамія.

Голова фракції "слуг" зазначив, що чинна влада прагне лише до мирного врегулювання конфлікту.

"У нас усі зусилля останніх 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі маємо розуміти, що там стріляють щодня, там щодня по обидва боки гинуть люди, тому це такий "мікс" ситуації військової та миротворчих зусиль. Тому робити все, що від нас залежить на політичному рівні, щоб насамперед припинити вогонь, а після цього - спільно виробити конкретні кроки", - додав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171399
 
 
 Топ коментарі
 
Как ети дибиллы от Осла уже задрали.
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А раньше с рооссо-пропагандо-дерьмом общаться считалось западлом.... Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6862
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А я уверен, что при нормальном Президенте такой план обязательно разрабатывался в ГШ.
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Как ети дибиллы от Осла уже задрали.
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Зебиловирус продолжает быстро распространяться не только по стране, но и по всему миру. Выявлен в Давосе, ожидается в Израиле...
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Вони - не дебіли... Арахамія сам сказав: "Хотя я - член"
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Хоть тут не наврал.. зеодноклеточные действительно не думают.
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я думаю планов вообще никаких нет. они сами в шоке что им это позволяют...думали месяц другой помародерить, а тут все глотают.....
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Легше припинити стріляти і здатись. Може рашка ще і газу дешевого дасть.
Знову заживемо бальшой страной.
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Заживём, ещё как заживём. Правда многие в Сибири и на Дальнем Востоке.
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А я уверен, что при нормальном Президенте такой план обязательно разрабатывался в ГШ.
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И он реалистичный? Или как в анекдоте:
Есть 2 варианта: реалистичный и фантастический.
1. реалистичный - прилетят инопланетяне и помогут.
2. фантастический - сами все сделают.
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План - ничто, планирование - всё. (с) Дуайт Эйзенхауэр.
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А раньше с рооссо-пропагандо-дерьмом общаться считалось западлом.... Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6862
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а орков, которые приехали в Украину на сафари "чисто хахлов пастрелять" - это чмо называет "людьми". P.S."Между добром и злом равенства не существует"(с) W.Churchill
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У мене є план. Треба оточити це угрупування там, удари треба наносити з території РФ одразу в тил імітуючи активність біля мінних полів щоб страшніше було. Я не думаю що мінні поля там до Ростова. Якщо напасти через територію Московії і зайти в тил все буде ок.
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Викинь цей "план" і більше його не кури, бо відвезуть на "дурку"...
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А в чем он не прав ? Может быть несколько в других вариантах но именно так и надо действовать.Армия , у нас уже совершенно другая нежели в 14-ом , если предпринять решительные действия (рф понимает только силу) - толк будет.
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А что такое "вооружённая агрессия", тебе известно? Да в Кремле "спят и видят", чтобы "хахлы" полезли на территорию России!!! Они, для этого, Боинг малайзийский сбили над Донбассом!... Правда, по тупости исполнителей (Гиркина, в том числе), и оперативности украинских властей, ничего не вышло - повод для вторжения в Украину не получился.. А этот придурок именно к ЭТОМУ и призывает...
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Разве может быть патриотом Украины чужеземец, неуважающий даже свою Родину? Это даже своим внешним видом вызывает явное неприятие! В зеркало чаще смотрись. Да, и общаться с теми, кто ежедневно поливает грязью нашу страну - последнее дело. А если общаться - себя не уважать! Хотя, о чём (не ком!) это я... Одним словом - ...!
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Норм укр держ посадовець повинен кремлядських пропагандонів нах посилати відразу ж , а не балакати з ними.
Але де іх зараз курва взяти тих нормальних....?
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При Порошенко пропагандистам давали слегка другие "интервью".О времена,о нравы....
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може і не звернули уваги, що він сказонув це кацапсінським журналістам
він мав би сказати їм - забирайтесь ГЕТЬ з нашої землі, але ні, стоїть мило базікає.
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шо, паскудне, знову ніки підробляєш...
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Ты клон? Тебя вроде вчера забанили.
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це тебе вчора деактивували, бо нєфіг
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Ара, Хам і Я зранку нюхнули і їх понесло.
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Если вам кажется, что вокруг твориться грёбаный цирк, то вам это не кажется.
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І якщо ти курва УКР ДЕРЖ посадовець то спілкуйся ***** з кремлядями ДЕРЖ. мовою !!! Адиннарод должин панимать изик типа брата
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Да эта чурка небритая к Украине имеет такое же отношение как и пейсатый клован с банковой
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"гибнут люди с обеих сторон" - вот в араХамии свинособаки, которые приехали в Украинц убивать украинцев уде люди. Гребаная хамия
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Мені цікаво, а чому ця гніда розмовляє з рогатими на іншій мові, не Українською, воно ж падло поки що представник України, а балакає гнида мовою окупантів!!!! смерть ворогам України!!!!
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цю гніду арахамську гнати треба, що падло така так риголетить з рогатими пропогандонами??!!
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Идиот, тупой и подлый. Жирует в Давосе на смертях воинов сражающихся на Донбасе
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Сегодня наш луноликий рояльный паганини будет встречаться с братом по духу и образу мысли. Опять будет бла-бла-бла о достижении мира на Донбассе, а тем временем парни будут ежедневно гибнуть на фронте. Кто-то подсчитал, сколько погибло наших воинов за время правления т.н. "peacemaker"? А сколько еще погибнет? Хотя, о чем это я... Ведь ему "какая разница?". Это ведь не его родные, близкие или даже знакомые. Тот кто ничего не терял, не может сопереживать! Удивляет одно - они все там действительно пустоголовые? Или по прежнему прикидываются? Если прикидываются, то, похоже, ребята заигрались. Кино то ведь уже давно закончилось!
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"Сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон". Еще никто из этой недовласти не поведал, каким образом они заставят ***** прекратить огонь.
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Я не думаю що в нього в голові є мізки.
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Мочить в сортире Чечню 2 раза это нормально....город Грозный 1995 года, это Алеппо в Сирии сегодня...но...ИХТАМНЕТы РАБссии не зафиксированы ...быдло не дохнет в боях,не тонет в морях и океянах,и не горит в огнях пожарищах...
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После того как начал общаться с оккупантами, сказать "не думаю" было достаточно, чтоб выразить ему всю свою сущность.
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"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net.ua/n3171399

А як же "Порошенко - то партія війни"? Такі войовничі, що навіть плани силового звільнення окупованих територій не розробляли! Чи Зєля перед виборами знов брехав і про "партію війни"? Стоп! Так хтось же з ваших торік заявляв, шо є "план Б", якщо "пєрєстать стрєлять" і розведення військ не спрацює... Знов пук в калюжу? Ви хоть самі пам'ятаєте, що казали ну хоча б тиждень тому?
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а в чем ты уверено, дитя земли обетованой?
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Арахия не Соблазняйтесь , - Эти дамы уже Заняты и Скамейки подписаны в Лондоне. В Быту говори , - и Как Государственный служащий не нарушай закон , Про Мову или Ты Малорос. Есть Рос , а Маленький щупленький захудалый , на колени стающий , - Малорос.
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Если у нас есть Генштаб и ВСУ, у нас есть все планы,
если их нету, то и планов нету.
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"Я думаю, что..." Это пучеглазое чудо, похоже, вообще, не умеет думать.
Вчера оно заявило, что интеграция с ЕС не выгодна Украине, инвестиции европейских
партнеров полезны только Европе. В следующем заявлении оно сказало, что
его не так поняли, что оно за интеграцию с Европой (обычная отмазка).
Зеленые, лучше думайТЕ
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Его и не будет пока пейсатые парашенко, зелёнский и др заправляют в Украине
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Нет плана силового освобождения временно оккупированного российскими фашистами Донбасса и Крыма.... А если ваш предательский мир -капитуляция не даст освобождения нашей оккупированной родной украинской земли, и стрелять кремлёвские захватчики не перестанут, и пойдут дальше оккупировать новые украинские территории. Тогда какой план надо будет применять, что и дальше мирный... Видно тогда продажные твари ЗЕбилы капитулянты заявят что у них нет уже и плана силовой защиты территориальной целостностью и суверенитета всей Украинской державы и только мир - капитуляция остановит кремлёвских фашистов ?.
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Потрібно спочатку потренувати, звільнивши Крим, а потім вже братися за Донбас.
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"Я не думаю..." Это все что нужно знать про арахамию.
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Какао-боты не согласны. Они сейчас встанут в полный рост, с клавиатурами пойдут в атаку и Донбасс с Крымом освободят.
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не я меня, а у тебя соевый зайва хромосома випала.
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я не спалился и не запутинец.
ты спалился, соевый запутинец.
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В проэкте изменений констутуции РАБссии есть графа где Белорусь и Украина, это 2 региона РАБссии.Отакi дiла Панове....
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а какая разница, я не думаю, и т.д.
цитаты известных личностей.
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От падляка, що меле це мудак з чубчиком як в під....са.
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Тупа бородата абізяна цім курвам ще посміхається. Тьху!
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Такое впечатление, что в Украине нет украинцев, одни инородцы на ключевых постах
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Мудрий український нарід вирішив, що абхазський хлопчик спустившийся з гори - це кращий вибір.
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Грузинский еврей из Абхазии,жил в Сочи.Переехал в Одессу и купил паспорт США.
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Я смотрю тебя твоя родина Абхазия, с которой ты сбежал от кацапов 20 лет назад ничему не научила.
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"Я не думаю, що у нас є хоч якийсь план"-Арахамія
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Арахамия уроженец Сочи и получил гражданство пару лет назад и уже в РНБ. может он шпион русский, как так можно допускать. может он все сливает русским своим согражданам.
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оте твоє "я не думаю" дуже чітко відбилося на твоєму, вибачте за слово, обличчі
назавжди
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Донбасс можно освободить только силовым путем, а по другому это будет территория России на всегда! Путин хер отдаст Донбасс! Он скорее хочет при помощи Донбасса всю Украину захватить! Сначала добиться от Зеленского федерализации, а потом получат много власти такие, как Кернис, Труханов и т.п. и когда им РФ скажет, то они отсоединяться от Украины и к РФ присоединяться и туда войска РФ позовут. Путин этого добивается уже фиг знает сколько! Дипломатическим путем Украина только будет давать больше побед в Украине Путину. Он хочет восстановить Российскую Империю! Он не будет никогда отпускать Украину, а будет делать все, чтобы получать шаг за шагом уступки от Украины и будет продвигаться к цели - это захвату Украины! И в переговорах он ни одного шагу назад не сделал и не сделает никогда! Украине лучше отказаться от переговоров с Россией! Провал переговоров лучше, чем неудачные переговоры!
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...че-то до фига этой хламидии на Цензоре нынче... Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3778
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Люди выбрали этих убожеств и теперь обречены либо на эмиграцию отсюда либо на жизнь под властью дебилов ! Сносить этих ******* пока ни кто не собирается,будут ждать выборов и тут важно чтоб еще хуже не выбрали,потому как нет у дна предела,как оказалось !
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