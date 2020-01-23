EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  7964  106
Матеріали за темою:
Все про:Давос (109) пропаганда (1322) Росія (15108) Донбас (13070) Арахамія (202)

 Я не думаю, що є план силового звільнення Донбасу, - Арахамія дав інтерв'ю пропагандистам РФ у Давосі. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав коментар журналістам російських пропагандистських ресурсів на полях Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі.

Зокрема, він заявив про необхідність "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох боків" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п'ять років", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2-3 міністри можуть бути звільнені, - Арахамія

"Мені невідомо. Хоча я - член комітету нацбезпеки і оборони, але не можу прокоментувати - просто невідомо. Я не думаю, що є такий план", - сказав Арахамія.

Голова фракції "слуг" зазначив, що чинна влада прагне лише до мирного врегулювання конфлікту.

"У нас усі зусилля останніх 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі маємо розуміти, що там стріляють щодня, там щодня по обидва боки гинуть люди, тому це такий "мікс" ситуації військової та миротворчих зусиль. Тому робити все, що від нас залежить на політичному рівні, щоб насамперед припинити вогонь, а після цього - спільно виробити конкретні кроки", - додав Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171399
 
 
 Топ коментарі
 
Как ети дибиллы от Осла уже задрали.
 показати весь коментар
 
А раньше с рооссо-пропагандо-дерьмом общаться считалось западлом.... Я не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6862
 показати весь коментар
 
А я уверен, что при нормальном Президенте такой план обязательно разрабатывался в ГШ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
По итогам голосования и переписи так оно и есть.

25% голосовали за Пороха.
25% официально работают и наполняют казну Украины.

Остальное - балласт.
 показати весь коментар
 
 
Неужели г-н Арахамия не понимает, что вступление в диалог с путинскими говнометами - дурно пахнет. Гнать их надо!
 показати весь коментар
 
 
Ты его физиономию видел? По ней можно сказать, что ее владелец что-то понимает?
 показати весь коментар
 
 
Нынешняя недовласть - позор Украины на все времена до и после.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору